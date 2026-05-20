Résolutions des Assemblées Générales des Actionnaires d’ageas SA/NV du 20 mai 2026

Ageas annonce qu’aujourd’hui les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires d’ageas SA/NV ont approuvé l’ensemble des propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d’Administration. La part du capital social représentée s’élevait à 63,75 %.

Point d’agenda Pour

(en % et nombre d’actions) Contre

(en % et nombre d’actions) Abstention1

(Nombre d’actions) La proposition d’approuver les comptes sociaux annuels pour l’exercice 2025. 99,94%

135.880.630 0,06%

83.701



398.059 La proposition de distribuer un dividende brut en numéraire

d’EUR 3,75 par action Ageas2. 99,99%

136.350.437 0,01%

10,126



661 La proposition d’octroyer la décharge aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2025. 97,15%

131.899.367 2,85%

3.871.626



593.391 La proposition d’octroyer la décharge au commissaire pour l’exercice 2025. 97,95%

132.987.907 2,05%

2.783.071



593.887 La proposition d’approuver le rapport de rémunération. 92,17%

123.378.934 7,83%

10.479.713



2.494.531 La proposition de nommer Mr Renaud Dumora en tant que membre non-exécutif du Conseil d’Administration pour une période de 4 ans. 98,09%

133.326.655 1,91%

2.593.221



439.582 La proposition de renommer Mme Sonali Chandmal en tant que membre non-exécutif indépendant du Conseil d’Administration pour une période de 4 ans. 98,40%

133.929.504 1,60%

2.175.092



252.911 La proposition de renommer Mme Carolin Gabor, en tant que membre non-exécutif indépendant du Conseil d’Administration pour une période de 4 ans. 97,12%

132.182.815 2,88%

3.923.810



252.045 La proposition d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une période de 3 ans, à augmenter le capital social de la société, en une ou plusieurs transactions, d’un montant maximum d’EUR 159.000.000. 97,85%

133.421.486 2,15%

2.926.850



7.749 La proposition d’autoriser le Conseil d’Administration à acquérir des actions d’ageas SA/NV, sous réserve que le nombre d’actions pouvant être acquises ne représentent pas plus de 10% du capital social souscrit. 97,24%

132.535.200 2,76%

3.756.252



64.924

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 19,6 milliards en 2025.

1 Les abstentions ne sont pas prises en compte dans les résultats de votes. Il est noté que les actions des actionnaires qui n’ont pas exprimé de vote sur un point spécifique de l’ordre du jour lors de l’Assemblée Générale ne sont pas prises en compte dans la détermination du résultat du vote. Celles-ci sont considérées comme « absence de vote » et non comme une abstention.

2 Le calendrier suivant a été arrêté :

le 3 juin 2026 : cotation ex-dividende

le 5 juin 2026 : date de paiement du solde d’EUR 2,25 (coupon nº20). Un acompte sur dividende de EUR 1,50 par action ageas SA/NV a déjà été payé en décembre 2025.

Des informations supplémentaires concernant le traitement du dividende sont disponibles à l’adresse : https://www.ageas.com/fr/investors/dividende

Pièce jointe