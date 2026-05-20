JCDecaux élue « Régie de l’année » en France par la rédaction de Stratégies

Paris, le 20 mai 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et inventeur du mobilier urbain publicitaire, annonce que JCDecaux France a été élue « Régie de l’année » par la rédaction de Stratégies, l’hebdomadaire qui donne aux professionnels des marques les clés pour comprendre les mutations de la communication et du marketing. Cette distinction a été remise le 20 mai dans le cadre du Grand prix Stratégies de l'innovation média 2026, par Gilles Wybo, Directeur de la Rédaction de Stratégies, à Jean Muller, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement de JCDecaux France, Luxembourg, Israël et Belgique. Elle salue le coup d’éclat et les innovations mises en œuvre pour consolider un média qui conjugue attractivité et désirabilité, proximité et universalité, qualité et visibilité, conversation et attention, puissance et efficacité.

Soutenu par un inventaire diversifié qui couvre tous les territoires et toutes les audiences, et désormais accessible en programmatique, JCDecaux s’affirme comme un média de brandformance, capable grâce à la data de générer des résultats mesurables pour les marques et les agences.

Ce prix vient récompenser une série d’initiatives particulièrement structurantes en cette année 2026 :

La nouvelle alliance avec Carrefour, Carmila et Unlimitail, qui réinvente le retail media physique en déployant un écosystème puissant de 900 écrans digitaux au cœur des zones de consommation et en mettant la data, le programmatique, l’IA et la mesure au service de la performance business des enseignes.

L’accompagnement et le soutien du grand retour sur scène de Céline Dion, avec une campagne de teasing déployée à Paris puis une révélation simultanée dans les principales métropoles internationales, démontrant la capacité de JCDecaux à créer l’événement en générant de la conversation, de la puissance instantanée et de l’émotion, en transformant l’espace public en première scène de ce rendez-vous mondial.

La volonté, en créant, en France, une nouvelle direction marketing, digital, data et transformation, d’accélérer les innovations pour rendre les offres JCDecaux toujours plus accessibles, attractives, granulaires et mesurables.

Le déploiement à l’international de sa solution pDOOH, première offre programmatique véritablement mondiale pour le Digital Out-of-Home, qui simplifie l’activation de campagnes data-driven, dynamiques et pleinement mesurables dans plus de 35 marchés, via un réseau de plus de 30 000 écrans digitaux premium.

L’extension de 360 Footprint, seul calculateur d’impact global des campagnes, capable de mesurer l’empreinte environnementale, économique et sociale des dispositifs de communication et d’accompagner les annonceurs vers une communication plus responsable et plus transparente.





En combinant ces innovations, JCDecaux fait entrer la communication extérieure dans une nouvelle ère : plus data-driven, plus mesurable, plus créative et plus responsable, au service de la performance des agences, des marques et des territoires.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Un grand merci à la rédaction de Stratégies pour cette reconnaissance des initiatives engagées pour renforcer le média JCDecaux. Elle nous encourage à poursuivre et accélérer les innovations déployées au service de nos clients et des agences que nous remercions pour leur confiance et leur fidélité. Un grand merci enfin à nos équipes pour leur engagement. Chaque jour, nous agissons et innovons pour la notoriété, la reconnaissance et la performance des marques, sur les plus belles scènes de la ville. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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