Avis aux médias -- MADD Canada dévoilera à Mississauga un nouveau panneau commémoratif routier en hommage à Carly Charlebois et Rama Pirakala, tués dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada dévoilera un nouveau panneau commémoratif routier en mémoire de Carly Charlebois et Rama Pirakala, tragiquement tués dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies en 2022 à Mississauga. La cérémonie de dévoilement aura lieu dans le stationnement de covoiturage situé à l'intersection de la QEW et de l'Erin Mills Parkway, à proximité du lieu où Carly et Rama ont été tués.

Le 16 juin 2022, vers 22 h 30, sur la QEW près de Cawthra Road, les véhicules de Carly Charlebois et de Rama Pirakala ont été impliqués dans une collision mineure. Personne n'a été blessé, mais les conducteurs, Carly, une femme de 20 ans, et Rama, un homme de 42 ans, sont sortis de leurs voitures pour évaluer les dommages et échanger leurs coordonnées. Quelques instants plus tard, un chauffard aux capacités affaiblies a percuté l'arrière de la voiture de Carly, où elle était assise au siège arrière. Carly a été transportée à l'hôpital sans signes vitaux et a été déclarée morte. Rama a été projeté contre la glissière de sécurité et a subi des blessures contondantes. Il est décédé sur les lieux. Le chagrin causé par leur décès continue d'être profondément ressenti par leurs familles, leurs amis et tous ceux qui les connaissaient.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie de dévoilement et à écouter les invités. Des entrevues et possibilités de photos seront disponibles.

Date et heure : Jeudi 21 mai 2026 à 11 h Endroit : Stationnement de covoiturage QEW/Erin Mills Pkwy, 2086 North Sheridan Way, Mississauga, Ontario Invités : Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada Marc Andrews, chef adjoint de la police régionale de Peel John Crozier, chef adjoint chargé des immobilisations au sein des services d'incendie et d'urgence de Mississauga Cheryl Lewis, mère de Carly Charlebois La famille et les amis de Carly Charlebois La famille et les amis de Rama Pirakala