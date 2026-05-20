Groupe IT Link : -3,7% de chiffre d’affaires au T1 2026

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 20 mai 2026

Répartition par pays

En M€



T1 2025



(1) T1 2026



(1) Variation Variation à taux de change constant France 18,10 17,57 -2,9% -2,9% International 3,73 3,46 -7,1% -5,6% Chiffre d’affaires 21,83 21,03 -3,7% -3,4%





Répartition par nature d’activité

En M€



T1 2025



(1) T1 2026



(1) Variation Variation à taux de change constant Activités solutions (2) 2,52 2,47 -1,8% -0,6% Prestations de services 19,31 18,56 -3,9% -3,8% Chiffre d’affaires 21,83 21,03 -3,7% -3,4%

(1) Information non auditée

(2) Développements au forfait et ventes de licences





Un point bas de l’activité atteint sur le premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le Groupe IT Link enregistre un chiffre d’affaires de 21,03 millions d’euros, en baisse de -3,7% par rapport à la même période en 2025 (-3,4% à taux de change constant).

Le taux d’activité (3) a connu son niveau le plus bas à 89,9% sur le trimestre contre 92,4% un an plus tôt, principalement lié à un décalage entre les prises de commandes et les démarrages effectifs de plusieurs projets structurants.

L’activité France (incluant le Maroc) est en recul de -2,9% par rapport au T1 2025. Cette zone géographique qui représente un peu plus de 80% de l’effectif productif global (4) du Groupe IT Link a connu des succès commerciaux importants sur la période, dont les effets se feront sentir dès le deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires à l’international est en baisse de -7,1% (-5,6% à taux de change constant), pénalisé par une compression de la commande publique au Québec, marché qui représente la quasi-totalité de l’activité Service Conseil de Ciao. De son côté, IT Link Canada affiche une croissance de son chiffre d’affaires de +10,8% (+14,2% à taux de change constant). Au Bénélux, l’activité ressort quasiment stable à -1,0%.

Les activités prestations de services du Groupe sont en baisse de -3,9% sur la période.

Les activités solutions affichent une décroissance de -1,8% sur le premier trimestre. Ce secteur est particulièrement sensible à l’effet de change du fait de la part grandissante de l’offre Studio Numérique et Accessibilité de Ciao dans le mix. Retraitée de la variation de change, l’activité ressort à -0,6%.





Une dynamique RH de nouveau positive

Au 31 mars, l'effectif salarié du Groupe est de 898 collaborateurs, soit 18 recrutements nets sur le trimestre, et l’effectif productif global (4) atteint 924 consultants (contre 905 un an plus tôt) aligné avec la trajectoire de croissance prévue sur 2026.





Perspectives 2026

Le Groupe confirme son ambition d’un retour à la croissance au deuxième trimestre et une augmentation du chiffre d’affaires comprise entre 1% et 3% sur l’année.

La direction ambitionne une amélioration de la rentabilité avec un objectif de résultat opérationnel courant autour de 6% sur l’année 2026, mais reste attentive aux contextes macroéconomiques et géopolitiques incertains.





IT Link tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 25 juin 2026.

(3) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(4) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.



IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

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