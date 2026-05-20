DP World s'associe à ISN® pour améliorer la gestion des entrepreneurs et soutenir sa croissance opérationnelle à travers le Canada

DALLAS, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , le leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs, a annoncé que DP World , un fournisseur mondial de solutions de chaîne d’approvisionnement de bout en bout spécialisé dans l’exploitation de ports et de terminaux, avait choisi ISNetworld comme sa plateforme principale de gestion des informations sur les entrepreneurs au Canada. ISN aidera DP World à améliorer la supervision et la formation des entrepreneurs grâce à des outils et services intégrés de conformité, de suivi et de normalisation des documents.

« DP World s’engage à bâtir une culture de la sécurité non seulement sur l’ensemble de ses sites, mais aussi au sein de son réseau d’entrepreneurs », a déclaré Doug Smith, PDG de DP World au Canada. « ISN fournit le soutien et les systèmes intégrés nécessaires pour aider DP World à normaliser la supervision, de réduire les risques et à améliorer continuellement ses performances, tout en favorisant la croissance opérationnelle à l’échelle de l’organisation. »

Qu'est-ce qui motive la transition de DP World vers ISNetworld au Canada ?

DP World exploite cinq sites portuaires et terminaux à travers le Canada, tout en soutenant le commerce international et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Basée à Dubaï et disposant d’un siège social canadien à Burnaby, en Colombie-Britannique, l’organisation joue un rôle essentiel dans l’infrastructure logistique nord-américaine. L’entreprise est passée d’un ancien fournisseur de gestion des entrepreneurs vers ISNetworld afin de s’aligner sur ses pairs du secteur et de mettre en œuvre une plateforme de gestion des entrepreneurs plus évolutive et mieux adaptée aux besoins opérationnels.

Au cours des deux premiers mois de l’implémentation, DP World :

Atteint un taux de conformité des abonnements des entrepreneurs supérieur à 90 %

S’est associée à l'équipe ISN pour organiser plus de 10 sessions de formation en présentiel et virtuelles sur cinq sites

A favorisé l'adoption de la plateforme dans cinq unités opérationnelles, avec plus de 400 connexions de la part des parties prenantes de DP World





Outils et services ISNetworld utilisés par DP World

DP World utilise actuellement les outils et services ISNetworld suivants dans l'ensemble de ses opérations canadiennes :

Outil de formation en ligne – gère l'orientation sur site des entrepreneurs avant leur arrivée sur site

– gère l'orientation sur site des entrepreneurs avant leur arrivée sur site Suivi de la prise de connaissance du code de conduite des entrepreneurs – formulaires de prise de connaissance au niveau de l'entreprise pour numériser les confirmations des entrepreneurs et vérifier que ceux-ci ont pris connaissance des politiques spécifiques à DP World

– formulaires de prise de connaissance au niveau de l'entreprise pour numériser les confirmations des entrepreneurs et vérifier que ceux-ci ont pris connaissance des politiques spécifiques à DP World Gestion centralisée des données des entrepreneurs – pour aider à normaliser la documentation et l'examen des qualifications





Ces outils permettent à DP World de centraliser les informations sur les entrepreneurs, d’automatiser les processus de conformité et d’intégrer les systèmes opérationnels aux données de qualification des entrepreneurs.

« L’approche proactive de DP World en matière de gestion des entrepreneurs reflète un solide engagement envers l’excellence opérationnelle et la réduction des risques », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente exécutive des opérations canadiennes chez ISN. « ISN est fière d’accompagner DP World en lui fournissant l’infrastructure et l’expertise nécessaires pour améliorer les performances en matière de sécurité et renforcer la cohérence de ses opérations. »

Pour en savoir plus sur les logiciels et services de pointe d’ISN au Canada, rendez-vous sur isn.com .

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients issus de secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 entrepreneurs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld ® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des entrepreneurs, Transparency-One ® , une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower ® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde, qui offrent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts à l’échelle mondiale visant à améliorer l’efficacité des systèmes de gestion des entrepreneurs et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l’analyse comparative des performances, la diffusion d’analyses de données parmi ses membres, et l’aide aux décideurs, y compris les membres des conseils d’administration, afin de garantir que les risques liés aux entrepreneurs sont évalués et surveillés. Pour en savoir plus, visitez isn.com .

À propos de DP World

DP World redéfinit l’avenir du commerce mondial afin d’améliorer la vie partout dans le monde. Présent sur six continents avec une équipe de plus de 100 000 employés, DP World combine une infrastructure mondiale et une expertise locale pour offrir des solutions de chaîne d’approvisionnement fluides. Des ports et terminaux aux services maritimes, en passant par la logistique et la technologie, DP World s’appuie sur l’innovation pour créer de meilleures façons de commercer, en minimisant les perturbations de l’usine jusqu’au consommateur final.

Dans les Amériques, DP World opère avec une équipe de plus de 16 000 personnes dans 12 pays, favorisant l’excellence grâce à un solide réseau de 14 ports et terminaux et de plus de 40 entrepôts. En tirant parti de sa portée mondiale et de son expertise locale, DP World contribue à simplifier la logistique, à améliorer les performances opérationnelles et à redéfinir les limites du possible dans le commerce mondial.