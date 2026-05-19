NanoXplore nomme son PDG, Rocco Marinaccio, au conseil d’administration

MONTRÉAL, 19 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une société de premier plan mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd’hui la nomination de son président et directeur général, Rocco Marinaccio, au conseil d’administration de la Société, à compter du 15 mai 2026.

Cette nomination reflète la confiance du conseil d’administration dans le leadership de M. Marinaccio et vise à aligner davantage la supervision stratégique de la Société sur ses priorités opérationnelles, son exécution commerciale et ses objectifs de croissance à long terme.

« Nous sommes ravis d’accueillir Rocco Marinaccio au sein du conseil d’administration de NanoXplore », a déclaré Joseph Peter, président du conseil d’administration. « Rocco a fait preuve d’un leadership solide et d’une compréhension approfondie de nos opérations, de nos clients et de notre stratégie de croissance. Son arrivée au sein du conseil d’administration renforcera encore davantage le lien entre l’exécution de la direction et la supervision du conseil, alors que nous continuons à nous concentrer sur la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »

À Propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

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