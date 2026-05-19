Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (11 au 15 mai 2026)

Le 19 mai 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 11 au 15 mai 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-May-26
|FR0000073298
|6 250
|37,2555
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-May-26
|FR0000073298
|6 600
|37,1962
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-May-26
|FR0000073298
|6 600
|36,3757
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-May-26
|FR0000073298
|6 500
|36,2881
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-May-26
|FR0000073298
|8 914
|36,1677
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-May-26
|FR0000073298
|4 211
|36,1348
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|14-May-26
|FR0000073298
|9 392
|36,6228
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|14-May-26
|FR0000073298
|3 560
|36,6357
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-May-26
|FR0000073298
|7 150
|36,5099
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-May-26
|FR0000073298
|5 850
|36,4606
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe