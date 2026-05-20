TOUAX : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires Assemblée générale mixte de TOUAX SCA du 10 juin 2026

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 20 mai 2026 17:45

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Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée générale mixte de TOUAX SCA du 10 juin 2026

TOUAX informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le mercredi 10 juin 2026 à 15 heures au siège social de la Société, situé Tour Franklin, 23ème étage – 100-101 Terrasse Boieldieu, 92042 La Défense Cedex. L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales (BALO) le 6 mai 2026.

En application de l’article 221-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont déjà mises à la disposition des actionnaires selon les modalités suivantes, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

1. les documents et renseignements visés à l’article précité sont disponibles sur le site internet de la Société ( https://www.touax.com/fr/documents ) ;

2. tout actionnaire peut, s’il le souhaite, obtenir l’envoi desdits documents et renseignements ou les consulter sur simple demande adressée :

- soit au siège social par courrier,

- soit par voie de télécommunication électronique par e-mail à l’adresse : assembleegenerale@touax.com .

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les informations et documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société ( https://www.touax.com/fr/documents ).

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

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