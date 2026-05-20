Un essai clinique canadien sans précédent évalue des « comprimés de selles » pour améliorer l’immunothérapie du cancer du poumon

LONDON, Ontario, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chez près de la moitié des personnes atteintes d’un cancer du poumon, l’immunothérapie peut ralentir, mais non arrêter la maladie. Grâce à un montant de 4 M$ investi conjointement par la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation de la famille Weston, un nouvel essai clinique vise à changer cette réalité.

En évaluant de nouvelles stratégies pour prévenir, détecter et traiter le cancer, les essais cliniques sont des moteurs de progrès essentiels qui peuvent sauver et améliorer des vies. L’essai LUNA-2 portera sur une immunothérapie jumelée à une transplantation de microbiote fécal (TMF), le but étant d’obtenir de façon sécuritaire un traitement plus efficace. Si cet essai est fructueux, il pourrait offrir de nouvelles options thérapeutiques pour les personnes aux prises avec un cancer du poumon, et les aider à vivre plus longtemps en ayant moins d’effets secondaires.

Le cancer du poumon est le cancer le plus diagnostiqué au Canada et la première cause de décès par cancer. À l’heure actuelle, seulement 27 % des personnes survivent plus de cinq ans après le diagnostic. L’immunothérapie, bien qu’elle soit une part importante du traitement contre le cancer du poumon, ne fonctionne pas chez tous les patients. Pour ces personnes, une immunothérapie plus efficace pourrait avoir un impact salvateur.

Mené par le Groupe canadien des essais sur le cancer (GCEC) et dirigé par des chercheurs du London Health Sciences Centre Research Institute (LHSCRI) et du Lawson Research Institute of St. Joseph’s Health Care London (Lawson), ce nouvel essai clinique sera le plus vaste du genre jamais réalisé au Canada. La TMF – administrée sous forme de capsules, ou « comprimés de selles », contenant des microbes intestinaux minutieusement sélectionnés provenant de donneurs en santé – sera combinée à une chimiothérapie standard et à une immunothérapie pour en accroître l’efficacité. Au cours d’études sur d’autres cancers, cette approche s’est révélée très prometteuse pour améliorer le succès du traitement et réduire les effets secondaires.

L’essai clinique de phase II « fait au Canada » se déroulera chez 160 personnes atteintes d’un cancer du poumon non à petites cellules. Des experts du Lawson produiront les capsules, et des experts du LHSCRI superviseront les soins prodigués aux patients. La réussite de l’essai LUNA-2 ouvrirait la voie à des études de plus grande envergure et pourrait changer la façon de concevoir les futurs traitements.

C’est la deuxième fois que la SCC et la Fondation de la famille Weston s’associent pour financer un essai clinique majeur sur la TMF. L’an dernier, la SCC a lancé le Plan d’action pancanadien de lutte contre le cancer du poumon, qui vise à réduire la mortalité par cancer du poumon au Canada de 30 % d’ici 2035. En augmentant le financement de la recherche sur le cancer du poumon, cet investissement concrétise l’une des principales priorités du plan. Il s’inscrit aussi dans l’histoire de la Fondation de la famille Weston qui, depuis neuf ans, appuie des recherches canadiennes sur l’utilisation du microbiome afin d’améliorer les résultats pour les personnes qui font face au cancer.

Des chercheurs aux partenaires de financement, en passant par les donateurs et les sympathisants, ça prend une société pour agir contre le cancer. Pour en savoir plus sur les essais cliniques et pour soutenir la recherche sur le cancer, visitez cancer.ca.

Citations

« Pour les personnes atteintes d’un cancer du poumon qui ne répond pas aux traitements standards, le temps presse. LUNA-2 incarne ce qui est possible lorsque partenaires philanthropes, chercheurs et patients s’allient pour tester des approches audacieuses, et offrir l’espoir de vivre mieux et plus longtemps. »

— Stuart Edmonds, Ph. D., vice-président principal, Mission, recherche et défense de l’intérêt public à la Société canadienne du cancer

« Financer des essais cliniques sur le cancer, ce n’est pas juste investir dans la recherche, c’est investir dans le temps, l’espoir et de meilleurs résultats pour la population canadienne. En faisant avancer la science du microbiome par des essais cliniques et en établissant des partenariats avec les bons organismes nationaux, nous pouvons ouvrir de nouvelles avenues pour la prévention et le traitement, ce qui accélère la découverte et garantit que les percées se rendent aux personnes qui en ont le plus besoin. »

— Christian Bauta, président de la Fondation de la famille Weston

« L’etude clinique CCTG BR.39 (LUNA-2) a été entièrement développée au Canada, depuis la production du produit FMT à London, en Ontario, jusqu’à la réalisation de l’essai clinique à l’échelle nationale. L’etude devrait permettre de mieux comprendre comment la modulation microbienne peut renforcer l’immunité antitumorale, atténuer la toxicité et, à terme, ameliorer le prognostic des patients atteints de cancer pulmonaire. »

— Dr Pierre-Olivier Gaudreau, chercheur principal au GCEC

« Avec LUNA-2, nous évaluons une approche rigoureusement conçue, faite au Canada, pour stimuler la réponse du système immunitaire au traitement en s’appuyant sur le microbiome intestinal. Cet essai vise à transformer une science prometteuse en une option concrète qui pourrait améliorer les résultats et la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer du poumon. »

— Saman Maleki, Ph. D., scientifique au London Health Sciences Centre Research Institute (LHSCRI)

« Cet essai clinique représente un grand pas dans l’utilisation de la TMF pour la création de nouvelles stratégies de médecine personnalisée. Nous avons mis au point une préparation de TMF spécifique pour l’immunothérapie du cancer qui est une première dans le monde. C’est une approche unique de soins et une innovation canadienne qui place les patients à l’avant-garde de la découverte médicale. »

— Dr Michael Silverman, scientifique au Lawson Research Institute of St. Joseph’s Health Care London (Lawson)

Les chercheurs et collaborateurs

L’essai LUNA-2 est dirigé par une équipe d’experts multidisciplinaire travaillant avec le Groupe canadien des essais sur le cancer (GCEC), qui sera chargée d’administrer l’essai à l’échelle nationale. Voici la composition de l’équipe de recherche :

M. Saman Maleki, Ph. D., scientifique au London Health Sciences Centre Research Institute (LHSCRI) et professeur agrégé d’oncologie, de pathologie et médecine de laboratoire, et de biophysique médicale à l’Université Western, et scientifique à l’Institut ontarien de recherche sur le cancer (IORC).

Dr Jacques Raphael, président de l’étude, scientifique au LHSCRI, oncologue médical thoracique au Verspeeten Family Cancer Centre du London Health Sciences Centre (LHSC) et professeur agrégé d’oncologie à l’Université Western.

Dr Michael Silverman, scientifique clinicien, directeur médical du programme de TMF et spécialiste des maladies infectieuses au St. Joseph’s Health Care London et à l’Université Western.

Dr Pierre-Olivier Gaudreau, oncologue médical thoracique, scientifique clinicien et chercheur principal du comité du GCEC sur le cancer du poumon (Université Queen’s).

Keyue Ding, Ph. D., biostatisticien principal au GCEC (Université Queen’s).

Dre Penelope Bradbury, oncologue médicale membre du personnel du Princess Margaret Cancer Centre, professeure agrégée de médecine à l’Université de Toronto et coprésidente du comité du GCEC sur le cancer du poumon.

Dr Alex Sun, radio-oncologue au Princess Margaret Cancer Centre et coprésident du comité du GCEC sur le cancer du poumon.

Seema Nair Parvathy, Ph. D., microbiologiste, directrice scientifique du programme de TMF, Lawson Research Institute.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d’aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie.

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À propos de la Fondation de la famille Weston

Forte de plus de 60 ans de philanthropie, la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston) estime qu’il existe un lien direct entre environnements sains et populations saines. C’est pourquoi elle fait la promotion de la recherche et de l’innovation de classe mondiale en santé avec la même ferveur qu’elle appuie les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité des environnements exceptionnels du Canada. La Fondation privilégie une démarche collaborative en matière de philanthropie et travaille de concert avec des partenaires visionnaires à faire progresser le Canada et à produire des retombées durables au pays. Elle aspire à faire davantage qu’offrir du financement; elle souhaite permettre à d’autres de trouver des moyens transformateurs d’améliorer le bien-être de la population canadienne.

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Gestionnaire, Communications de la recherche

Société canadienne du cancer

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