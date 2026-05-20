IBA lance Rhodotron® LITE, un nouvel accélérateur à rayons X de faible puissance qui facilite l’accès à des solutions d’irradiation durables

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 mai 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules et des solutions de faisceaux d’électrons et à rayons X pour l’irradiation industrielle de pointe, annonce aujourd’hui le lancement de Rhodotron® LITE, un nouvel accélérateur à rayons X de faible puissance. Ce lancement étend le portefeuille de solutions à rayons X d’IBA à des segments de moindre capacité, permettant à un éventail plus large d’opérateurs d’accéder à cette technologie d’irradiation à un moment où la sécurité d’approvisionnement, la flexibilité opérationnelle et la durabilité à long terme deviennent de plus en plus stratégiques pour les chaînes de valeur de la stérilisation et de l’irradiation alimentaire.

Conçu pour des cadences faibles à moyennes, Rhodotron® LITE est positionné pour être compétitif par rapport aux centres d’irradiation gamma de l’ordre de 1 à 1,5 MCi utilisant le cobalt‑60, ce qui correspond à des volumes annuels de traitement d’environ 10 000 à 20 000 palettes de dispositifs médicaux. Cet accélérateur convient également très bien à l’irradiation alimentaire grâce à sa conception à énergie de faisceau flexible, permettant un fonctionnement à 5 et 7 MeV afin de s’adapter aux différentes réglementations de marché.

La solution s’adresse aux petits centres de services d’irradiation souhaitant compléter leur capacité existante ou remplacer des infrastructures vieillissantes utilisant le cobalt‑60, ainsi qu’aux fabricants de dispositifs médicaux et autres industriels désireux d’internaliser une solution de stérilisation par rayons X. Le traitement sur site peut contribuer à réduire les transports et les stocks tampons, à renforcer le contrôle qualité et à raccourcir les délais pour les produits nécessitant une irradiation validée.

Ce lancement répond directement aux contraintes mondiales d’approvisionnement en cobalt‑60 qui affectent l’industrie de l’irradiation. En proposant une alternative à rayons X robuste, adaptée aux applications à plus faible débit, IBA aide les fabricants de dispositifs médicaux et les prestataires de services d’irradiation à sécuriser un traitement prévisible des produits médicaux, alimentaires et d’autres produits industriels — sans dépendre de la disponibilité de radioisotopes.

S’appuyant sur des décennies d’expertise en accélérateurs, ce nouveau système met la technologie d’IBA à la disposition de clients qui recherchent une solution adaptée aux besoins d’irradiation de plus faible capacité.

Thomas Servais, Président d’IBA Industrial, ajoute : « Avec Rhodotron® LITE, nous étendons l’irradiation industrielle par rayons X au segment des petits centres de services d’irradiation. Ce nouvel accélérateur ouvre la voie à de nouveaux entrants ainsi qu’aux utilisateurs de gamma afin qu’ils puissent adopter la technologie à rayons X, en renforçant leurs opérations grâce à une alternative fiable et flexible, sur un large éventail d’applications. C’est une réponse pragmatique aux contraintes liées au cobalt‑60 et aux attentes croissantes en matière de résilience et de durabilité — aidant nos clients à mieux maîtriser les délais, la planification et les coûts à long terme. »

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À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

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