Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (11 au 15 mai 2026)

Le 19 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 11 au 15 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-May-26 FR0000073298 6 250 37,2555 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-May-26 FR0000073298 6 600 37,1962 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-May-26 FR0000073298 6 600 36,3757 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-May-26 FR0000073298 6 500 36,2881 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-May-26 FR0000073298 8 914 36,1677 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-May-26 FR0000073298 4 211 36,1348 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 14-May-26 FR0000073298 9 392 36,6228 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 14-May-26 FR0000073298 3 560 36,6357 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-May-26 FR0000073298 7 150 36,5099 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-May-26 FR0000073298 5 850 36,4606 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe