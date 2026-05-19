Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (11 au 15 mai 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 19 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 11 au 15 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-May-26FR00000732986 25037,2555XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-May-26FR00000732986 60037,1962DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-May-26FR00000732986 60036,3757XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-May-26FR00000732986 50036,2881DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-May-26FR00000732988 91436,1677XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-May-26FR00000732984 21136,1348DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8714-May-26FR00000732989 39236,6228XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8714-May-26FR00000732983 56036,6357DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-May-26FR00000732987 15036,5099XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-May-26FR00000732985 85036,4606DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 05 19_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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