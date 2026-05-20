Le CN annonce un don de 100 000 000 $ sur dix ans pour soutenir la prévention de l’itinérance

MONTRÉAL, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il s’engage à donner 100 000 000 $ CA au cours des dix prochaines années pour soutenir la prévention de l’itinérance par l’entremise de sa nouvelle initiative phare, le programme Cheminots du CN pour le changement. Cette initiative appuiera les organismes à but non lucratif qui mettent l’accent sur l’intervention précoce et les solutions durables qui aident à prévenir l’itinérance et à renforcer les collectivités.

Au CN, la sécurité est une valeur fondamentale, et cet engagement s’étend au-delà du réseau ferroviaire jusqu’aux collectivités où vivent et travaillent ses cheminots. Par l’entremise de Cheminots pour le changement, le soutien du CN sera axé sur la lutte contre la stigmatisation, l’évolution des mentalités, le rétablissement des liens sociaux en établissant des partenariats avec des organismes communautaires, et le financement de la recherche axée sur les solutions pour aider à prévenir l’itinérance.

Regardez la vidéo de la campagne Cheminots du CN pour le changement ici

« Les cheminots du CN ont toujours soutenu les collectivités où nous vivons et travaillons. L’initiative Cheminots pour le changement reflète cet esprit de service et d’action. Sur l’ensemble de notre réseau, nos cheminots contribuent à apporter des changements significatifs en faisant du bénévolat et en appuyant des organismes qui travaillent chaque jour à prévenir l’itinérance, créant ainsi des collectivités plus fortes où tout le monde a un lieu sûr où se sentir chez lui. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN





« L’itinérance est un défi croissant qui requiert des mesures et une collaboration soutenues. Dans le cadre de cette initiative, nous sensibilisons les gens afin d’aider à éliminer la stigmatisation entourant la question et à établir des partenariats à long terme avec des organismes qui visent à produire des effets mesurables dans les collectivités où nous menons nos activités. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer des collectivités plus sûres en appuyant les voies d’accès à des logements stables et à des services essentiels. »

Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques, CN





Au cours des dernières années, le CN a pris des mesures concrètes pour axer ses partenariats sur la lutte contre l’itinérance, un problème qui prend de plus en plus d’ampleur dans les collectivités partout en Amérique du Nord.

L’automne dernier, le CN s’est associé à l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI) et s’est engagé à verser 1 000 000 $ sur deux ans pour appuyer la recherche fondée sur les données sur la question.

« Grâce au soutien du CN, nous serons en mesure d’aider un plus grand nombre de collectivités à inverser la trajectoire létale de l’itinérance au Canada. De la même façon que le CN utilise les données pour coordonner le mouvement des marchandises dans son réseau, l’Alliance aide les collectivités à utiliser des données opportunes pour coordonner les interventions locales en matière d’itinérance, mettre les gens en contact avec les services de logement et de soutien et, surtout, prévenir et réduire l’itinérance. »

Tim Richter, président-directeur général, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance





Plus récemment, le CN a annoncé des premiers dons pour des organismes locaux près de ses installations de formation de Homewood, en Illinois, et de Winnipeg, au Manitoba, afin d’appuyer l’accès aux services et d’aider à prévenir l’itinérance dans ces collectivités.

Prévenir l’itinérance à Montréal

Dans le cadre de son annonce, tenue à la Mission Old Brewery, le CN a dévoilé des premiers dons totalisant 1 000 000 $ à quatre organismes sans but lucratif de la région de Montréal. Ce financement appuiera des programmes qui desservent les personnes et les familles et qui répondent aux besoins particuliers des jeunes, des femmes, et des membres des Premières Nations et des Métis qui sont en situation d’itinérance ou qui risquent de le devenir.

Les organismes suivants recevront chacun 250 000 $ :

Chaînon

Dans la rue

Mission Old Brewery

Projets Autochtones du Québec (PAQ)





Les premiers dons aideront ces organismes à élargir les programmes et les services qui offrent une aide immédiate tout en appuyant la stabilité à long terme. Ce financement aidera les usagers à rester logés en toute sécurité, à accéder aux ressources essentielles ainsi qu’à du soutien, et à conserver des liens culturels importants. Ces investissements aideront également à réduire la dépendance aux refuges d’urgence surpeuplés.

« Avoir des rêves, un projet de vie et l’ambition de le réaliser va de pair avec des conditions qui sécurisent et favorisent l’autonomisation et l’autodétermination. La prévention de l’itinérance chez les jeunes femmes de 18 à 30 ans qui vivent une rupture sociale passe avant tout par une stabilité résidentielle et de l’accompagnement. Grâce au soutien que le CN accorde au Chaînon, nous tissons, aujourd’hui, une maille de plus au filet social collectif en faveur des jeunes femmes et de leur avenir. »

Sonia Côté, Présidente-directrice générale, Chaînon





« Le soutien du CN joue un rôle majeur dans la lutte contre l’itinérance jeunesse, notamment grâce à son appui à l’école Emmett-Johns de Dans la rue. En misant sur l’éducation comme levier de prévention, ce partenariat exerce un impact direct et concret sur les trajectoires de jeunes vivant des situations de grande vulnérabilité. Il permet d’offrir un cadre sécurisant et adapté, où les jeunes peuvent persévérer à l’école, reprendre confiance et envisager l’avenir avec plus de stabilité. »

Cécile Arbaud – Directrice générale, Dans la rue





"Grâce au soutien déterminant du CN, nous pouvons intervenir plus tôt, plus vite et plus efficacement pour empêcher des femmes et des hommes de basculer dans le cycle de l’itinérance. Le programme Porte-clés, fruit d'une collaboration entre l'OMHM et la Mission Old Brewery pour aider les personnes en HLM à demeurer chez elles, démontre chaque jour qu’avec les bons partenaires, la prévention fonctionne et change des trajectoires de vie. Ce don nous permet d’élargir notre portée et d’offrir des solutions concrètes, humaines et durables à celles et ceux qui sont à un pas de la rue."

James Hughes, président et chef de la direction, Mission Old Brewery





« À PAQ, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le CN, un partenaire structurant dont l’engagement se traduit autant par un appui financier majeur que par une implication bénévole active dans plusieurs nos instances. Dans un contexte où nos services sont fortement sollicités, ce don nous permettra de renforcer nos actions et de mieux soutenir les personnes autochtones que nous accompagnons. »

Stacy Boucher-Anthony – Directrice générale, Projets Autochtones du Québec (PAQ)





Par l’entremise de l’initiative Cheminots pour le changement, le CN vise à appuyer davantage les organismes et les projets qui produisent des effets mesurables et des solutions à long terme dans les collectivités où vivent et travaillent ses cheminots. Les organismes dont la mission est d’appuyer la prévention de l’itinérance ou les moyens permettant d’en sortir sont encouragés à présenter une demande au cours du prochain cycle de financement à compter du 1er juillet 2026.

L’initiative Cheminots pour le changement renforce l’engagement continu du CN à bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes dans l’ensemble de son réseau nord-américain.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

À propos du Chaînon

Fondé en 1932, le Chaînon est l’une des plus importantes ressources pour femmes en situation de vulnérabilité et d’itinérance au Québec. Avec quatre immeubles, l’organisme accueille et soutient plus de 2 350 femmes chaque année dans leur parcours vers l’autonomie résidentielle. Il offre un hébergement d’urgence et de transition, des logements, ainsi qu’une gamme de services d’accompagnement et d’intervention psychosociale adaptés à leurs besoins. Lieu d’accueil inconditionnel et sans jugement pour les femmes en difficulté, le Chaînon mobilise l’ensemble des acteurs sociaux, publics et corporatifs pour mettre fin à l’itinérance et à la violence contre les femmes. Sa mission se déploie grâce à un financement public, à la mobilisation philanthropique de sa fondation et aux revenus générés par ses deux friperies engagées et son centre de don. Visitez : www.lechainon.org

À propos de Dans la rue

Fondé en 1988 par le Père Emmett Johns (« Pops », 1928-2018), Dans la rue joue un rôle moteur dans la prévention de l’itinérance jeunesse en venant en aide aux jeunes en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l’organisme veille à répondre aux besoins immédiats des jeunes et les aide à acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante.

Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery œuvre à briser le cycle de l’itinérance selon trois axes d’intervention : la prévention, l’urgence et le relogement, afin d’accompagner les personnes en situation d’itinérance, ou à risque de l’être, vers la réaffiliation durable et la stabilité résidentielle. Les programmes dédiés à des clientèles spécifiques, l’accompagnement psychosocial accru, l’instauration d’un département de recherche au sein même de l’organisme et un important parc locatif en constant développement font de la Mission Old Brewery la plus importante ressource pour hommes en situation d’itinérance au Québec, et pour femmes en situation d’itinérance au Canada. Pour plus d’information, visitez missionoldbrewery.ca.

À propos de Projets Autochtones du Québec (PAQ)

Projets Autochtones du Québec est un organisme autochtone fondé en 2004 qui offre des services d’hébergement, de logement et de soutien culturellement sécurisants aux personnes des Premières Nations, Inuit et Métis en situation d’itinérance ou à risque de l’être à Tiotià:ke / Montréal. Ancré dans les valeurs et réalités autochtones, PAQ accompagne les membres de ses communautés vers la stabilité, la guérison, la dignité et le mieux-être. Visitez : https://www.paqc.org/fr/.

Sources :

Médias Investisseurs Ashley Michnowski Jamie Lockwood Directrice principale Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs et Projets spéciaux 438 596-4329

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