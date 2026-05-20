Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20. May 2026 / 10:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Name Deutsche Lufthansa AG Straße Venloer Straße 151-153 Postleitzahl 50672 Stadt Köln Land Germany

2. Art der Kapitalmaßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

Stand zum / Datum der Wirksamkeit

19.05.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

1.202.082.895

Ende der Mitteilung

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com