INSTALLUX S.A. : Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 11 juin 2026

Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l’AG du 11 juin 2026
INSTALLUX S.A.
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Saint-Bonnet-de-Mure, le 20 mai 2026
Installux informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se réunira :
jeudi 11 juin 2026 à 10 heures
Chemin du Bois Rond
Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône)
Installux invite ses actionnaires à consulter l’avis préalable à l’Assemblée Générale des actionnaires (publié également au BALO le 4 mai 2026), qui contient l’ordre du jour et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, aux adresses suivantes :
- sur le site internet EURONEXT : https://live.euronext.com
(Live Markets / ISIN : Installux / Calendrier financier / AG)
- et sur le site internet de la société : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres
INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.
Contact relations investisseurs :
. David MACHABERT - Directeur du Contrôle Financier
. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31
Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60
Pièce jointe