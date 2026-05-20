Finofo redéfinit l'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs avec une plateforme propulsée par l'IA

CALGARY, Alberta, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finofo, cofondée par le Lévisien d'origine Charles Maranda et son associé Prateek Sodhi, franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans sa mission de transformer la gestion des comptes fournisseurs pour les entreprises traitant des centaines, voire des milliers, de factures par mois. Alors que le volume de factures dépasse rapidement la capacité du travail manuel et des logiciels disparates, Finofo offre aux équipes des finances une plateforme intégrée, propulsée par l'IA, qui couvre l'ensemble du parcours, de la facture au paiement, avec plus de visibilité, de contrôle et de rapidité.

Lorsque les outils actuels commencent à montrer leurs limites, les équipes des finances ont besoin de bien plus que de numérisation et d'acheminement de documents. Elles ont besoin de contexte. De collaboration. D'un processus qui reflète comment leur équipe fonctionne réellement. Finofo réunit tout cela : les approbations, les commentaires, les décisions, les paiements et la réconciliation se déroulent dans le même système, et non plus dans une mosaïque d'outils disparates.

« La gestion des comptes fournisseurs reste l'un des derniers grands processus financiers à ne pas avoir été automatisé de bout en bout », a déclaré Prateek Sodhi, chef de la direction et cofondateur de Finofo. « Beaucoup de produits prétendent l'automatiser, mais pour la majorité des équipes des finances, le travail reste fragmenté en coulisses. Ce qu'il leur faut, c'est une plateforme dotée d'une intelligence artificielle, qui comprend le document, capte le bon contexte et s'adapte à la façon dont l'équipe travaille. C'est la norme que nous définissons chez Finofo. »

Cette ambition repose sur une conviction simple : la gestion des comptes fournisseurs ne devrait pas être de la coordination manuelle déguisée en logiciel. La plupart des solutions actuelles reposent encore sur des bases conçues avant l'ère de l'IA. Elles peuvent automatiser certaines étapes, mais peinent à soutenir des processus personnalisés, façonnés selon la réalité opérationnelle des équipes des finances. Finofo a été pensée autrement, dès le départ. Sa fondation IA lui permet d'absorber toute la complexité que vivent les équipes au quotidien, sans la simplifier ni la contourner.

Pour les entreprises canadiennes, le contexte est porteur. Les chefs des finances sont poussés à moderniser leurs activités, à maîtriser les coûts et à faire plus sans embaucher. L'IA est devenue une priorité stratégique au sommet des entreprises, et la gestion des comptes fournisseurs est l'un des chantiers les plus évidents : du travail manuel, document-intensif, répété des milliers de fois. Pendant que le gouvernement canadien accélère son soutien aux technologies d'ici et à l'adoption de l'IA, Finofo apporte une réponse concrète à ce besoin : une plateforme conçue autour de l'IA pour automatiser la gestion des comptes fournisseurs.

« Les équipes des finances n'ont pas besoin d'un outil de plus qui ajoute à leur charge de travail autour de leur logiciel de comptabilité ou de leur ERP », a affirmé Charles Maranda, chef de la technologie et cofondateur de Finofo. « Elles ont besoin d'une plateforme capable de prendre en charge le processus dans son ensemble. Concrètement, cela veut dire recevoir les factures et leurs documents justificatifs depuis plusieurs sources, en extraire les données jusqu'au détail de chaque ligne, les faire correspondre aux bons de commande, aux reçus et aux contrats, échanger en équipe par commentaires et mentions directement sur le document, appliquer une codification comptable assistée par l'IA, approuver avec le contexte complet, transmettre des écritures précises au logiciel de comptabilité ou à l'ERP, puis aller jusqu'au paiement et à la réconciliation finale, sans changer de système. Et de pouvoir faire tout cela sur plusieurs filiales, devises et chaînes d'approbation, sans jamais perdre de vue ce qui est bloqué, ce qui est approuvé, et ce qui attend une décision. »





Les résultats sont mesurables : les coûts de traitement chutent d'environ 10 à 15 $ par facture à seulement 2 à 3 $, et les délais passent de 9 à 17 jours à seulement 3 à 4. L'effet devient surtout visible lorsque les équipes traitent plusieurs centaines de factures par mois : c'est à ce moment que les approbations fragmentées, les responsabilités floues, la lenteur sur les exceptions et le retard des rapports se transforment en véritable frein. À titre d'exemple, une équipe de quatre personnes qui gère 5 000 factures par année peut alléger sa charge manuelle de plus de 75 %. Les chefs des finances peuvent alors réorienter leurs équipes vers l'analyse, les contrôles et d'autres priorités à plus forte valeur.

Finofo est aujourd'hui la seule plateforme canadienne propulsée par l'IA et entièrement dédiée à la gestion des comptes fournisseurs. Sa force : épouser la réalité des équipes des finances, et leur donner l'intelligence qu'il faut pour décider plus vite et mieux.

Le moment est venu de repenser ce qu'est une vraie automatisation des comptes fournisseurs. Pas une couche de plus posée sur ce qui existe déjà, mais une plateforme qui comprend, qui décide avec contexte, et qui mène la facture jusqu'au paiement sans rupture. Finofo s'adresse aux équipes des finances d'ici qui veulent passer d'une automatisation à moitié faite à un système qui fonctionne, de bout en bout.

À propos de Finofo

Fondée par Charles Maranda, originaire de Lévis, et son associé Prateek Sodhi, Finofo réinvente la gestion des comptes fournisseurs autour d'une conviction simple : ce processus mérite mieux qu'une mosaïque d'outils disparates. Sa plateforme propulsée par l'IA couvre tout le parcours, depuis la réception des factures jusqu'à la réconciliation finale, en passant par la collaboration, les approbations et les paiements. Résultat : plus de visibilité, de contrôle et d'intelligence au quotidien. Pour en savoir plus, visitez finofo.com.

Relations avec les médias

Charles Maranda

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