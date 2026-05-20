Les Hôtels Baverez : Brochure et Avis de Convocation AGM 10 juin 2026

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 20 mai 2026

Brochure de Convocation

à l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026

L’Avis de Convocation de l’Assemblée générale mixte du 10 juin 2026 de la société Les Hôtels Baverez SA a été publié au B.A.L.O. le 20 mai 2026 sous le N°2601763 – Bulletin N° 60.

Vous pouvez retrouver ce document sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com , sous la rubrique « Téléchargement », ainsi que la Brochure de Convocation de cette Assemblée générale.

Pièces jointes