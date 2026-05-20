OverDrive gründet europäischen Hauptsitz in Deutschland

MÜNCHEN, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OverDrive, das als „Certified B Corporation“ zertifizierte Unternehmen hinter den Apps Libby, Sora und Kanopy für Schulen und Bibliotheken, gab heute die Gründung der OverDrive Europe GmbH mit Hauptsitz in München (Bayern) bekannt. Claudia Weissman, Vice President von OverDrive Global Libraries and Education, wurde zur Geschäftsführerin von OverDrive Europe ernannt. Dieser Meilenstein würdigt über zehn Jahre, in denen Libby vielfach ausgezeichnete Services für Bibliotheken, Leser:innen und Schüler:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereitgestellt hat.

Claudia Weissman engagiert sich seit jeher mit großer Leidenschaft für Lese- und Schreib-kompetenz. In fünfter Generation in ihrem Elternhaus in Hamburg aufgewachsen, setzt sie sich aus tiefster Überzeugung dafür ein, Bücher und Lesen in ihrer Heimat zu fördern. „Die Bücherhallen Hamburg sind ein Teil von mir. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt mit neun Personen unter einem Dach aufgewachsen. Die Bücherhalle Winterhude wurde schnell zu meinem Dritten Ort.“

Für Claudia Weissman war es ein besonderer Erfolg, als die Bücherhallen Hamburg 2015 als erste Bibliothek in Deutschland Libby einführten. Heute unterstützt OverDrive mehr als 530 öffentliche Bibliotheken, Schulen und akademische Partner:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2025 verzeichneten Bibliotheken in der DACH-Region 9,7 Millionen digitale Ausleihen über Libby, was einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und konnten mehr als 125.000 neue Libby-Nutzende begrüßen. Deutsche Leser:innen haben Zugang zu 625.000 deutschsprachigen Titeln, darunter 88.000 Hörbücher, was das größte Hörbuchangebot darstellt, das deutschen Bibliotheken zur Verfügung steht.

„Als die Bücherhallen Hamburg vor mehr als zehn Jahren eine Partnerschaft mit OverDrive eingingen, suchten wir nach einer Möglichkeit, den digitalen Zugang für unsere Nutzenden auf sinnvolle und nachhaltige Weise zu erweitern“, sagte Frauke Untiedt, Leiterin der Bücherhallen Hamburg. „Was als neuer digitaler Dienst begann, ist heute ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots für die Leser:innen geworden. In den letzten zehn Jahren hat die digitale Ausleihe stetig zugenommen, sodass wir mehr Menschen erreichen, eine größere Auswahl bieten und das Leseverhalten im Alltag fördern können.“

Die Präsenz von Libby in Deutschland wird durch die Partnerschaften von OverDrive mit führenden deutschen Verlagen und Vertriebsunternehmen gestärkt. Dazu gehören die Penguin Random House Verlagsgruppe, Holtzbrinck und Bonnier Deutschland ebenso wie die auf den digitalen Vertrieb spezialisierten Unternehmen Bookwire, Libreka und Zebralution.

„Die Mission unseres Unternehmens war es schon immer, Bibliotheken dabei zu unterstützen, Leser:innen mit Geschichten zusammenzubringen, die informieren, inspirieren und stärken“, erklärte Claudia Weissman. „Da sich Bibliotheken ständig weiterentwickeln, ist es unser Ziel, Innovationen zu fördern, die die Lese- und Schreibkompetenz stärken und den Zugang zum Lesen für alle erweitern.“

Für Bibliotheken bedeutet die Gründung von OverDrive Europe, dass Vertragsschluss und Rechnungsstellung für Neukundinnen und -kunden sowie für Bestandskundinnen und -kunden bei Vertragsverlängerungen künftig über einen deutschen Rechtsträger erfolgen – in Euro und über das deutsche Bankkonto von OverDrive Europe. Die Services und die Technologie von Libby bleiben unverändert und werden weiterhin durch die globale Plattform von OverDrive bereitgestellt, die bis heute mehr als 4,6 Milliarden Bibliotheksausleihen ermöglicht hat.

Weitere Informationen zu OverDrive Europe erhalten Sie bei OverDrive und Libby am Stand C09 auf der BiblioCon 2026, die vom 19. bis 22. Mai 2026 im Estrel Congress Center Berlin stattfindet.

Über OverDrive Europe GmbH

Die OverDrive Europe GmbH ist die europäische Zentrale von OverDrive, der weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München, Bayern, und wird von Claudia Weissman geleitet. Die OverDrive Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bibliotheken, Schulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit den Apps Libby, Sora und Kanopy unterstützt die OverDrive Europe GmbH mehr als 530 Partnerinstitutionen in der DACH-Region und arbeitet mit Verlagen, Vertriebsunternehmen und Kulturinstitutionen zusammen, um die Leseförderung zu stärken und den Zugang zum Lesen für alle zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.overdrive.com.

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