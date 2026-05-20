Les Industries Dorel annonce les résultats de l’assemblée annuelle

MONTRÉAL, 20 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a le plaisir d’annoncer que tous les candidats aux postes d’administrateurs proposés à l’élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 7 avril 2026 ont été réélus en tant qu’administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui s’est déroulée aujourd’hui à Montréal.

À l’assemblée, un vote au scrutin a été tenu relativement à l’élection des administrateurs. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, les personnes suivantes ont été élues en tant qu’administrateurs de Dorel. Les résultats du vote sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour % de votes pour Abstentions % d’abstentions Martin Schwartz 47 548 559 86,18 7 623 620 13,82 Jeffrey Schwartz 47 542 879 86,17 7 629 300 13,83 Jeff Segel 47 548 113 86,18 7 624 066 13,82 Maurice Tousson 45 205 909 81,94 9 966 270 18,06 Norman M. Steinberg 45 497 296 82,46 9 674 883 17,54 Brad A. Johnson 45 922 610 83,24 9 249 569 16,76 Shawn Lederman 50 996 556 92,43 4 175 623 7,57

Les biographies des administrateurs se trouvent à la rubrique « Conseil d’administration » sur le site Web de Dorel à l’adresse www.dorel.com/fr.

À l’assemblée, les actionnaires ont également reconduit le mandat de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à titre d’auditeurs de Dorel.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII. A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique et un réseau de distribution dans des magasins ayant pignon sur rue, commercialise un vaste assortiment de meubles. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,2 milliard de dollars US, compte environ 2 900 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

CONTACTS :

Les Industries Dorel inc.

John Paikopoulos

(514) 934-3034

Les Industries Dorel inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034