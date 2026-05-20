Le groupe Qatar Airways affiche de solides résultats financiers malgré l'instabilité économique mondiale

PARIS, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Qatar Airways a annoncé aujourd’hui un bénéfice après impôts de 7,08 milliards de riyals qatariens (1,94 milliard de dollars américains) pour l’exercice 2025/26. Ces résultats témoignent d’une solide performance malgré un dernier mois marqué par d’importants événements géopolitiques, réaffirmant ainsi sa position parmi les groupes les plus résilients du secteur aérien mondial. Tout au long de l’année financière 2025/26, le Groupe a continué à se développer, à innover et à offrir des services et des expériences de grande qualité aux particuliers et aux entreprises.

La compagnie aérienne a transporté plus de 41,8 millions de passagers, maintenant une connectivité mondiale étendue via l’aéroport international Hamad. La division fret du Groupe a continué d’exceller, ayant transporté plus de 1,43 million de tonnes de poids facturable, renforçant ainsi sa position de premier transporteur mondial de fret aérien avec une part de marché mondiale de 12 %.

La compagnie aérienne a également maintenu une ponctualité de premier plan dans le secteur, avec un taux de ponctualité de 86 %, ce qui la place nettement parmi les cinq transporteurs les plus ponctuels au monde et lui a valu la distinction la plus convoitée dans le domaine de l’évaluation comparative des opérations aériennes mondiales, le Cirium Platinum Award pour l’Excellence Opérationnelle.

M. Hamad Al-Khater, directeur général du groupe Qatar Airways, a déclaré : « Il est rare qu’un seul exercice financier exige d’une organisation qu’elle démontre à la fois le meilleur de ce dont elle est capable et la résilience dont elle peut faire preuve. L’exercice 2025/26 a répondu à ces deux exigences, et le groupe Qatar Airways s’est montré à la hauteur de chacune d’elles.

Ces résultats témoignent de la solidité de ce groupe sur tous les plans qui comptent : un bilan solide, des opérations à la pointe du secteur, des partenariats solides et des collaborateurs qui ont su maintenir les standards qui font la réputation de ce groupe, même dans les conditions les plus difficiles.

Derrière chaque résultat se cachent 57 800 personnes, travaillant dans plus de 90 pays. Au cours des dernières semaines de l’année financière, nombre d’entre elles ont géré une crise en cours avec un professionnalisme qui définit cette organisation tout autant que n’importe quel indicateur financier, et cela mérite d’être reconnu.

Nous reconstruisons activement notre réseau mondial avec la confiance que nous confèrent un bilan financier plus solide que jamais, des partenariats qui ont prouvé leur profondeur lorsque nous en avions le plus besoin, et une organisation qui a démontré, sous une pression réelle, exactement ce dont elle est capable. »

Principales réalisations de l'année 2025/26 :

Une expansion record de la flotte : le groupe Qatar Airways a signé des accords historiques avec Boeing et GE Aerospace portant sur l'acquisition et la maintenance de jusqu'à 210 appareils et 400 moteurs, ce qui constitue l'un des engagements les plus importants de l'histoire de l'aviation commerciale en matière de flotte.





le groupe Qatar Airways a signé des accords historiques avec Boeing et GE Aerospace portant sur l'acquisition et la maintenance de jusqu'à 210 appareils et 400 moteurs, ce qui constitue l'un des engagements les plus importants de l'histoire de l'aviation commerciale en matière de flotte. Meilleure compagnie aérienne au monde – pour la neuvième fois, un record : Qatar Airways a été désignée « Meilleure compagnie aérienne au monde 2025 » par Skytrax, une reconnaissance sans précédent qui confirme son excellence dans l’aviation mondiale.





Qatar Airways a été désignée « Meilleure compagnie aérienne au monde 2025 » par Skytrax, une reconnaissance sans précédent qui confirme son excellence dans l’aviation mondiale. Prix Cirium Platinum pour l’Excellence Opérationnelle : en reconnaissance du taux de ponctualité de 86 % de la compagnie et de ses normes opérationnelles d’élite, ce qui la place parmi les cinq transporteurs les plus ponctuels au monde.





en reconnaissance du taux de ponctualité de 86 % de la compagnie et de ses normes opérationnelles d’élite, ce qui la place parmi les cinq transporteurs les plus ponctuels au monde. La flotte de gros-porteurs la plus connectée au monde : Qatar Airways exploite la première et la plus grande flotte de gros-porteurs au monde équipée de Starlink, avec une connectivité haut débit en vol disponible sur les Boeing 777, Airbus A350 et Boeing 787-8, offrant ainsi un accès Internet gratuit et fluide aux passagers sur plusieurs liaisons mondiales, y compris les vols long-courriers et ultra-long-courriers.





: Qatar Airways exploite la première et la plus grande flotte de gros-porteurs au monde équipée de Starlink, avec une connectivité haut débit en vol disponible sur les Boeing 777, Airbus A350 et Boeing 787-8, offrant ainsi un accès Internet gratuit et fluide aux passagers sur plusieurs liaisons mondiales, y compris les vols long-courriers et ultra-long-courriers. Aéroport international Hamad - Le meilleur du Moyen-Orient : pour la 11e année consécutive, Skytrax a désigné l'aéroport international Hamad comme le meilleur aéroport du Moyen-Orient, soulignant ainsi son statut de première porte d'entrée aérienne de la région.





pour la 11e année consécutive, Skytrax a désigné l'aéroport international Hamad comme le meilleur aéroport du Moyen-Orient, soulignant ainsi son statut de première porte d'entrée aérienne de la région. Meilleur magasin d'aéroport pour la troisième année consécutive : Qatar Duty Free a été désigné « Meilleur magasin d'aéroport au monde » par Skytrax pour la troisième année consécutive, ce qui témoigne des investissements continus dans l'expérience d'achat et d'accueil des passagers à l'aéroport international Hamad.





Qatar Duty Free a été désigné « Meilleur magasin d'aéroport au monde » par Skytrax pour la troisième année consécutive, ce qui témoigne des investissements continus dans l'expérience d'achat et d'accueil des passagers à l'aéroport international Hamad. Qatar Airways Cargo - Un leadership mondial inégalé dans le fret : avec 1,43 million de tonnes de fret payant transportées et une part de marché mondiale dominante de 12 %, Qatar Airways Cargo a renforcé son statut de plus gros transporteur international de fret aérien au monde.





Pour l'avenir, Qatar Airways continue de reconstruire son réseau mondial, en s'appuyant sur des principes commerciaux solides, pour desservir plus de 160 destinations d'ici l'été 2026. Cela permettra aux voyageurs du monde entier de profiter de son service primé à bord, notamment en restant connectés via Starlink et en bénéficiant de correspondances fluides grâce à l'aéroport international Hamad de Doha, à la pointe de la technologie.

À propos de Qatar Airways

La compagnie aérienne Qatar Airways, plusieurs fois primée, a remporté le titre de « Meilleure compagnie aérienne au monde » pour la neuvième fois, un record sans précédent, lors des World Airline Awards 2025, organisés par l'organisme international de notation du transport aérien Skytrax. Qatar Airways avait déjà été nommée meilleure compagnie aérienne au monde en 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 et 2024.

La compagnie aérienne continue d'être synonyme d'excellence et a une fois de plus été récompensée pour sa « meilleure classe affaires au monde » et son « meilleur salon d'aéroport en classe affaires au monde ». En tant que principale compagnie aérienne de la région, Qatar Airways a également été récompensée pour la 13e fois par le titre de « meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient ».

Qatar Airways s’est récemment vu décerner la distinction « Platinum » par Cirium, le leader mondial de l’analyse des données aériennes, pour sa fiabilité et ses performances opérationnelles. Cette distinction témoigne de l’engagement sans faille de la compagnie aérienne à offrir des opérations fluides et éprouvées, dans le cadre de son expérience passager primée.

Cet été, Qatar Airways desservira plus de 160 destinations à travers le monde, via son hub de Doha, l'aéroport international Hamad. Cet aéroport a été désigné « Meilleur aéroport du Moyen-Orient » pendant 11 années consécutives, ainsi que « Meilleur aéroport au monde pour le shopping » pour la troisième année d'affilée par Skytrax. L'aéroport international Hamad a déjà été nommé « Meilleur aéroport du monde » par Skytrax en 2021, 2022 et 2024.

Qatar Airways a été la première compagnie aérienne du Moyen-Orient à obtenir la certification du plus haut niveau du programme d'évaluation environnementale de l'IATA (IEnvA), basé sur des principes reconnus en matière de gestion environnementale (tels que la norme ISO 14001).

En tant que signataire inaugural de la Déclaration de Buckingham Palace en mars 2016, Qatar Airways est devenue la première compagnie aérienne au monde à être certifiée conforme à la norme industrielle pour la prévention du trafic illégal d'espèces sauvages dans l'aviation.

Plus d’informations et réservations sur qatarairways.com ou sur l’application mobile Qatar Airways.

Contact:

qatarairways@actionprgroup.com

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