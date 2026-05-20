Groupe Dynacor annonce des changements au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé des changements à venir au sein de son conseil d’administration (le « conseil »). Mme Hélène Kyriakakis briguera un mandat en tant que nouvelle administratrice indépendante lors de l’assemblée générale annuelle (« AGA ») des actionnaires qui aura lieu en juin 2026. M. Pierre Lépine, membre du conseil depuis 2014 et président du conseil depuis neuf ans, termine son mandat et ne se représentera pas lors de l’AGA.

Le président du conseil de Dynacor, Pierre Lépine : « Ce fut un privilège de mettre à profit mon expérience et mes compétences pour contribuer à la croissance de Dynacor au cours des douze dernières années. Au cours de cette période, nous sommes devenus le plus grand transformateur de minerai aurifère issu de mines artisanales et à petite échelle au Pérou et nous sommes en expansion pour devenir le plus grand transformateur au monde. Avec le déploiement du plan d’expansion et le renforcement de l’équipe de direction et du conseil d’administration, je suis pleinement satisfait des progrès que nous avons accomplis ensemble et je suis convaincu que Dynacor poursuivra sa démarche de création de valeur. »

« La Société entre maintenant dans une phase d’exécution, et le moment est donc venu pour moi de passer le flambeau. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux nombreuses parties prenantes — employés, membres de l’équipe de direction, actionnaires et partenaires — que j’ai eu le plaisir de côtoyer au fil des ans. Chacun d’entre vous a contribué à mon parcours enrichissant chez Dynacor. »

Le président et chef de la direction de Dynacor, Jean Martineau : « Je tiens à remercier Pierre pour sa contribution exceptionnelle à Dynacor, d’abord comme membre du comité d’audit et de gestion des risques, puis en tant que président du conseil. Son long mandat a profondément influencé la trajectoire de Dynacor, grâce à son jugement avisé, son leadership et sa vision stratégique. La mise en place par Pierre du plan stratégique 2030 et la réalisation de deux de ses volets majeurs — la stabilisation des opérations et la diversification des activités hors du Pérou — constituent une part importante de son héritage qui laissera une empreinte durable sur Dynacor. »

À propos de Mme Hélène Kyriakakis

Hélène Kyriakakis est une cadre accomplie dans le domaine des technologies de l’information, qui cumule plus de 35 ans d’expérience dans l’alignement de systèmes de gestion intégrés (PGI) sur la transformation des entreprises pour des clients dans de multiples secteurs. Convaincue que l’excellence opérationnelle passe par l’innovation, elle excelle dans la gestion de projets à grande échelle portant sur l’amélioration des processus d’affaires et la mise en œuvre de systèmes PGI. Au cours de sa carrière, elle a occupé pendant plus de 20 ans des postes de leadership technologique au sein de grandes entreprises internationales telles qu’Accenture, PwC et IBM.

Depuis 2023, Hélène occupe le poste de chef de la direction de Talan Americas, où elle définit l’orientation stratégique et pilote l’expansion internationale de l’entreprise. Mme Kyriakakis a été présidente du Groupe Createch, une division de Bell Canada, avant son rachat par le groupe Talan, après avoir gravi les échelons au sein de ce cabinet de conseil depuis son arrivée en 2011. Avant Createch, elle a occupé plusieurs postes de direction chez IBM Corporation, notamment en tant que responsable de la division canadienne d’externalisation des PGI.

Le président du conseil de Dynacor, Pierre Lépine : « La nomination de Mme Kyriakakis témoigne de la volonté du conseil d’administration de renforcer son expertise stratégique et d’optimiser sa résilience. Son parcours exceptionnel à des postes de leadership et en matière de transformation d’entreprises, d’excellence opérationnelle et de stratégie s’ajoute aux compétences existantes au sein du conseil et constituera un atout précieux pour aider l’équipe de direction à créer davantage de valeur pour nos actionnaires. »

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

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