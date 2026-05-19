Un financement de 3,2 M$ assure un avenir propulsé par l'IA pour la santé mentale des jeunes chez Jeunesse, J'écoute

TORONTO, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J'écoute (JJE) et l'Université métropolitaine de Toronto (TMU) ont annoncé aujourd'hui un partenariat de recherche de cinq ans qui transformera l'avenir de la santé mentale des jeunes au Canada. Ce partenariat, qui marque une étape importante, est rendu possible grâce à une subvention de 3,2 millions de dollars de Wellcome, l'une des plus grandes fondations caritatives au monde, pour développer un simulateur de conversations et un évaluateur de performance propulsés par l'intelligence artificielle (IA) générative, afin d'enrichir la formation rigoureuse des bénévoles du service de texto de JJE.

JJE et la TMU s'associent pour faire progresser la recherche en santé mentale

Ce partenariat réunit deux institutions canadiennes de premier plan aux forces complémentaires et approfondies, créant ainsi une plateforme commune de recherche et d'innovation. Il tirera parti de l'écosystème de données, du leadership en santé numérique, ainsi que de l'expertise en recherche clinique et appliquée de JJE, et des forces de recherche de la TMU en matière d'IA générative, de sciences de l'apprentissage et de psychologie clinique. Cette annonce marque le premier partenariat de recherche officiel entre JJE et un établissement d'enseignement supérieur.

« L'annonce d'aujourd'hui entre JJE et la TMU marque le début d'un nouveau chapitre pour la santé mentale des jeunes au Canada », a déclaré Rebecca Shields, présidente et directrice générale de JJE. « Ce partenariat de cinq ans officialise un pont entre nos répondant·e·s aux crises et la recherche universitaire chez JJE et à la TMU, afin de développer une IA responsable en matière de santé mentale, ce qui est plus important que jamais étant donné l'adoption rapide de ces outils par les jeunes générations. Ce partenariat est l'exemple le plus récent de la façon dont JJE évolue constamment pour s'assurer que chaque jeune ait accès aux ressources dont il·elle a besoin, ainsi qu'à un espace pour libérer ses émotions. »

Les équipes de la TMU et du portefeuille de recherche de JJE collaboreront pour élaborer des projets de recherche sur la santé mentale des jeunes et le numérique, développer de nouvelles méthodes de prestation de services et former la prochaine génération de chercheur·se·s, de clinicien·ne·s et de scientifiques en IA à la TMU.

« À la TMU, nous savons que la santé mentale est l'un des défis les plus pressants auxquels les jeunes sont confronté·e·s aujourd'hui », a déclaré Mohamed Lachemi, président et vice-chancelier de l'Université métropolitaine de Toronto. « Nous sommes fier·ère·s de collaborer avec des partenaires communautaires comme JJE pour trouver des solutions novatrices et interdisciplinaires, et pour développer des approches tournées vers l'avenir afin de mieux outiller les personnes qui sont en première ligne pour soutenir nos jeunes aujourd'hui et demain. »



Faire progresser la formation par l'IA pour le soutien en santé mentale

Le premier grand projet conjoint entre la TMU et JJE, qui s'étendra sur 24 mois, permettra de développer un prototype d'IA générative permettant aux répondant·e·s aux crises l'occasion de s'exercer à l'aide d'un modèle sécurisé. Construit à partir de plus de 750 000 transcriptions dépersonnalisées de JJE, ce modèle générera des scénarios de crise réalistes et anonymisés vécus par des jeunes. Il offrira un environnement sans risque, culturellement et linguistiquement exact, pour soutenir le développement des compétences, en permettant aux personnes en formation de s'exercer dans un cadre sûr et structuré, avant de devenir des répondant·e·s aux crises bénévoles chez JJE. L'outil fournira une rétroaction en temps réel sur la performance, conformément aux normes cliniques de JJE, afin d'enrichir la formation rigoureuse que reçoivent déjà les bénévoles.

« Obtenir 3,2 millions de dollars de Wellcome représente une étape importante et un véritable vote de confiance envers notre travail chez JJE et à la TMU », a déclaré Aaron Sanderson, président et directeur général de la Fondation JJE. « Je suis incroyablement fier de notre collaboration avec la TMU, qui s'est distinguée au cours d'un processus de sélection extrêmement compétitif. Cet investissement renforce notre rôle de chef de file en matière d'excellence et d'innovation, tout en garantissant aux jeunes un accès à un soutien qui évolue en permanence pour répondre à leurs besoins. »

Fait unique, les jeunes participent directement à cette recherche en tant que cocandidat·e·s au financement et cocréateur·rice·s, ce qui permet de s'assurer que la recherche et le développement du prototype reflètent leurs expériences réelles et actuelles, notamment en fournissant des commentaires directs sur le style de communication et le langage, entre autres éléments.

« En tant qu'élève du secondaire, j'ai vu mes pair·e·s faire face à des défis en matière de santé mentale. Je suis fière d'avoir participé directement à la démarche scientifique visant à leur donner accès à des services de santé mentale de qualité, afin qu'il·elle·s puissent parler en toute sécurité de ce qu'il·elle·s ressentent », a déclaré Simran Sodha, élève de 12e année et cocandidate au projet, qui a contribué à son élaboration. « Le partenariat entre JJE et la TMU, ainsi que le financement de Wellcome, constituent une avancée majeure pour améliorer la formation et soutenir un plus grand nombre de jeunes comme moi. »

Cette avancée survient à un moment où JJE a reçu davantage de conversations de jeunes ayant explicitement indiqué avoir été dirigé·e·s vers le service par ChatGPT, et où les conversations par texto au sujet du suicide ont augmenté de 43 % chez les 12 ans et moins en 2025.

« Nous sommes ravi·e·s d'annoncer ce projet d'envergure avec JJE, financé par Wellcome », a déclaré le Dr Steven N. Liss, vice-président recherche et innovation à la TMU. « Animée par l'excellence, cette équipe de recherche élabore conjointement des outils novateurs et évolutifs pour faire progresser la santé mentale grâce aux technologies émergentes. Ces outils enrichiront à terme la formation des prestataires de soins et contribueront à de meilleurs résultats pour les jeunes qui cherchent un soutien en matière de santé mentale au Canada et partout dans le monde. »

Au-delà de l'innovation technique, ce financement témoigne d'un engagement à long terme envers les jeunes du Canada et d'ailleurs. En testant ce modèle avec Childline Trinidad and Tobago et en collaborant avec Child Helpline International pour partager les résultats avec d'autres lignes d'aide à travers le monde, ce projet permettra d'établir un modèle de référence pour relever les plus grands défis en matière de santé mentale, aujourd'hui et pour les générations à venir.

« Nous constatons un besoin urgent d'accroître le soutien en matière de santé mentale pour les jeunes au Canada », a déclaré Andréanne Deschamps, Vice-présidente principale, Cheffe des Services cliniques et des opérations, qui détient plus de 10 ans d’expérience en gestion et en développement de programmes d’intervention et de soutien pour JJE. « En investissant dans un simulateur d'IA générative, nous permettons aux répondant·e·s de s'exercer à gérer des scénarios complexes en matière de santé mentale dans un environnement sans risque, avant d'interagir avec des jeunes. Nous pourrons ainsi tirer profit des avantages de l'IA pour enrichir la formation des bénévoles de JJE et offrir de meilleurs résultats aux jeunes. »

Faits saillants

En 2025, les jeunes ont communiqué avec JJE à plus de 3,7 millions de reprises par téléphone, par texto, via les réseaux sociaux ou en utilisant les ressources disponibles sur JeunesseJecoute.ca.

En 2025, plus de 273 000 conversations par texto ont eu lieu, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

78 % des jeunes ayant texté JJE ont indiqué avoir confié quelque chose à JJE qu'il·elle·s n'avaient jamais révélé à quiconque auparavant.

JJE compte actuellement plus de 1 500 répondant·e·s bénévoles aux crises.

L'annonce de la collaboration entre JJE et la TMU fait suite au lancement de l'accélérateurJJ'E en 2024, qui a permis de définir le domaine de recherche appliquée de JJE en 2024, qui a permis de définir le domaine de recherche appliquée de JJE.





À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service de santé mentale en ligne gratuit, national, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, multilingue et confidentiel au Canada, qui permet aux jeunes d'obtenir de l'aide et de libérer leurs émotions. Depuis 1989, JJE est un agent de changement de confiance et d'autonomisation qui offre aux émotions des jeunes, grandes comme petites, un espace sans jugement, grâce à des solutions de bien-être personnalisées. Chef de file mondial créé au Canada, JJE évolue continuellement en combinant données, innovation et technologie avec un soutien humain réel et des connaissances cliniques pour offrir aux jeunes l'espoir dont il·elle·s ont besoin pour s'épanouir dans leur vie. Découvrez du soutien pour toutes les émotions sur JeunesseJecoute.ca.

À propos de l'Université métropolitaine de Toronto (TMU)

Établissement de recherche de calibre mondial et chef de file canadien en matière d'éducation novatrice et axée sur la carrière, la TMU propose plus de 60 programmes de premier cycle, plus de 65 programmes de cycles supérieurs et 80 programmes de certificat en formation continue. L'université compte 10 facultés, dont la Lincoln Alexander School of Law et la nouvelle faculté de médecine de la TMU. Elle abrite également 11 incubateurs d'entreprises en démarrage, appelés « Zones », qui soutiennent l'innovation dans divers secteurs, de la santé et des sciences de la vie aux industries créatives et à l'impact social. Fondée en 1948, elle accueille près de 48 000 étudiant·e·s, dont 2 900 inscrit·e·s en maîtrise ou en doctorat, 4 000 membres du corps professoral et du personnel, ainsi que plus de 265 000 diplômé·e·es à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le torontomu.ca.

À propos de Wellcome

Wellcome soutient la science afin de répondre aux défis urgents en matière de santé auxquels nous sommes tou·te·s confronté·e·s. Nous soutenons la recherche fondamentale sur la vie, la santé et le bien-être, et nous nous attaquons à trois enjeux mondiaux de santé : la santé mentale, les maladies infectieuses et le climat.



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Warren Hardie

Gestionnaire, Relations avec les médias et mobilisation des influenceur·euse·s media@kidshelpphone.ca

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