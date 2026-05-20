Azimut poursuit l’expansion de la Zone Fortin (Antimoine-Or) Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

Les meilleurs résultats incluent 0,87% Sb sur 12,5 m et 0,54% Sb sur 17,0 m

Zone aurifère subparallèle avec 4,66 g/t Au sur 6,0 m incl. 26,7 g/t Au sur 1,0 m

LONGUEUIL, Québec, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce les résultats complets de son troisième programme de forage au diamant sur la Zone Fortin (antimoine-or) sur sa Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 et 2). Un total de 27 trous (5 108 m) a été foré au cours de ce programme (forages WS26-87 à WS 26-113).

Depuis la découverte par prospection en 2024, Azimut a foré un total de 113 trous (17 394 m) sur la Zone Fortin et sur des cibles avoisinantes. Cela inclut une zone aurifère distincte (« Fortin Sud »), localisée environ 100 m au sud et subparallèle à Fortin, et dont la délimitation s’est poursuivie au cours de ce programme.

De plus, Azimut a foré 46 trous (6 651,2 m) depuis la fin de l’an passé sur la zone aurifère Rosa, localisée 15 km à l’ouest de Fortin. Les résultats du second programme (20 trous pour 3 018,2 m) seront bientôt annoncés.

Ces découvertes récentes soulignent le fort potentiel d’exploration de la Propriété Wabamisk qui émerge comme un projet ayant l’échelle d’un district. Les travaux planifiés en 2026 vont accélérer la délimitation des zones et tester de nouvelles cibles avec un important levé géophysique au sol (en cours), des décapages mécaniques, de la prospection et du forage carotté.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES FORAGES (voir figures 3 à 6, tableaux 1 et 2)



Zone Fortin (antimoine-or) • WS26-104 0,41% Sb, 0,13 g/t Au sur 30,55 m (de 212,35 m à 242,90 m), incluant 1,26% Sb, 0,24 g/t Au sur 1,00 m (de 216,00 m à 217,00 m), et

1,13% Sb, 0,35 g/t Au sur 1,00 m (de 220,50 m à 221,50 m), et

2,24% Sb, 0,13 g/t Au sur 1,00 m (de 230,00 m à 231,00 m), et

1,21% Sb, 0,10 g/t Au sur 2,50 m (de 237,00 m à 239,50 m) • WS26-101 0,87% Sb, 0,13 g/t Au sur 12,50 m (de 62,00 m à 74,50 m), incluant 1,98% Sb, 0,14 g/t Au sur 4,00 m (de 65,00 m à 69,00 m), avec

3,70% Sb, 0,18 g/t Au sur 1,00 m (de 68,00 m à 69,00 m) • WS26-109 0,41% Sb sur 23,40 m (de 293,60 m à 317,00 m), incluant 0,99% Sb sur 6,40 m (de 293,60 m à 300,00 m), avec

1,24% Sb sur 4,00 m (de 296,00 m à 300,00 m) • WS26-99 0,54% Sb, 0,15 g/t Au sur 17,00 m (de 70,50 m à 87,50 m), incluant 0,82% Sb, 0,16 g/t Au sur 9,20 m (de 77,30 m à 86,50 m) • WS26-93 0,77% Sb, 0,15 g/t Au sur 1,50 m (de 81,50 m à 83,00 m)

0,52% Sb sur 16,70 m (de 93,0 m à 109,70 m), incluant 1,27% Sb sur 2,40 m (de 98,20 m à 100,60 m) • WS26-100 0,51% Sb sur 7,50 m (144,50 m à 152,00 m), incluant 1,46% Sb, 0,15 g/t Au sur 1,00 m (de 144,50 m à 145,50 m), et

1,33% Sb sur 1,00 m (de 151,00 m à 152,00 m) 1,19% Sb, 0,26 g/t Au sur 1,00 m (de 162,00 m à 163,00 m) • WS26-94 0,33% Sb, 0,26 g/t Au sur 7,30 m (de 130,00 m à 137,30 m), incluant 2,13% Sb, 0,10 g/t Au sur 0,80 m (de 136,50 m à 137,30 m) 0,84% Sb, 2,12 g/t Au sur 1,00 m (de 140,00 m à 141,00 m)

3,46% Sb, 0,12 g/t Au sur 1,00 m (de 174,00 m à 175,00 m) Zone Fortin Sud (or) • WS26-100 4,66 g/t Au sur 6,00 m (de 26,00 m à 32,00 m), incluant 26,70 g/t Au sur 1,00 m (de 31,00 m à 32,00 m) • WS26-108 4,54 g/t Au sur 4,50 m (de 152,00 m à 156,50 m), incluant 18,10 g/t Au sur 1,00 m (de 155,50 m à 156,50 m) • WS26-104 5,88 g/t Au sur 1,00 m (de 125,50 m à 126,50 m) • WS26-90 4,32 g/t Au sur 1,50 m (de 40,50 m à 42,00 m)

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

Ce communiqué présente les résultats de la troisième phase de délimitation de la Zone Fortin (voir tableau 1). Les résultats antérieurs des forages et de l’échantillonnage en rainure ont été divulgués (voir les communiqués de presse (« CP ») du 29 octobre 2024i, 16 janvier 2025ii, 22 mai 2025iii, 9 juillet 2025iv, 23 octobre 2025v et 21 janvier 2026vi).

Le principal objectif de ce programme était d’étendre la zone minéralisée et de définir plus précisément les lentilles à haute teneur avec des forages de détail et intercalaires. Les 27 trous (5 108 m) de cette phase ont été forés selon des intervalles moyens de 100 m, localement avec des forages espacés aux 50 m, et jusqu’à une profondeur verticale maximum de 300 m. Les minéralisations à antimoine apparaissent relativement continues latéralement. Le principal indice de surface (l’affleurement Fortin) et les données de forage à proximité indiquent de meilleures teneurs et épaisseurs suggérant un possible axe minéralisé plongeant à 50 degrés vers l’est.

Un objectif additionnel était de tester la Zone Fortin en profondeur pour identifier la possibilité d’un enrichissement en or lié à une zonation verticale antimoine-or, observée dans plusieurs gisements dans le monde. Un forage a testé cette hypothèse (WS26-113) à une profondeur verticale de 500 m sans résultats significatifs. Toutefois, le trou a recoupé l’unité albitique sur 20,1 m à partir de 537,4 m le long du trou, ainsi que deux grains d’or entre 520 et 521 m de profondeur dans une unité de métasédiments conglomératiques. Considérant l’ampleur du système minéralisé, l’hypothèse d’un enrichissement aurifère requiert des tests additionnels.

Le secteur Fortin Sud, localisé environ 100 m au sud de la Zone Fortin, est suivi sur une distance latérale minimale de 1 300 m par 18 forages présentant des teneurs d’au moins 0,5 g/t Au. La minéralisation aurifère est associée à de l’arsénopyrite disséminée à semi-massive et à des veines de quartz en proportion variable dans des métasédiments cisaillés. De pendage fort vers le sud et ouverte dans toutes les directions, cette zone apparaît corrélée à des anomalies de polarisation provoquée et à des anomalies d’arsenic dans les sols. De façon additionnelle aux résultats reportés ci-dessus, les autres intervalles significatifs comprennent :

• WS25-54 6,24 g/t Au sur 2,50 m (de 72,3 m à 74,8 m), incluant 13,4 g/t Au sur 1,0 m (de 72,3 m à 73,3 m) • WS25-67 2,10 g/t Au sur 3,45 m (de 66,8 m à 70,25 m), incluant 12,3 g/t Au sur 0,40 m (de 69,85 m à 70,25 m) • WS25-85 0,79 g/t Au sur 9,0 m (de 34,0 m à 43,0 m), incluant 3,63 g/t Au sur 1,0 m (de 42,0 m à 43,0 m) • WS25-53 0,76 g/t Au sur 4,00 m (de 5,0 m à 9,0 m), incluant 1,79 g/t Au sur 1,50 m (de 7,5 m à 9,0 m) • W10-05 0,60 g/t Au sur 17,8 m (de 197,7 m à 215,5 m; forage historique)

Géométrie préliminaire de la Zone Fortin

Longueur: au minimum 1,8 km, déterminée par 74 forages minéralisés, dans un corridor prospectif plus étendu de 2,4 km de long (basé sur 2 trous forés dans les extensions est et ouest : WS25-22 et WS25-34, respectivement).

Épaisseur: pour des intervalles minéralisés à des teneurs minimales de 0,1% Sb, les épaisseurs varient de 5 m à 50 m le long des trous, avec une épaisseur moyenne d’environ 20 m.

Pendage: environ 70 à 75 degrés vers le sud.

Extension verticale: Testée de la surface jusqu’à 300 m; zone ouverte en profondeur.

Système minéralisé et contexte géologique

Le système minéralisé à antimoine-or est associé à une zone d’altération hydrothermale albitique massive et stratiforme (« l’unité albitique ») au sein d’une séquence métasédimentaire détritique épaisse. Les observations de terrain documentent une très forte altération en albite, avec le remplacement progressif des roches encaissantes, probablement contrôlé par la porosité initiale et la fracturation.

L’unité albitique massive a été recoupée jusqu’à présent par 102 forages sur une distance latérale de 2,65 km. Son épaisseur varie de quelques mètres à plus de 90 m. La continuité latérale plurikilométrique de l’unité albitique suggère une extension verticale d’échelle kilométrique. Le système minéralisé est actuellement reconnu de façon quasi continue sur près de 1,8 km et reste ouvert latéralement et en profondeur.

Les sulfures à antimoine (berthiérite : FeSb 2 S 4 , gudmundite: FeSbS, stibnite: Sb 2 S 3 ) et de l’antimoine natif sont associés à un réseau dense de veines de quartz et à des faciès bréchiques au sein de l’unité albitique, et généralement associé à d’autres sulfures (arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite). La séricite est le principal minéral d’altération localement accompagné de chlorite, épidote et carbonate. Des minéralisations massives à semi-massives se trouvent sur le flanc sud du sill au contact cisaillé et localement plissé avec des métasédiments encaissants moins altérés (principalement des siltstones). Le contact nord est également minéralisé mais, apparemment, de façon plus discontinue selon les forages réalisés jusqu’à présent. Le réseau de veines de quartz est principalement subparallèle à la schistosité est-ouest. Le contraste rhéologique entre l’unité albitique cassante et les métasédiments plus ductiles, apparaît comme l’un des contrôles clés de la minéralisation à l’échelle de la Zone Fortin.

Les systèmes riches en antimoine sont inhabituels en contexte archéen au Québec. L’unité albitique minéralisée de Wabamisk se situe suivant la limite tectono-métamorphique majeure séparant la sous-province volcano-plutonique de La Grande et la sous-province métasédimentaire d’Opinaca. Cet environnement géologique est déjà reconnu comme prospectif pour l’or, tel qu’indiqué par le gisement aurifère Éléonore. À Wabamisk, la zone riche en antimoine pourrait faire transition plus en profondeur vers une zone plus riche en or.

La caractérisation minéralogique et métallurgique du matériel minéralisé, qui comprend des tests de broyage et de flottation, est en progression et sera communiquée une fois complétée.

À propos de l’antimoine

Le prix de l’antimoine a été très volatil au cours des deux dernières années, en raison de pénuries persistantes de l’offre, aggravées par des différends commerciaux. L’antimoine est classé comme un minéral critique par les gouvernements canadien et américain ainsi que par la Commission européenne. Trois pays représentent environ 90% de la production mondiale, estimée à 100 000 tonnes en 2024 : la Chine (60%), le Tadjikistan (17%) et la Russie (13%). L’antimoine n’est actuellement pas exploité à grande échelle ni au Canada ni aux États-Unis. En août 2024, la Chine a imposé des restrictions sur les exportations d’antimoine, entraînant d’importantes perturbations de l’approvisionnement. Bien que certaines restrictions aient depuis été levées, l’antimoine reste soumis à des contrôles à l’exportation plus larges, ce qui souligne l’importance de diversifier les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques en dehors de la Chine. Source : USGS, Antimony Commodity Summary, janvier 2025.

À propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) est principalement explorée pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrats de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a effectué le programme de sondage avec deux foreuses utilisant un diamètre de carotte NQ. Des échantillons de demi-carotte sciée ont été envoyés aux laboratoires d’Actlabs à Val-d’Or, où l’or a été analysé par pyroanalyse, avec finition par absorption atomique et gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons ont également été analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. L’antimoine a aussi été analysé par fusion au peroxyde et ICP-OES pour les teneurs supérieures à 3 000 ppm Sb. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec. Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): 3 e phase de forage complétée; Zone Rosa (or) : 2 e phase de forage complétée – Résultats en attente.

(100% Azimut): (antimoine-or): 3 phase de forage complétée; (or) : 2 phase de forage complétée – Résultats en attente. Wabamisk Est (100% Azimut): Lithos Nord & Sud (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage.

(100% Azimut): (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées vii ); programme de 10 000 m de forage en cours.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); programme de 10 000 m de forage en cours. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : programme 2026 en préparation.





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel.: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats des Propriétés Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

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i Azimut Discovers High-Grade Antimony Zone on the Wabamisk Gold Property, James Bay Region, Quebec

ii Azimut’s Initial Drill Results Indicate an Extensive Antimony Zone on the Wabamisk Gold Property, Quebec, Canada

iii Azimut Drills 1.1% Sb over 51.5 metres, including 3.43% Sb and 2.37 g/t Au over 6.5 metres

iv Azimut Resumes Drilling to Expand the Antimony-Gold Zone on the Wabamisk Property, James Bay Region, Québec, Canada

v Azimut délimite une zone à antimoine-or de 1,8 km de long et 250 m de profondeur, ouverte dans toutes les directions, sur la Propriété Wabamisk, Baie James, Québec

vi Azimut continue l’évaluation de la Zone Fortin (Antimoine-Or) Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

vii “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.