Déclaration Intermédiaire Premier Trimestre 2026: un début d’année sur la bonne voie, avec des avancées en matière d’innovation produits





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 mai 2026 - IBA (Ion Beam Applications SA), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le premier trimestre 2026.

Vue d'ensemble des activités du Groupe

Solide dynamique commerciale, en particulier chez IBA Technologies, portée par RadioPharma Solutions, suivie par un pipeline actif en Proton Therapy.

Carnet de commandes stable à €1,6 milliard , dont respectivement €0,73 milliard et €0,83 milliard de carnet de commandes en équipements et en services.

, dont respectivement €0,73 milliard et €0,83 milliard de carnet de commandes en équipements et en services. Guidance 2026 de l’EBIT ajusté d’au moins €32 millions confirmée , reflétant la confiance du Groupe dans ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice.

, reflétant la confiance du Groupe dans ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice. Dette nette stable à €57 millions 1 au 31 mars 2026, avec €15 millions de facilités de crédit renouvelables utilisées. Le cycle du fonds de roulement reste influencé par la livraison de grands projets de protonthérapie, tandis que l’avancement du programme de rachat d’actions et les paiements fournisseurs attendus (liés à la mise en service du nouvel ERP) contribuent également à cette évolution. La position financière nette devrait rester globalement stable au S1 2026, avant de s’améliorer progressivement au S2 2026, avec une accélération en 2027.

au 31 mars 2026, avec €15 millions de facilités de crédit renouvelables utilisées. Le cycle du fonds de roulement reste influencé par la livraison de grands projets de protonthérapie, tandis que l’avancement du programme de rachat d’actions et les paiements fournisseurs attendus (liés à la mise en service du nouvel ERP) contribuent également à cette évolution. La position financière nette devrait rester globalement stable au S1 2026, avant de s’améliorer progressivement au S2 2026, avec une accélération en 2027. PanTera a réalisé trois étapes réglementaires importantes pour l’approvisionnement en actinium-225 de qualité pharmaceutique, soutenant ainsi ses partenaires cliniques dans leurs programmes de thérapie alpha ciblée.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, commente : « Le début d’année 2026 est conforme à ce que nous attendions avec un carnet de commandes stable et une situation financière solide. L’activité commerciale a été principalement portée par notre activité RadioPharma Solutions, tandis que Proton Therapy poursuit sa progression, avec un pipeline actif et de nouvelles preuves cliniques venant soutenir le remboursement. Nous avons également effectué plusieurs avancées en matière d’innovation à l’échelle du Groupe, tandis que PanTera a réalisé plusieurs étapes clés en matière réglementaire afin de soutenir ses partenaires cliniques pour le développement de la thérapie alpha ciblée. »





IBA Clinical

Proton Therapy

Projets et installations : 42 projets de protonthérapie repris dans le carnet de commandes équipement (7 Proteus ® PLUS 2 et 35 Proteus ® ONE 2 ), dont neuf installations en cours à la fin de la période. En Espagne, l’installation de la deuxième salle du projet à 10 salles a démarré avec succès au T1 2026. La base installée compte 46 sites actifs dans le monde à la fin du trimestre.

: 42 projets de protonthérapie repris dans le carnet de commandes équipement (7 Proteus PLUS et 35 Proteus ONE ), dont neuf installations en cours à la fin de la période. En Espagne, l’installation de la deuxième salle du projet à 10 salles a démarré avec succès au T1 2026. La base installée compte 46 sites actifs dans le monde à la fin du trimestre. Activité commerciale : pipeline solide dans l’ensemble des régions, avec des conversions attendues plus tard dans l’année

Collaboration CGN : après la clôture de la période, CGN Medical Technology a signé un troisième contrat pour l’installation et la maintenance d’un système de protonthérapie évolutif comprenant une salle de traitement équipée d’un portique rotatif 360° au Nanjing BenQ Medical Center.



Preuves cliniques : à la suite des résultats de l’étude menée par le MD Anderson Cancer Center sur le cancer de la tête et du cou (cancer oropharyngé), l’ASTRO 3 a mis à jour ses recommandations sur la protonthérapie afin d’inclure cette indication dans le Groupe 1 (c’est-à-dire les indications répondant aux critères de nécessité médicale sur la base de preuves cliniques publiées), soutenant ainsi une éligibilité plus large au remboursement pour ce type de tumeurs.

: à la suite des résultats de l’étude menée par le MD Anderson Cancer Center sur le cancer de la tête et du cou (cancer oropharyngé), l’ASTRO a mis à jour ses recommandations sur la protonthérapie afin d’inclure cette indication dans le Groupe 1 (c’est-à-dire les indications répondant aux critères de nécessité médicale sur la base de preuves cliniques publiées), soutenant ainsi une éligibilité plus large au remboursement pour ce type de tumeurs. Proteus User Meeting 2026 : IBA a accueilli en Belgique 250 partenaires, cliniciens et experts issus des institutions les plus prestigieuses dans le monde afin d’échanger sur les avancées techniques et cliniques en protonthérapie.

: IBA a accueilli en Belgique 250 partenaires, cliniciens et experts issus des institutions les plus prestigieuses dans le monde afin d’échanger sur les avancées techniques et cliniques en protonthérapie. Innovation :

ConformalFLASH ® 4 : finalisation de la soumission du dossier d’Investigational Device Exemption (IDE) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour effectuer le premier essai clinique sur l’homme. Une réponse est attendue d’ici la fin du S1 2026. Après la clôture de la période, lancement d’ AdaPTInsight XR , la nouvelle génération d’upgrade d’imagerie pour la plateforme Proteus ® , disponible pour les systèmes installés ainsi que pour les futurs systèmes.



Dosimetry

Activité commerciale : solide prise de commandes au premier trimestre de l’année.

solide prise de commandes au premier trimestre de l’année. Réorganisation : mise en œuvre de mesures de réduction des coûts afin d’adapter la base de coûts aux conditions de marché, à travers une organisation simplifiée et un recentrage sur les activités clés. L’impact sur la rentabilité devrait se matérialiser à partir du S2 2026.

mise en œuvre de mesures de réduction des coûts afin d’adapter la base de coûts aux conditions de marché, à travers une organisation simplifiée et un recentrage sur les activités clés. L’impact sur la rentabilité devrait se matérialiser à partir du S2 2026. Produits : élargissement du portefeuille de produits avec le lancement de myQA MatriXX AiR, une matrice sans fil de chambres d’ionisation 2D dédiée à l’assurance qualité spécifique des patients en thérapie par particules, prenant en charge les workflows associés à DynamicARC®5 et ConformalFLASH®. Après la clôture de la période, lancement du système myQA StarTrack³ lors du congrès ESTRO6 2026, un détecteur permettant une assurance qualité des accélérateurs linéaires (Linac) rapide et à haute résolution.





IBA Technologies

Activité commerciale : sept systèmes vendus au premier trimestre (contre quatre au T1 2025), portés par RadioPharma Solutions, dont un contrat multisite portant sur quatre cyclotrons avec Shreeji (Inde) afin d’étendre les capacités de production de radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons (TEP). Cet accord illustre la dynamique croissante des contrats multisites, dans la suite de deux contrats stratégiques du même type signés aux États-Unis en 20257.

Progrès stratégiques : Industrial Solutions : renforcement de la présence dans des conférences spécialisées, notamment aux États-Unis et en Chine, avec notamment une présentation sur le transfert de la technologie gamma vers les rayons X et aux solutions rayons X d’IBA lors de la troisième conférence internationale sur les applications des technologies nucléaires (International Nuclear Technology Application Conference – INTAC) à Pékin.

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Les progrès se poursuivent dans le développement de nouvelles applications, notamment dans le traitement des PFAS, pour parvenir à une solution industrielle compétitive. Après la clôture de la période, lancement du Rhodotron® LITE, un accélérateur rayons X de faible puissance destiné aux petits centres de services d’irradiation, visant à élargir l’accès à la technologie d’irradiation par rayons X comme alternative au gamma, y compris pour l’irradiation alimentaire.

RadioPharma Solutions (RPS) : suite de l’acquisition stratégique finalisée fin 2025, les synthétiseurs radiopharmaceutiques d’ORA sont désormais intégrés au catalogue RPS d’IBA, avec des feuilles de route techniques et de recherche et développement alignées. L’accent est désormais mis sur l’élargissement de la couverture clients et des capacités de service à l’international, en particulier aux États-Unis.



En théranostique, le développement d’un cyclotron dédié à la production routinière d’astate-211 progresse et sera présenté au deuxième trimestre 2026 lors du congrès annuel de la SNMMI8. L’initiative Accelerate.EU a également franchi une étape importante avec la réception des premiers lots d’At-211 par les membres du consortium, permettant le lancement des activités de calibration en vue des prochaines études précliniques et cliniques.





IBA Corporate

Investissements PanTera : réalisation de démarches réglementaires afin de produire de l’actinium-225 de qualité pharmaceutique en : opérant conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (c-GMP) ; soumettant un Drug Master File (DMF) de type II à la FDA américaine, afin de faciliter l’accès réglementaire de ses partenaires cliniques ; finalisant l’Investigational Medical Product Dossier (IMPD-Q) afin de soutenir les demandes d’essais cliniques en Europe.



mi2-factory : signature d’un contrat de développement et d’achat d’équipement avec IBA pour un cyclotron (€15 millions). Joint-venture astate-211 : Poursuite de discussions avec Framatome pour le développement conjoint d’une infrastructure de production d’astate-211 en Europe et aux États-Unis



Mise en service du nouvel ERP SAP S/4HANA , soutenant une standardisation accrue des processus et la capacité du Groupe à accompagner sa croissance.

, soutenant une standardisation accrue des processus et la capacité du Groupe à accompagner sa croissance. Programme de rachat d’actions en cours depuis le 3 février 2026, avec 279.188 actions ordinaires IBA rachetées au 15 mai, sur un objectif annoncé de 400.000 actions d’ici au 30 septembre 2026.

Guidance et perspectives

Les performances enregistrées depuis le début de l'année sont en ligne avec la guidance 2026, à savoir : un EBIT ajusté d’au moins €32 millions

De plus, IBA réitère ses perspectives à moyen-terme (2024-2028) :

Chiffre d’affaires : croissance normalisée 9 à 5-7% de taux de croissance annuel composé ( CAGR ) après la livraison des projets du ministère espagnol de la Santé (« Ortega ») et en ligne avec la croissance des marchés de nos principales activités

: croissance normalisée à 5-7% de taux de croissance annuel composé ( ) après la livraison des projets du ministère espagnol de la Santé (« Ortega ») et en ligne avec la croissance des marchés de nos principales activités OPEX : jusqu'à 30% du chiffre d’affaires sur une base annuelle

jusqu'à 30% du chiffre d’affaires sur une base annuelle EBIT ajust é : environ 10% des revenus d'ici 2028

***FIN***

Agenda financier

Assemblée Générale 2026 10 juin 2026

Résultats du premier semestre 2026 27 août 2026

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2026 26 novembre 2026





À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications SA) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant une des formes de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi qu’en stérilisation industrielle, en radiopharmacie et en dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2.300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com





Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Thomas Pevenage

Head of Investor Relations

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com Nathalie van Ypersele

Head of Communication and Sustainability







Daniel Ernult

Corporate Communication Manager

+32 10 475 890

communication@iba-group.com











1 Non-audité

2 Proteus®PLUS et Proteus®ONE sont des noms de marques de Proteus® 235

3 American Society for Radiation Oncology – Société Américaine de Radiothérapie en Oncologie

4 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d'irradiation Proton FLASH d'IBA actuellement en phase de Recherche et

Développement

5 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement

6 European Society for Radiotherapy and Oncology – Société Européenne de Radiothérapie en Oncologie

7 respectivement avec SpectronRX et RLS/Telix

8 Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging - Société Américaine de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire

9 proche de la croissance du PIB mondial





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