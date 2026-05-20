BIC: Assemblée Générale Mixte de Société BIC du 20 mai 2026



Clichy, France – le 20 mai 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE

SOCIÉTÉ BIC DU 20 MAI 2026

Versement d’un dividende ordinaire de 2,40 euros par action

Ratification de la cooptation en qualité d’Administrateurs de Rob Versloot, Albert Baladi, Geoffroy Bich et Karen Guerra

Renouvellement des mandats en qualité d’Administrateurs d’Albert Baladi, Geoffroy Bich, Karen Guerra, Véronique Laury et Candace Matthews

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Société BIC s’est tenue aujourd’hui à Paris, au Comet Bourse, et a été diffusée en direct. Une rediffusion de l'événement ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de BIC. La réunion était présidée par Édouard Bich, Président du Conseil d’Administration, en présence de Rob Versloot, Directeur Général.

Toutes les résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles :

l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025 ainsi que le versement d’un dividende ordinaire de 2,40 euros par action ;

la ratification de la cooptation en qualité d’Administrateurs de Rob Versloot, Albert Baladi, Geoffroy Bich et Karen Guerra ;

le renouvellement des mandats en qualité d’Administrateurs d’Albert Baladi, Geoffroy Bich, Karen Guerra, Véronique Laury et Candace Matthews ;

la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025 ;

la politique de rémunération des Mandataires Sociaux au titre de l’exercice 2026 ;

l’autorisation à donner au Conseil d’Administration pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions ;

la modification de l’article 8 bis des statuts de la Société relatif aux franchissements de seuils.





Rob Versloot – Directeur Général et Administrateur

Directeur Général de BIC depuis le 15 septembre 2025.

Cooptation en tant qu’Administrateur le 12 septembre 2025 et ratification lors de l’Assemblée Générale.

Plus de 30 ans d’expertise dans le secteur des biens de consommations.

A occupé anciennement le poste de Directeur Général du Groupe Hero et des postes de direction au sein de Nutricia et Danone.

Albert Baladi - Administrateur Indépendant, Membre du Comité d’Audit et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

Cooptation en tant qu’Administrateur le 12 septembre 2025 et ratification lors de l’Assemblée Générale.

Administrateur au sein du Conseil d’Administration de Pernod Ricard, entre autres.

A occupé plusieurs postes de direction en marketing et en management, notamment en tant qu’ancien Directeur Général de Beam Suntory (aujourd’hui Suntory Global Spirits).





Geoffroy Bich – Administrateur

Cooptation en tant qu’Administrateur le 12 septembre 2025 et ratification lors de l’Assemblée Générale.

Plus de 30 ans d’expérience au sein du Groupe BIC.

Vice-Président Business Development au sein du Groupe BIC, accompagnant le développement des activités de BIC dans la région Moyen-Orient et Afrique.





Karen Guerra – Administratrice Indépendante, Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

Cooptation en tant qu’Administratrice le 16 décembre 2025 et ratification lors de l’Assemblée Générale.

A occupé des postes de direction notamment au sein de PepsiCo et Colgate-Palmolive.

A siégé au sein des Conseils d’Administration de plusieurs groupes internationaux et siège actuellement au Conseil d’Administration de British American Tobacco.





Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com











Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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