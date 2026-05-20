EXOSENS DOUBLE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE CAMÉRAS INFRAROUGES REFROIDIES POUR RÉPONDRE À L’ACCÉLÉRATION DE LA DEMANDE POUR LES SYSTÈMES DE LUTTE ANTI-DRONES À LONGUE PORTÉE

Exosens doublera sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies en 2026, renforçant sa plateforme industrielle sur des marchés de la défense et de la surveillance en forte croissance

Cette montée en capacité répond à l’accélération de la demande dans les applications de surveillance et de lutte anti-drones à longue portée, où la technologie infrarouge refroidie est essentielle

Les solutions d’imagerie numérique non-ITAR d’Exosens sont de plus en plus adoptées par les grands groupes industriels de la défense, ainsi que par les principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes, contribuant à la préparation opérationnelle et à la souveraineté européenne en matière de défense





Mérignac (France), le 20 mai 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce qu’il prévoit de doubler sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies au cours de l’année 2026, afin de répondre à l’accélération de la demande mondiale pour des solutions d’imagerie numérique avancées, en particulier dans les applications de surveillance et de lutte anti-drones à longue portée.

Alors que la guerre par drones redéfinit les champs de bataille actuels, les préoccupations croissantes en matière de souveraineté et la multiplication des incursions aériennes accélèrent le déploiement de systèmes de lutte anti-drones à longue portée par les forces armées. La technologie infrarouge refroidie est parfaitement adaptée pour répondre à ce besoin, permettant de détecter des menaces de drones à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, de jour comme de nuit.

Fabriquées en France, les solutions d’imagerie infrarouge refroidie haute performance d’Exosens sont conçues pour une intégration fluide dans une large gamme de plateformes telles que des nacelles, des tourelles, des charges utiles de surveillance et des systèmes de protection, embarquées sur drones, robots et véhicules. Elles sont de plus en plus adoptées par de nombreux acteurs, allant des grands groupes de défense aux principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes.

Cette augmentation significative de la capacité de production marque une nouvelle étape majeure dans le développement d’Exosens, démontrant sa capacité à anticiper l’évolution rapide des besoins du marché et à adapter sa plateforme industrielle pour soutenir ses clients dans les environnements les plus exigeants. Elle souligne également l’importance stratégique des technologies infrarouges refroidies du Groupe pour les missions critiques de défense et de sécurité intérieure, en particulier dans les applications de surveillance et de lutte anti-drones à longue portée dans les domaines aérien, terrestre et maritime.

Cette annonce fait suite à la récente communication d’Exosens relative à une commande record de caméras thermiques ultra-compactes destinées à des drones intercepteurs de nouvelle génération. Ensemble, ces développements illustrent l’étendue de l’offre du Groupe et sa capacité à répondre à l’ensemble des besoins opérationnels sur ce marché en forte croissance.

« Le doublement de notre capacité de production de caméras infrarouges refroidies marque une étape importante pour Exosens, reflétant l’accélération de la demande mondiale, ainsi que notre capacité à répondre à l’évolution rapide des besoins du marché. Cette expansion renforce notre engagement à soutenir nos clients avec des solutions critiques d’imagerie haute performance, tout en consolidant notre position de partenaire stratégique fiable et non-ITAR au sein des écosystèmes de la défense et de la sécurité intérieure. Elle illustre aussi notre confiance dans les moteurs structurels de croissance à long terme du marché de l’infrarouge refroidi, en particulier pour les systèmes d’observation et de lutte anti-drones à longue portée. Grâce à cette capacité supplémentaire, Exosens renforce son aptitude à accompagner sa base de clients en expansion dans le monde, à améliorer sa réactivité et à soutenir l’adoption croissante des technologies infrarouges refroidies dans les plateformes de défense et de surveillance de nouvelle génération », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Prochain événement financier

28/07/2026 : Résultats du S1 2026 (avant bourse).





À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons et gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

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