Bitget offre un rendement institutionnel aux utilisateurs de stablecoins grâce à l’USDGO, avec un TAEG pouvant atteindre 4,3 %

VICTORIA, Seychelles, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, lance USDGO, GO Uncapped, une initiative de gains passifs permettant aux utilisateurs de percevoir un TAEG jusqu’à 4,3 % simplement en détenant des USDGO sur leur compte au comptant ou à terme de la plateforme. Aucun staking, aucune période de blocage, aucun abonnement manuel ni aucune autre opération ne sont requis. La période de calcul des gains s’étend du 18 mai à 16 h (UTC) au 15 juin 2026 à 16 h (UTC), avec des récompenses distribuées quotidiennement.

Les stablecoins sont devenus l’une des classes d’actifs les plus détenues et échangées dans l’univers des cryptomonnaies, avec une capitalisation boursière totale record de 321 milliards de dollars en avril 2026. Toutefois, pour la plupart des utilisateurs, ils restent inactifs, immobilisés entre deux transactions, sans générer le moindre rendement. À mesure que les stablecoins s’imposent comme une composante reconnue de l’infrastructure financière mondiale, les attentes évoluent : en détenir ne devrait plus impliquer un renoncement au rendement. Cette campagne est la réponse directe de Bitget à cette évolution, en simplifiant l’accès aux revenus liés à la possession de stablecoins pour tous les utilisateurs.

Le programme de rendement est axé sur la simplicité. Les utilisateurs qui détiennent des USDGO sur un compte au comptant ou à terme éligible génèrent automatiquement du rendement dès le début de la période de calcul. Les récompenses sont distribuées quotidiennement et les gains sont proportionnels au niveau VIP. Les utilisateurs du niveau de base reçoivent un TAEG minimum de 3,75 %, tandis que les participants VIP de niveau supérieur peuvent gagner jusqu’à 4,3 % de TAEG. Il n’y a pas de plafond sur les avoirs éligibles, ce qui signifie que les utilisateurs de tous niveaux, des particuliers aux investisseurs fortunés, peuvent faire fructifier l’intégralité de leur solde sans aucune restriction.

L’USDGO est un stablecoin conforme à la réglementation, émis par la banque Anchorage Digital et géré et distribué par le groupe OSL. Indexé à parité avec le dollar américain (1:1) et adossé à des actifs liquides de haute qualité, il est conçu dans le respect d’un cadre réglementaire adapté aux usages institutionnels.

« Les stablecoins ont toujours été l’actif le plus sous-exploité dans les portefeuilles des traders », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « USDGO, GO Uncapped change la donne. Nous proposons à chaque utilisateur de Bitget un moyen direct et sans friction de générer des revenus avec les actifs qu’il détient déjà. Telle est la vocation de la bourse universelle : offrir des outils financiers plus performants aux utilisateurs, sans leur en demander plus. »

Les utilisateurs peuvent continuer à trader et utiliser l’USDGO comme marge sur les contrats à terme, le cas échéant, et continuer à générer des revenus pendant toute la durée de la campagne. Pour ceux qui souhaitent se lancer, l’USDGO est disponible directement via le trading au comptant ou via la fonctionnalité Convert de Bitget, qui permet d’échanger facilement ses actifs existants contre de l’USDGO en quelques secondes.

USDGO, GO Uncapped reflète l’engagement plus large de Bitget à rendre chaque actif plus accessible et plus efficace au sein d’un environnement de trading unique et unifié. Alors que la vision UEX se concrétise dans les domaines des cryptomonnaies, des actions tokenisées, des matières premières et du Forex, l’intégration directe du rendement dans la détention de stablecoins constitue une évolution naturelle, positionnant la plateforme comme le hub mondial de liquidité et de distribution pour le trading d’actifs internationaux.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la campagne et ici pour en savoir plus sur l’USDGO.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain pour 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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