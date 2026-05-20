CREDIT AGRICOLE S.A. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Communiqué de presse

Montrouge, le 20 mai 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

L’Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A. s’est tenue le mercredi 20 mai 2026 à Saint-Brieuc, en présence du Président Éric Vial et du Directeur général Olivier Gavalda.

Plus de 1 300 personnes ont assisté physiquement ou à distance à l’Assemblée générale.

Avec un quorum de 81,71%, l’Assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration. Toutes les résolutions ont obtenu un score de plus de 87% hormis la résolution A qui a été rejetée à plus de 96%.

Près de 15 700 actionnaires ont voté préalablement à l’Assemblée générale, dont 84% par internet.

Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a confirmé la distribution d’un dividende de 1,13€ par action.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a nommé aux fonctions d'administrateur de Crédit Agricole S.A. M. Marc Didier, Président de la Caisse régionale Pyrénées Gascogne, en remplacement de M. Jean-Pierre Gaillard, atteint par la limite d’âge statutaire et M. Richard Laborie, Directeur Général de la Caisse régionale du Languedoc, en remplacement de Mme Nicole Gourmelon, démissionnaire à l’issue de l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale a ratifié la cooptation de M. Franck Alexandre, Président de la Caisse régionale Alpes Provence, en qualité d’administrateur, qui a remplacé M. Dominique Lefebvre depuis le 1er janvier 2026.

De plus, l’Assemblée générale a renouvelé les mandats de Mme Agnès Audier, Mme Sonia Bonnet-Bernard, Mme Marie-Claire Daveu, Mme Alessia Mosca, Mme Gaëlle Regnard, Mme Carol Sirou, M. Pascal Lheureux et M. Éric Vial.

Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée générale, a reconduit à sa présidence M. Éric Vial.

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