COFACE SA : Anne-Sophie Chauveau-Galas est nommée administratrice indépendante et rejoint le Conseil d’administration

Paris, le 20 mai 2026 – 17h45

L’Assemblée Générale Mixte de COFACE SA qui s’est tenue le 19 mai 2026 a nommé Madame Anne-Sophie Chauveau-Galas administratrice au sein du Conseil d’administration pour une durée de quatre années conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts. Son mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029.

Il est précisé que le conseil d’administration a estimé que Madame Anne-Sophie Chauveau-Galas réunit les conditions d’indépendance telles que prévues dans le code AFEP-MEDEF.

Cette nomination fait suite à l’expiration du mandat de Madame Sharon MacBeath et prend effet à l’issue de l’Assemblée Générale du 19 mai 2026.

La structure du Conseil d’administration de COFACE SA reste inchangée. Il est composé de 10 membres, 5 femmes et 5 hommes, dont une majorité d’administrateurs indépendants (6).

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Biographie



Anne-Sophie Chauveau-Galas (née le 28 mai 1975 - nationalité française) occupe le poste de Directrice des Ressources Humaine du Groupe Société Générale depuis 2023.



Anne-Sophie Chauveau-Galas a démarré sa carrière en 1998 au sein d’Alcatel puis BSN (Danone) dans le domaine des Ressources Humaines, avant de rejoindre en 2001 le groupe ALSTOM. Elle y occupe différents postes RH opérationnels avant de devenir Directrice du Talent Management en 2005 pour le secteur Alstom Power. Puis elle rejoint la direction RH du secteur Transport en 2009 et devient en 2015, Vice-Présidente RH Europe et Relations Sociales du Groupe ALSTOM.



Anne-Sophie était depuis mai 2019 Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif du Groupe ALSTOM. En tant que DRH Groupe, elle a accompagné la transformation de l’entreprise avec notamment la fusion puis l’intégration de Bombardier Transport.



Anne-Sophie Chauveau-Galas est titulaire d'un Master en Management de l'EDHEC Business School.





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(sous réserve de changements)

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

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Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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