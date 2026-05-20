CREDIT AGRICOLE S.A. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

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Communiqué de presse

Montrouge, le 20 mai 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

L’Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A. s’est tenue le mercredi 20 mai 2026 à Saint-Brieuc, en présence du Président Éric Vial et du Directeur général Olivier Gavalda.

Plus de 1 300 personnes ont assisté physiquement ou à distance à l’Assemblée générale.

Avec un quorum de 81,71%, l’Assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration. Toutes les résolutions ont obtenu un score de plus de 87% hormis la résolution A qui a été rejetée à plus de 96%. 

Près de 15 700 actionnaires ont voté préalablement à l’Assemblée générale, dont 84% par internet.

Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a confirmé la distribution d’un dividende de 1,13€ par action.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a nommé aux fonctions d'administrateur de Crédit Agricole S.A. M. Marc Didier, Président de la Caisse régionale Pyrénées Gascogne, en remplacement de M. Jean-Pierre Gaillard, atteint par la limite d’âge statutaire et M. Richard Laborie, Directeur Général de la Caisse régionale du Languedoc, en remplacement de Mme Nicole Gourmelon, démissionnaire à l’issue de l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale a ratifié la cooptation de M. Franck Alexandre, Président de la Caisse régionale Alpes Provence, en qualité d’administrateur, qui a remplacé M.  Dominique Lefebvre depuis le 1er janvier 2026.

De plus, l’Assemblée générale a renouvelé les mandats de Mme Agnès Audier, Mme Sonia Bonnet-Bernard, Mme Marie-Claire Daveu, Mme Alessia Mosca, Mme Gaëlle Regnard, Mme Carol Sirou, M. Pascal Lheureux et M. Éric Vial.

Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée générale, a reconduit à sa présidence M. Éric Vial.

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