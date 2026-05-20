Fin du programme de rachat d’actions

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Paris, le 20 mai 2026 – Valeo a sollicité l’assistance d’un prestataire de services d’investissements pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025.

Aux termes du contrat conclu le 3 avril 2026, Valeo a acquis le 20 mai 2026 3 325 000 actions au cours moyen de 11,01 euros.

Ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en œuvre de tout plan d’actions gratuites et de performance, l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne entreprise et plus généralement toute allocation d’actions au sein du Groupe.


À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule. 

Valeo est coté à la Bourse de Paris. 

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays |  149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

Plus d’informations sur www.valeo.com 

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