Ouverture de la saison de la contemplation des azalées d’Arxan 2026 : la ligue de Xing’an lance une nouvelle marque de tourisme transfrontalier axée sur la contemplation des fleurs frontalières

LIGUE DE XING’AN, Chine, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 19 mai, à l’occasion de la Journée du tourisme en Chine, la « Saison de la contemplation des azalées d’Arxan 2026 » a été officiellement lancée à Arxan, dans la ligue de Xing’an, en Mongolie-Intérieure. Profitant des atouts géographiques et écologiques de la frontière sino-mongole, Arxan met en valeur ses immenses étendues d’azalées pour créer une nouvelle marque de tourisme culturel alliant observation florale et expérience transfrontalière. Cette initiative invite les touristes du monde entier à découvrir les trésors cachés de cette région septentrionale.

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Cette saison de contemplation des azalées contribue activement au développement du tourisme transfrontalier entre la Chine et la Mongolie en favorisant les échanges entre les visiteurs et en créant des circuits touristiques interconnectés. Elle offre ainsi aux touristes internationaux des expériences transfrontalières plus pratiques et enrichissantes. Durant cet événement, des activités spéciales telles que des spectacles sur le thème des cerfs d’Arxan et des randonnées bien-être au poste frontière seront proposées. La zone touristique du poste-frontière organise également des visites guidées gratuites de la frontière aux touristes du monde entier, leur permettant de découvrir de manière authentique les richesses culturelles et touristiques de la région.

La ligue de Xing’an offre un patrimoine écologique exceptionnel de 60 000 kilomètres carrés, composé d’un tiers de prairies, d’un tiers de forêts et d’un dixième de réserves naturelles imbriquées, intégrant sources thermales, immenses étendues forestières et zones humides. Au niveau local, le modèle touristique s’affranchit des contraintes saisonnières des stations estivales grâce à des activités variées : contemplation des fleurs printanières, fraîcheur en été, observation des érables en automne et jeux de neige en hiver. Ce modèle a permis d’étendre rapidement la clientèle touristique du nord-est de la Chine à la région Pékin-Tianjin-Hebei et au delta du Yangtsé, assurant ainsi un développement régional tout au long de l’année.

Avec son charme frontalier unique et ses formations volcaniques, Arxan est devenue une destination de choix pour les jeunes voyageurs en quête d’expériences immersives et de photographie de voyage, et connaît un succès fulgurant sur les réseaux sociaux. Les touristes peuvent non seulement flâner le long de la magnifique frontière sino-mongole, mais aussi admirer le spectacle rare de sources thermales volcaniques se mêlant à la glace et à la neige. Arxan abrite notamment une zone de sources thermales volcaniques transfrontalières, une rareté en Chine. En se promenant dans ses montagnes tapissées d’azalées et empreintes d’influences culturelles venues d’ailleurs, chaque photo devient un chef-d’œuvre. Avec l’ouverture de la saison de la contemplation des azalées, la ligue de Xing’an présente au monde entier un nouveau site touristique culturel dynamique du nord de la Chine, idéal en toute saison, et promeut l’ouverture et une vision de la coopération transfrontalière.

Source : The Organizing Committee of the "2026 Arxan Azalea Viewing Season"