Voltalia annonce des évolutions au sein de son Conseil d’administration

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), producteur et fournisseur d’énergies renouvelables, annonce ce jour plusieurs évolutions au sein de la gouvernance de son Conseil d’administration, décidées lors du Conseil d’administration réuni le 20 mai 2026, avec le soutien de l’actionnaire majoritaire.

Démission de Madame Laurence Mulliez de ses fonctions de Présidente du Conseil d’administration

Madame Laurence Mulliez a informé le Conseil d’administration de sa décision de mettre fin à ses fonctions d’administratrice et de Présidente du Conseil d’administration, avec effet à l’issue de l’Assemblée générale du 21 mai 2026. Pendant quinze années en tant que membre du Conseil et douze années à sa présidence, Madame Laurence Mulliez a accompagné le développement et la transformation du groupe, dans un esprit constant d’engagement et de vision de long terme.

À cette occasion, Laurence Mulliez a déclaré :

« Je suis fière du parcours fait par Voltalia en quinze ans, avec un développement fort dans un secteur très porteur. En 2025, le conseil a accompagné un changement du Directeur Général et soutenu une nouvelle trajectoire, plus alignée avec les changements du secteur et en amont des concurrents. Voltalia entre dans une nouvelle phase de son développement, portée par des fondamentaux solides, des équipes engagées et renouvelées autour de Robert Klein. Après de nombreuses années d’engagement au service de Voltalia, je suis heureuse de transmettre la présidence du Conseil d’administration à Bertrand Cousin, qui est membre du conseil. Son expérience, notamment financière et son engagement seront des atouts importants pour accompagner la prochaine étape de Voltalia, qui demeure un actif stratégique pour l’actionnaire majoritaire. Je remercie chaleureusement le Conseil ainsi que les équipes pour leur soutien, leur engagement et leur confiance. »

Le Conseil d’administration remercie Madame Laurence Mulliez pour sa contribution déterminante au développement de Voltalia. S’agissant des conditions financières liées à la cessation de ses fonctions, le Conseil d’administration a décidé :

de lever la condition de présence applicable au plan d’actions gratuites 2022-2026, portant sur 7 412 actions ;

de maintenir l’intégralité des conditions de performance attachées à ce plan.

Le Conseil a également validé le montant de la rémunération fixe qui a été versé sur la période 2026 de 86 428 euros bruts, conformément à la politique de rémunération 2026 du Document d’Enregistrement Universel, devant être validée par l'Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Nomination de Monsieur Bertrand Cousin à la présidence du Conseil d’administration

Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Bertrand Cousin en qualité de Président du Conseil d’administration, avec prise d’effet à l’issue de l’Assemblée générale du 21 mai 2026. Les éléments de rémunération du nouveau Président du Conseil d’administration seront arrêtés ultérieurement par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, puis soumis à l’approbation des actionnaires lors d’une prochaine Assemblée générale.

Administrateur indépendant depuis le 15 mai 2025, Monsieur Bertrand Cousin préside également le Comité d’Audit. Il dispose d’une expertise reconnue en matière financière, de gouvernance et d’accompagnement de sociétés internationales en croissance, avec une expérience de plus de 30 ans en France et à l’international.

À l’occasion de sa nomination, Bertrand Cousin a déclaré :

« Je tiens tout d’abord à remercier Laurence Mulliez pour son engagement auprès du Conseil et des équipes, ainsi que pour avoir accompagné le fort développement de Voltalia durant toutes ces années. Voltalia bénéficie aujourd’hui d’une position singulière sur des marchés structurellement porteurs. Je suis très honoré de la confiance du Conseil et des actionnaires familiaux, et pleinement engagé pour accompagner l’entreprise dans la poursuite de son développement et la création de valeur durable pour l’ensemble des actionnaires, aux côtés de Robert Klein et de ses équipes, avec le soutien de l’ensemble des administrateurs. »

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, a déclaré :

« Je tiens à saluer l’engagement et la contribution déterminante de Laurence Mulliez, dont l’impulsion stratégique et la vision ont profondément marqué le développement de Voltalia. Au nom du management, je me réjouis de pouvoir travailler aux côtés de Bertrand Cousin dans ses nouvelles fonctions de Président, dans un esprit de continuité, de confiance et d’efficacité collective. »

Continuité de la gouvernance

À la suite de ces évolutions, le Conseil d’administration a décidé de :

coopter, à titre provisoire, Madame Isabelle Kocher en qualité d’administratrice, en remplacement de Madame Laurence Mulliez, cette cooptation devant être soumise à ratification lors d’une prochaine Assemblée générale qui sera organisée prochainement ;

nommer Madame Emmanuelle Lemer en qualité de censeur, avec prise d’effet à l’issue de l’Assemblée générale du 21 mai 2026.

La présidence du Comité d’audit, précédemment assurée par Monsieur Bertrand Cousin, fera l’objet d’une annonce ultérieure.

À l'issue de ces évolutions, le Conseil d'administration de Voltalia, dont la composition respecte les exigences légales de parité et de représentation des administrateurs indépendants, sera composé comme suit :

Président : Bertrand Cousin (indépendant)

: Bertrand Cousin (indépendant) Sarah Caulliez

AlterBiz, représentée par Benoît Legrand

Céline Leclercq

Alexis Grolin

Luc Poyer (indépendant)

Chris Peeters (indépendant)

Isabelle Kocher (cooptation provisoire)

Censeurs : Hugues de Pommereau, Emmanuelle Lemer

La nomination provisoire d’Isabelle Kocher sera soumise à ratification et, le cas échéant, à nomination définitive lors d'une Assemblée Générale qui sera convoquée ultérieurement.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre, le 23 juillet 2026 (post bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

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