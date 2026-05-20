Bera hf.: Tilkynning um nýtingu kauprétta og hækkun hlutafjár

Bera hf. (hér eftir „félagið“) hefur móttekið tilkynningar þrettán kaupréttarhafa um nýtingu kauprétta sem urðu nýtanlegir 19. maí 2026. Um er að ræða nýtingu kauprétta að samtals 18.562.500 nýjum hlutum í félaginu.
Stjórn hefur nýtt heimild sína samkvæmt 2. mgr. 4. gr. samþykkta félagsins, til að hækka hlutafé félagsins í þeim tilgangi að mæta nýtingu framangreindra kauprétta. Hlutafé félagsins verður því hækkað um 18.562.500 kr. og mun eftir hækkun standa í 2.884.377.913 að nafnverði, með útgáfu nýrra hluta. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna og fylgir hverjum hlut eitt atkvæði.
Hlutafjárhækkunin hefur verið tilkynnt til fyrirtækjaskrár Skattsins og nýir hlutir verða gefnir út af Nasdaq CSD og óskað eftir töku þeirra til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þegar hlutafjárhækkunin hefur verið skráð.