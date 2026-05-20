Visa Canada inaugure à Toronto un terrain de soccer de rue Visa

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TORONTO, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa, partenaire officiel des technologies de paiement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, a annoncé aujourd’hui une contribution de 200 000 $ CA au programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto, ainsi que l’installation et le don d’un terrain de soccer. Le terrain a été officiellement inauguré aujourd’hui à la place Nathan Phillips, en collaboration avec la Ville de Toronto.

Le terrain éphémère transforme l’un des espaces publics les plus emblématiques de Toronto en un lieu dynamique consacré au sport, aux échanges et à la communauté, marquant une étape importante à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le terrain de soccer de rue Visa fait partie du partenariat élargi de Visa en Amérique du Nord avec les associations Street Soccer Canada/États-Unis, qui vise à transformer des espaces sous-utilisés en lieux inclusifs axés sur le jeu et les liens communautaires. Avec des terrains déjà ouverts dans des villes hôtesses américaines, Toronto marque l’expansion du programme au Canada.

Points saillants du terrain de soccer de rue Visa :

Ouvert au public à la place Nathan Phillips jusqu’au 19 juillet, avec des plans de relocalisation vers un emplacement permanent dans la ville après le tournoi (les détails seront communiqués par la Ville de Toronto à une date ultérieure)

à la place Nathan Phillips jusqu’au 19 juillet, avec des plans de relocalisation vers un emplacement permanent dans la ville après le tournoi (les détails seront communiqués par la Ville de Toronto à une date ultérieure) Deux mini-terrains de calibre professionnel conçus pour une utilisation communautaire à long terme

conçus pour une utilisation communautaire à long terme Œuvre d’art inspirée du soccer réalisée par un illustrateur torontois local autour du terrain



« La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est un événement mondial, mais son impact se construit localement, dans les communautés qui l’accueilleront », a déclaré Michiel Wielhouwer, président et directeur national de Visa Canada. « Nous sommes fiers d’investir dans des espaces où la prochaine génération peut trouver sa place et de contribuer à faire en sorte que cet héritage se poursuive bien après le tournoi. »

Un but pour la communauté

Au-delà du terrain, Visa Canada a versé un don de 200 000 $ CA au programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto, qui soutient l’accès à des programmes sportifs gratuits et à des ressources dans des quartiers en quête d’équité partout dans la ville pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, contribuant ainsi à éliminer les obstacles afin que davantage d’enfants et de jeunes puissent pratiquer ce sport.

À la place Nathan Phillips, la programmation du terrain de soccer de rue Visa sera assurée par la Ville de Toronto, en combinant des périodes d’accès communautaire encadrées et des occasions d’utilisation libre pour le public. L’horaire comprendra un mélange de programmes de la Ville, de réservations par des organismes communautaires et de périodes d’accès libre pour des matchs improvisés et du jeu récréatif. L’horaire complet sera disponible à l’adresse toronto.ca/Mini-Pitches.

« Cette initiative démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque nous nous rassemblons autour d’un objectif commun », a déclaré Olivia Chow, mairesse de Toronto. « Nous sommes reconnaissants du partenariat de Visa, qui contribue à donner vie à cet espace et à soutenir le programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto. Alors que nous nous tournons vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ce terrain contribuera à inspirer davantage de jeunes à s’impliquer dans ce sport et à profiter des bienfaits du sport ici même à Toronto. »

« Tap In to Impact »

Grâce à sa campagne mondiale « Tap In », Visa canalise l’énergie de la Coupe du Monde de la FIFA™ pour générer des retombées économiques qui soutiennent directement les petites entreprises, les créateurs et les communautés dans les pays hôtes.

Dans le cadre de l’initiative « Tap In to Impact », Visa verse 275 000 $ CA à des organismes sans but lucratif dans chacun des pays hôtes. Au Canada, Visa s’associe à Futurpreneur afin de soutenir les jeunes entrepreneurs, les mentors et les bâtisseurs de communautés partout au pays.

L’art du jeu

Derrière chaque grande communauté se trouve une petite entreprise, et derrière chaque grande œuvre d’art se trouve un entrepreneur animé par une vision. Le terrain de soccer de rue Visa à la place Nathan Phillips mettra en vedette les œuvres de l’illustratrice torontoise Daria Domnikova autour du terrain. Les œuvres de Daria figureront également dans la toute première collection mondiale d’art inspirée du football de Visa. Réunissant des créateurs indépendants du monde entier, la collection célèbre la créativité et la détermination que partagent les artistes et les athlètes.

Pour en savoir plus sur « Tap In »

À propos de Visa

Visa (NYSE: V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Sa mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sûr qui soit, et ce afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Selon Visa, les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et l’entreprise considère que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, visitez Visa.ca.

Contact médias

Tracy Truong, canadamediainquiries@visa.com