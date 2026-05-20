Le partenariat entre Keyera, AltaGas et le CN favorisera la mise en place d’infrastructures stratégiques canadiennes

CALGARY, Alberta, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keyera Corp. (TSX : KEY) (« Keyera »), AltaGas Ltd. (TSX : ALA) (« AltaGas ») et le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) ont annoncé aujourd’hui leur intention de faire progresser le projet de terminal ferroviaire Alberta Corridor Export (« ACE ») (le « projet »), un investissement stratégique dans les infrastructures énergétiques canadiennes visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement énergétique du Canada et à accroître encore la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux. Ce partenariat réunit le terminal ferroviaire ACE de Keyera, le réseau ferroviaire du CN et la plateforme d'exportation vers la côte ouest d'AltaGas.

Keyera sera le propriétaire du terminal et en assurera la construction sur des terrains lui appartenant dans le cœur industriel de l’Alberta. Des ententes commerciales à long terme conclues avec AltaGas et le CN soutiendront le projet. Grâce à ses capacités de chargement de trains-blocs, le terminal ferroviaire ACE offrira une solution ferroviaire efficace et extensible reliant la région de Fort Saskatchewan aux marchés d’exportation de la côte ouest par l’intermédiaire du réseau du CN et de la plateforme d’exportation mondiale en pleine croissance d’AltaGas.

Ce projet représente un investissement initial d’environ 240 millions de dollars pour Keyera, dont environ 100 millions de dollars s’ajouteront aux prévisions de dépenses d’investissement de croissance déjà annoncées par la société pour 2026.

Au moment de la mise en service, le terminal ferroviaire ACE devrait offrir une capacité de transport d’environ 45 000 barils par jour de propane et de butane entre la région de Fort Saskatchewan et les installations d’exportation de la côte ouest. Grâce à sa grande capacité d’expansion, l’infrastructure permettra également l’acheminement d’autres produits énergétiques de la région au fil de l’évolution des possibilités de marché.

Le terminal ACE intégrera une boucle ferroviaire adaptée aux trains-blocs afin d’accroître l’efficacité du chargement, de réduire les besoins de manutention et d’abaisser les coûts de transport comparativement aux solutions ferroviaires classiques. Les travaux de construction ont déjà commencé, notamment les activités de défrichage. La mise en service devrait avoir lieu au milieu de l’année 2028, en concordance avec l’achèvement du projet KFS Fractionation III de Keyera.

« Le projet de terminal ACE cadre avec notre volonté de renforcer et d’élargir la chaîne de valeur intégrée de Keyera tout en offrant à notre clientèle une solution efficace permettant de diversifier ses débouchés et de tirer parti de la croissance de la demande mondiale de GPL », a déclaré Dean Setoguchi, président et chef de la direction de Keyera. « Nous sommes heureux de faire équipe avec deux autres fleurons de l’industrie canadienne afin de mettre en place des infrastructures qui créeront des emplois et soutiendront la croissance continue ainsi que la compétitivité du secteur de l’énergie au Canada. »

« Cette entente marque une étape importante dans le renforcement continu de la plateforme d’exportation énergétique à accès libre d’AltaGas », a affirmé Vern Yu, président et chef de la direction d’AltaGas. « Le recours aux trains-blocs améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les coûts, ce qui accroît la valeur offerte à notre clientèle tout en renforçant la compétitivité mondiale de l’énergie canadienne. Nos relations avec Keyera et le CN nous sont précieuses, et nous sommes heureux de resserrer ces partenariats afin d’appuyer nos objectifs de croissance à long terme. »

« Le réseau du CN relie les produits de sa clientèle aux marchés mondiaux », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « Le terminal ferroviaire ACE constitue une infrastructure stratégique qui favorisera les échanges commerciaux grâce à l’ajout d’une capacité efficace et extensible entre le cœur industriel de l’Alberta et les points d’accès de la côte ouest, particulièrement le port de Prince Rupert, alors que plusieurs grands projets d’exportation énergétique approchent de leur achèvement. Cette infrastructure renforcera la compétitivité des produits énergétiques canadiens, améliorera la fiabilité de l’accès aux marchés mondiaux pour la clientèle et illustre le type d’investissement dans la chaîne d’approvisionnement dont le Canada a besoin pour soutenir sa compétitivité à long terme. »

Terminal ferroviaire ACE : acheminer efficacement l’énergie canadienne vers les marchés mondiaux





À propos de Keyera Corp.

Keyera Corp. (TSX : KEY) exploite une entreprise intégrée d’infrastructures énergétiques établie au Canada et appuyée par un vaste réseau d’actifs interconnectés et une solide expertise dans la prestation de solutions énergétiques. Ses activités, principalement fondées sur des services tarifés, comprennent le rassemblement et le traitement du gaz naturel, le traitement, le transport, l’entreposage et la commercialisation des produits liquides du gaz naturel, la production et la vente d’isooctane ainsi qu’un réseau de condensats de premier plan dans la région d’Edmonton et de Fort Saskatchewan, en Alberta. Keyera vise la prestation de services à valeur ajoutée de grande qualité à sa clientèle partout en Amérique du Nord et exerce ses activités selon des normes éthiques, sécuritaires, environnementales et financières rigoureuses.

À propos d’AltaGas

AltaGas figure parmi les principales sociétés nord-américaines d’infrastructures énergétiques reliant les marchés et la clientèle à des sources d’énergie abordables et fiables. L’entreprise exploite un portefeuille diversifié d’infrastructures énergétiques axé sur la création d’une valeur stable et durable pour ses parties prenantes. Du puits aux installations portuaires, le secteur intermédiaire d’AltaGas s’attache à fournir un service sûr et fiable ainsi qu’une connectivité permettant à sa clientèle d’obtenir les meilleurs résultats pour ses activités. Cette offre de services comprend notamment l’accès aux marchés mondiaux pour le GPL nord-américain, ce qui permet aux producteurs et aux regroupeurs nord-américains d’obtenir des revenus nets optimaux tout en offrant une diversification de l’approvisionnement et une sécurité énergétique accrue à la clientèle en aval en Asie.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Pour en savoir plus :

Keyera : Dan Cuthbertson, directeur général, Relations avec les investisseurs (dan_cuthbertson@keyera.com)

AltaGas : Jon Morrison, premier vice-président, Développement de l’entreprise et Relations avec les investisseurs (jon.morrison@altagas.ca)

CN : Jamie Lockwood, vice-président Relations avec les investisseurs et projets spéciaux (investor.relations@cn.ca)

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés constituant des « énoncés prospectifs » et des « renseignements prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les termes comme « continuer », « s’attendre à », « devoir », « planifier », « avoir l’intention de » ainsi que les mots et expressions semblables, y compris leurs formes négatives ou leurs variantes, indiquent généralement des énoncés prospectifs. Tous les énoncés figurant dans le présent document, à l’exception des énoncés de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, notamment l’avancement prévu du projet, la propriété du projet, la responsabilité de sa construction et de son emplacement, la capacité de transport du terminal ferroviaire ACE, la capacité d’expansion de l’infrastructure du terminal ferroviaire ACE, la possibilité d’assurer le transport d’autres produits énergétiques à partir du terminal ferroviaire ACE, les avantages associés aux boucles ferroviaires adaptées aux trains-blocs, la date de mise en service du terminal ferroviaire ACE ainsi que les nouveaux emplois associés au projet.

L’ensemble des énoncés prospectifs traduisent les convictions et hypothèses de Keyera, d’AltaGas et du CN fondées sur les renseignements disponibles au moment de leur formulation et s’appuient sur leurs attentes actuelles concernant notamment les perspectives économiques générales, les tendances de l’industrie, les prix des marchandises et l’intégrité ainsi que la fiabilité de leurs actifs. Comme ces énoncés prospectifs dépendent d’événements futurs, les résultats réels peuvent différer considérablement en fonction de facteurs tels que l’avancement satisfaisant des travaux de construction du terminal ferroviaire ACE, le calendrier, la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre et des matériaux, l’exactitude des échéanciers de construction et des estimations de coûts, les éventuels retards ou changements apportés aux plans de construction et aux dépenses connexes, ainsi que d’autres facteurs connus ou inconnus.

Les membres de la direction respectifs de Keyera, d’AltaGas et du CN estiment que les hypothèses et attentes qui sous-tendent les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont raisonnables, compte tenu des renseignements disponibles à la date de diffusion de ces énoncés ainsi que du processus utilisé pour les préparer. Toutefois, aucune garantie ne peut confirmer l’exactitude future de ces attentes.

Le public doit garder à l’esprit que la liste des facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive et qu’il doit éviter de se fier outre mesure aux énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué. De plus, les énoncés prospectifs contenus aux présentes ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sauf lorsque la loi l’exige, Keyera, AltaGas et le CN n’ont ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs. La présente mise en garde vise expressément l’ensemble des énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58604032-a20f-4de2-97dc-b230115aa73c/fr