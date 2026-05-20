Tracy Robinson prendra la parole lors de la 42e conférence annuelle de Bernstein sur les décisions stratégiques le 27 mai

MONTRÉAL, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), prendra la parole dans le cadre de la 42e conférence annuelle de Bernstein sur les décisions stratégiques le 27 mai 2026, à 8 h 00, heure de l’Est (HE).

Une diffusion en direct sera accessible dans la section « Investisseurs » du site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. Une rediffusion de l’événement sera disponible après la conférence.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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