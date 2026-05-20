Aduro Clean Technologies s’apprête à être cotée à la Bourse de Toronto

LONDON, Ontario, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce avoir reçu l’approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour la cotation de ses actions ordinaires sous le symbole « ACT ». L’approbation définitive de la cotation est subordonnée au respect par la Société de toutes les exigences de la TSX, y compris la réception de tous les documents requis.

La Société publiera un communiqué de presse dès que la TSX aura confirmé la date de négociation prévue. Dans le cadre de sa cotation à la TSX, la Société prévoit de retirer ses actions ordinaires de la cote de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE »). Les actionnaires ne sont pas tenus d’échanger leurs certificats d’actions et n’ont aucune autre formalité à accomplir relativement à cette cotation, car le symbole boursier et le code CUSIP des actions ordinaires demeureront inchangés.

« Depuis son introduction en bourse à la CSE en 2021, Aduro est passée du statut de jeune entreprise technologique à celui d’entreprise conceptrice de technologies chimiques cotée au Nasdaq, désormais dotée d’un bilan renforcé et de programmes de commercialisation industrielle en pleine expansion », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « La Société a fait progresser sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT) grâce à des campagnes d’exploitation d’usines pilotes spécialisées dans des procédés de nouvelle génération (NGP), au développement de projets industriels novateurs (FOAK), à des engagements commerciaux d’achat, au développement d’offres de licences et à l’élargissement des applications pétrolières. Nous remercions sincèrement la CSE d’avoir constitué une plateforme clé pour notre croissance initiale sur les marchés boursiers et notre accès aux investisseurs, et nous nous réjouissons de poursuivre cette nouvelle étape aux côtés de la Bourse de Toronto, alors que nous poursuivons le développement de la technologie HCT pour le traitement des déchets plastiques, des hydrocarbures lourds et des huiles renouvelables. »

Aduro figure actuellement dans l’indice CSE25 qui regroupe les 25 plus grandes sociétés cotées à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) en fonction de leur capitalisation boursière. Cette performance illustre la montée en puissance d’Aduro sur les marchés de capitaux ainsi que la reconnaissance que lui témoignent ses actionnaires pour les progrès constants réalisés depuis son introduction en bourse à la CSE. Ce projet de cotation à la TSX constitue une nouvelle phase dans l’évolution d’Aduro sur les marchés de capitaux. Elle lui assurera une plus grande visibilité sur les marchés, un accès accru aux investisseurs institutionnels et le développement continu de la notoriété de la Société sur le marché public canadien.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant le projet de cotation des actions ordinaires de la Société à la TSX ; le respect des exigences finales de cotation à la TSX ; le calendrier prévu pour le début des négociations à la TSX ; le retrait prévu des actions ordinaires de la Société de la cote de la CSE ; les avantages anticipés de sa cotation à la TSX, notamment une plus grande visibilité sur les marchés, un accès accru aux investisseurs institutionnels et le développement continu de la notoriété de la Société sur le marché public canadien ; et les progrès continus de la technologie Hydrochemolytic™ de la Société pour le traitement des déchets plastiques, des hydrocarbures lourds et des huiles renouvelables.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne la capacité de la Société à satisfaire aux exigences finales de cotation à la TSX ; l’obtention de tous les documents et approbations requis ; le calendrier du début des négociations à la TSX ; le retrait des actions ordinaires de la Société de la cote de la CSE ; le développement et le rendement continus de la technologie Hydrochemolytic™ ; la disponibilité des capitaux, permis, approbations, équipements, partenaires et autres ressources nécessaires au soutien des programmes de développement de la Société ; la capacité de la Société à exécuter ses plans d’affaires et à atteindre ses objectifs ; sa capacité à maintenir et à accroître sa visibilité sur les marchés et son accès aux investisseurs ; et la stabilité des conditions économiques, réglementaires et de marché.

Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : le risque que l’approbation finale de la TSX ne soit pas obtenue ou soit retardée ; le risque que le début des négociations à la TSX ne se produise pas dans les délais prévus ou ne se produise pas du tout ; le risque que le retrait prévu de la cote de la CSE soit retardé ou ne se produise pas comme prévu ; les risques liés aux conditions du marché, à la liquidité des transactions et à l’intérêt des investisseurs ; les risques liés au développement, au déploiement à grande échelle, à la commercialisation et à l’acceptation par le marché de la technologie Hydrochemolytic™ ; les risques techniques, opérationnels, d’autorisation, de financement, de chaîne d’approvisionnement et d’intégration ; les risques liés à la disponibilité et à la qualité des matières premières ; les risques réglementaires, de certification et d’évolution des politiques publiques ; la concurrence ; et les autres risques décrits dans les documents publics de la Société disponibles sur les sites Internet suivants : www.sedarplus.ca et www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33a335d1-8410-4dcb-877a-3fb64fe2124e