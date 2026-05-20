Beginn der Arxan Azalea Viewing Season 2026: Hinggan-Bund lanciert eine neue grenzüberschreitende Tourismusmarke namens „Blumenschau an der Grenze“

HINGGAN-BUND, China, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 19. Mai, dem China Tourism Day, wurde in der Stadt Arxan im Hinggan-Bund der Inneren Mongolei offiziell die „Arxan Azalea Viewing Season 2026“ eröffnet. Arxan macht sich die geografischen und ökologischen Vorteile der chinesisch-mongolischen Grenze zunutze und macht die Azaleenblüte zum Herzstück einer neuen Kultur- und Tourismusmarke unter dem Motto „Blumenschau an der Grenze und grenzüberschreitende Erlebnisse“. Besucher aus aller Welt sind eingeladen, die faszinierende nördliche Grenzregion hautnah zu erleben.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Saison steht der Ausbau des grenzüberschreitenden Tourismus zwischen China und der Mongolei. Ziel ist es, den gegenseitigen Besucherverkehr sowie die Vernetzung touristischer Routen zu fördern und internationalen Reisenden komfortablere und vielfältigere länderübergreifende Erlebnisse zu bieten. Im Rahmen der Veranstaltung finden Aktivitäten wie Aufführungen zum Thema „Hirsche von Arxan“ sowie Wellness-Wanderungen entlang des Grenzübergangs statt. Mit kostenfreien Führungen am nationalen Grenztor lädt das malerische Grenzgebiet Reisende aus aller Welt dazu ein, die kulturellen und touristischen Besonderheiten der Region kennenzulernen.

Der Hinggan-Bund bietet eine ökologische Landschaft von 60.000 Quadratkilometern, die zu jeweils etwa einem Drittel aus Grasland und Wäldern sowie zu einem Zehntel aus Naturschutzgebieten besteht. Heiße Quellen, ausgedehnte Waldlandschaften und Feuchtgebiete bilden hier eine einzigartige Naturkulisse. Mit Konzepten wie „Frühlingsblumenschau, Sommerfrische, Herbstfärbung der Ahornwälder und Winterspaß im Schnee“ löst sich die Region zunehmend vom klassischen Saisontourismus. Dadurch erweitert sich die Besucherbasis rasch von Nordostchina auf die Regionen Peking-Tianjin-Hebei sowie das Jangtse-Delta und fördert eine ganzjährige touristische Entwicklung der gesamten Region.

Dank seines einzigartigen Grenzcharakters und der beeindruckenden Vulkanlandschaften entwickelt sich Arxan zunehmend zu einem beliebten Ziel für junge Individualtouristen und Reisefotografen und erfreut sich in sozialen Medien wachsender Beliebtheit. Hier können Touristen nicht nur entlang der eindrucksvollen Staatsgrenze zwischen China und der Mongolei spazieren, sondern auch das seltene Naturwunder vulkanischer heißer Quellen erleben, die mit Eis und Schnee verschmelzen. Besonders erwähnenswert ist, dass Arxan über eine in China seltene grenzüberschreitende Zone mit vulkanischen heißen Quellen verfügt. Mit Azaleen bedeckte Berglandschaften und das exotische Flair der Grenzregion schaffen hier eine Landschaft, die wie geschaffen für unvergessliche Reisebilder ist. Mit dem Beginn der Blütezeit präsentiert sich der Hinggan-Bund der Welt als lebendiges neues kulturelles und touristisches Aushängeschild im Norden Chinas, das zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist und Offenheit sowie eine Vision der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verkörpert.

Quelle: Das Organisationskomitee der „Arxan Azalea Viewing Season 2026“