Les Hôtels Baverez : Brochure et Avis de Convocation AGM 10 juin 2026

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de € 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
EURONEXT Growth
Communiqué, Paris le 20 mai 2026
Brochure de Convocation
à l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026
L’Avis de Convocation de l’Assemblée générale mixte du 10 juin 2026 de la société Les Hôtels Baverez SA a été publié au B.A.L.O. le 20 mai 2026 sous le N°2601763 – Bulletin N° 60.
Vous pouvez retrouver ce document sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, sous la rubrique « Téléchargement », ainsi que la Brochure de Convocation de cette Assemblée générale.
Pièces jointes
- Communique_20_05_2026-Avis de Convocation AGM 10 06 2026-LHB
- Communique_20_05_2026-Avis de Convocation AGM 10 06 2026-LHB