Capgemini SE : Assemblée Générale du 20 mai 2026

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Assemblée Générale du 20 mai 2026

Paris, le 20 mai 2026 – L’Assemblée Générale des actionnaires de Capgemini SE, qui s’est réunie ce jour au Pavillon Vendôme à Paris, a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration.

Les actionnaires ont adopté la proposition de distribution d’un dividende de 3,40 euros par action au titre de l’exercice 2025, qui sera mis en paiement à partir du 4 juin 2026, avec une date de détachement du coupon fixée au 2 juin 2026.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé le renouvellement des mandats de M. Paul Hermelin et de Mme Maria Ferraro pour une durée de quatre ans et la ratification de la cooptation de Mme Lila Tretikov pour la durée restant à courir du mandat de Mme Megan Clarken. Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée, a approuvé le maintien d’une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, et la reconduction de

M. Paul Hermelin en qualité de Président du Conseil afin de bénéficier de son expertise et de sa connaissance approfondie du Groupe et de permettre d’articuler au mieux les successions à venir. En outre, MM. Xavier Musca et Frédéric Oudéa ayant fait part de leur souhait de ne pas être candidats au renouvellement de leurs mandats1, le Conseil a décidé de nommer M. Patrick Pouyanné en qualité d’Administrateur Référent, Mme Ulrica Fearn en qualité de Présidente du Comité d’Audit et des Risques et M. Kurt Sievers en qualité de Président du Comité des Rémunérations.

L’Assemblée Générale a également approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs pour une durée de quatre ans :

De nationalité française, M me Véronique Weill est Présidente du Conseil d’Administration de CNP Assurances. Elle a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs de l’assurance et de la banque dans le cadre de postes de direction au sein d’entreprises internationales. Elle apportera au Conseil son expertise financière, sa solide expérience en matière de gouvernance d’entreprise et de sujets RSE, ainsi que sa connaissance dans le domaine des nouvelles technologies et du digital appliqué au secteur des services financiers. De nationalité française, M. Luc Rémont est Président du Conseil d’Administration de Waga Energy. Il apportera au Conseil son expérience en tant que dirigeant de groupes internationaux leaders dans les secteurs de l’énergie et de la transition énergétique, où les technologies jouent un rôle clé. Il apportera également son expertise financière ainsi que des fusions-acquisitions et sa connaissance du secteur de la finance.

Véronique Weill est Présidente du Conseil d’Administration de CNP Assurances. Elle a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs de l’assurance et de la banque dans le cadre de postes de direction au sein d’entreprises internationales. Elle apportera au Conseil son expertise financière, sa solide expérience en matière de gouvernance d’entreprise et de sujets RSE, ainsi que sa connaissance dans le domaine des nouvelles technologies et du digital appliqué au secteur des services financiers.

Le Conseil d’Administration considère Mme Véronique Weill et M. Luc Rémont comme indépendants au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Capgemini SE se compose ainsi de 15 administrateurs2, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compte parmi ses membres 83 % d’administrateurs d’indépendants3, 40 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 50 % de femmes3.

Il est précisé que les dispositions de l’ordonnance n° 2024-934 portant transposition de la directive « Women on Boards » en droit français publiée le 15 octobre 2024 ne seront applicables à Capgemini SE qu'à compter du 1er janvier 2027. Néanmoins, la Société se conforme déjà à ses dispositions. Le taux de féminisation calculé selon les nouvelles règles applicables, c'est à dire en incluant l'administrateur représentant les salariés actionnaires, est de 46 %.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé, à une très large majorité, les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Paul Hermelin, Président du Conseil, et à M. Aiman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs pour l’exercice 2026 ont également été approuvés.

Enfin, l’Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur le renouvellement et la nomination d’un Commissaire aux Comptes en charge de la certification légale des comptes et le renouvellement d’un Commissaire aux Comptes certifiant les informations en matière de durabilité, ainsi que sur l’ensemble des délégations financières consenties au Conseil d’Administration.

Le résultat détaillé des votes par résolution, ainsi que la retransmission intégrale de l’Assemblée Générale, sont disponibles sur le site internet de la Société : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2026/.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

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ANNEXE 1

Composition du Conseil d’Administration de Capgemini SE à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2026

Paul Hermelin – Président du Conseil d’Administration

Aiman Ezzat – Directeur général

Jean-Marc Chéry

Ulrica Fearn

Maria Ferraro

Pierre Goulaieff – Administrateur représentant les salariés

Siân Herbert-Jones

Hervé Jeannin – Administrateur représentant les salariés

Christophe Merveilleux du Vignaux – Administrateur représentant les salariés actionnaires

Belen Moscoso del Prado Lopez-Doriga

Patrick Pouyanné – Administrateur Référent et Vice-Président

Luc Rémont

Kurt Sievers

Lila Tretikov

Véronique Weill

1 En raison de la perte de sa qualité d’administrateur indépendant pour M. Musca (durée du mandat supérieure à 12 ans à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2026) et pour des raisons personnelles concernant M. Oudéa

2 Voir la composition du Conseil d’Administration en annexe de ce communiqué

3 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et du Code de Commerce en vigueur

Pièce jointe