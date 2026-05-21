[Communiqué de presse] Le Groupe iliad poursuit sa dynamique de croissance profitable et d’innovation au 1er trimestre

Paris, le 21 mai 2026 à 08h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 mai 2026 à 8h00

Le Groupe iliad poursuit sa dynamique de croissance profitable et d’innovation au 1er trimestre

Au 1 er trimestre, le Groupe iliad réalise une performance commerciale solide sur l’ensemble de ses marchés et améliore sa structure financière.

trimestre, le Groupe iliad réalise une performance commerciale solide sur l’ensemble de ses marchés et améliore sa structure financière. La croissance organique du chiffre d’affaires atteint 3,3% portée tant sur le Mobile que sur le Fixe par des gains d’abonnés dans chaque pays et une bonne dynamique sur nos activités B2B.

L’ensemble des géographies contribue à la performance économique solide du Groupe avec un OFCF 1 en hausse de 18%, une dynamique résultant de la croissance, de la discipline sur les coûts et de la poursuite de l’optimisation des investissements.

en hausse de 18%, une dynamique résultant de la croissance, de la discipline sur les coûts et de la poursuite de l’optimisation des investissements. La structure financière du Groupe continue de s’améliorer avec un levier d’endettement abaissé à 2,2x à fin mars 2026.

Le Groupe confirme son ambition de générer en 2026 un EFCF2 hors éléments exceptionnels en hausse par rapport à 2025.

Une dynamique commerciale en amélioration sur 12 mois

Avec +0,2 million de nouveaux abonnés nets mobiles et fixes, la performance commerciale au 1er trimestre 2026 s’inscrit dans la continuité des derniers trimestres et s’améliore en France et Pologne par rapport au 1er trimestre 2025. Les 3 géographies voient leurs bases d’abonnés Mobile et Fixe augmenter dans un contexte de marchés matures et demeurant fortement concurrentiels.

En France, Free enregistre une meilleure dynamique commerciale qu’au 1er trimestre 2025 et continue de voir progresser ses indicateurs clefs : le taux d’adoption de la Fibre est désormais de 89% au sein de la base d’abonnés Haut et Très Haut Débit et celui de la 4G/5G atteint 78%. Ces taux élevés expliquent l’amélioration des taux de résiliation tant sur le Mobile que sur le Fixe.

En Italie, iliad Italia conserve pour le 32ème trimestre consécutif sa place de n°1 sur les recrutements de nouveaux abonnés Mobile. L’opérateur enregistre 0,1 million nouveaux abonnés nets Mobile au 1er trimestre dans un contexte concurrentiel qui reste très intense. iliad Italia est également n°1 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit3, pour le 17ème trimestre consécutif, avec 41 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés ce trimestre.

En Pologne, Play a maintenu le cap de sa stratégie commerciale équilibrée entre volume et valeur. Les recrutements s’améliorent ce trimestre par rapport au 1er trimestre 2025, tant sur le Mobile que sur l’internet Haut et Très Haut Débit, grâce notamment à une réduction du taux de résiliation.

Maintien du rythme de croissance

Avec un chiffre d’affaires Services en croissance organique de 3,1% sur le trimestre4, le Groupe iliad maintient ce trimestre sa position de leader de la croissance parmi les grands groupes Télécom européens.

La France enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires services fixe de 1,9%5 et de 1,1% de son chiffre d’affaires mobile facturé aux abonnés. Le chiffre d’affaires total de la France progresse de 1,6%2 en organique.

La Pologne enregistre au 1er trimestre une croissance, en monnaie locale, du chiffre d’affaires Services de 5,5%. Elle est portée par l’augmentation de 5,3% des revenus mobiles facturés aux abonnés et de +1,7% des revenus Fixes. Ces derniers atteignent leur meilleure performance trimestrielle depuis le 4ème trimestre 2024.

L’Italie voit son chiffre d’affaires Services accélérer en séquentiel de +11,0%6 au 1er trimestre. Cela conforte la position d’iliad Italia comme opérateur n°1 de la croissance sur ce marché. Cette croissance, la meilleure enregistrée depuis le 2ème trimestre 2024, a été notamment portée par la dynamique des revenus Fibre.

Des initiatives innovantes au service de nos abonnés et de nos ambitions numériques

Depuis le début de l'année 2026, le Groupe iliad a multiplié les initiatives marquantes dans ses trois géographies.

En France, fidèle à son ADN d’opérateur innovant et généreux au service de ses abonnés, Free a lancé l'offre Free Max, le 1er forfait mobile Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations dans le monde pour 29,99 euros TTC par mois (également disponible pour les clients Free Pro). Fin avril, Free Pro a dévoilé son offre Forfaits Mobiles Entreprises, renforçant son positionnement sur le segment B2B. Le Groupe poursuit également l’accélération de son développement dans les infrastructures numériques souveraines. Ainsi, Scaleway a été sélectionné par la Commission Européenne pour fournir une plateforme souveraine de cloud public aux côtés de trois autres acteurs dans le cadre du programme Dynamic Purchasing System Cloud III, doté de 180 millions d'euros. Elle a également remporté un contrat structurant pour devenir le futur hébergeur de la Plateforme des données de santé (PDS) française.

En Italie, le Groupe a enrichi son écosystème d'offres avec le lancement au printemps des services de cloud public de Scaleway et des services de paiement de Stancer. L’opérateur a aussi présenté son plan « Più Veloci » visant à accélérer le déploiement des nouvelles générations de réseaux mobiles sur l'ensemble du territoire italien. iliad Italia a continué à étendre le marché adressable de ses offres Fibres pour atteindre à fin mars 19,2 millions de foyers, une hausse de 0,5 million depuis le début d’année.

En Pologne, Play a poursuivi depuis le début de l'année 2026 une stratégie de montée en gamme et d'enrichissement de ses offres (nouvelle offre Fibre pour les Entreprises, offres d'internet mobile pour les professionnels). Play a également étendu le marché adressable de ses offres Haut et Très Haut Débit à 11,6 millions de foyers à fin mars (0,4 million de foyers supplémentaires au 1er trimestre) dont plus de 4,5 millions via sa joint-venture PSO. Fin avril, PSO a finalisé l’acquisition d’Elsat permettant d’étendre de près de 700 000 prises supplémentaires son marché adressable.

Une performance économique dans la lignée des derniers trimestres

Au 1er trimestre, l’OFCF du Groupe a progressé de 17,6% (+89 millions d’euros). Chaque pays contribue à la croissance de l’OFCF Groupe : en Italie, l’OFCF progresse de 156% et atteint 59 millions d’euros (+36 millions d’euros par rapport au 1er trimestre 2025), la croissance atteint 11,5% en France (+31 millions d’euros) et 10,4% en Pologne (+21 millions d’euros). Le résultat net ajusté7 progresse de 39% à 92 millions d’euros.

La génération d’EFCF hors éléments exceptionnels du Groupe s’élève au 1er trimestre 2026 à 416 millions d’euros. Elle est en hausse de +93%8 (+200 millions d’euros) grâce à la croissance de l’OFCF mais également à une baisse des décaissements liés aux fréquences. Le Groupe ambitionne en 2026 de générer un EFCF hors éléments exceptionnels en augmentation par rapport à 2025.

Une structure financière saine et renforcée

Grâce à la croissance de l’EFCF, la structure financière du Groupe s’améliore de nouveau, avec un levier financier9 abaissé à 2,2x fin mars 2026 contre 2,3x fin 2025. A fin mars 2026, le niveau de liquidités du Groupe s’élevait à 1,8 milliard d’euros de trésorerie et 2,5 milliards d’euros de disponibilités. iliad Holding a également vu son levier financier abaissé10 à 3,1x fin mars 2026 contre 3,2x à fin 2025.

« Le Groupe iliad continue sa transformation : nous innovons pour nos abonnés et mettons en œuvre notre vision industrielle à long terme. Les résultats de ce trimestre le prouvent : nos offres se distinguent sur tous nos marchés européens, notamment en France avec le lancement de Free Max, et notre dynamique commerciale valide notre modèle. En France, nous participons activement aux discussions sur la consolidation du secteur, même si l’issue reste incertaine. Nos investissements dans le cloud, les data centers et l’IA portent déjà leurs fruits et préparent notre croissance future. ».





Thomas Reynaud, Directeur général

Principaux indicateurs opérationnels11 au 31.03.2026

GROUPE (chiffres en millions) T1 2026 T4 2025 Variation Abonnés mobile 42 42 +0,2 Abonnés fixe 10 10 +0,1 NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS 52 52 +0,2





FRANCE (chiffres en millions) T1 2026 T4 2025 Variation Abonnés mobile forfaits 15,7 15,7 0,0 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 12,2 12,2 0,0 Dont Forfait Voix et cartes Prépayées 3,5 3,5 0,0 Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7,6 7,6 0,0 Dont Fibre 6,8 6,7 +0,1 Taux d’adoption de la Fibre (%) 89,1% 87,6% +1,4pt Prises raccordables en Fibre 40,6 40,1 +0,5 NOMBRE TOTAL ABONNÉS FRANCE 23,3 23,3 0,0





ITALIE (chiffres en millions) T1 2026 T4 2025 Variation Abonnés mobile 12,7 12,6 +0,1 Abonnés fixe 0,5 0,5 0,0 NOMBRE TOTAL ABONNÉS ITALIE 13,2 13,0 +0,2





POLOGNE (chiffres en millions) T1 2026 T4 2025 Variation Abonnés mobile actifs 13,5 13,5 0,0 Dont Forfaits 9,9 9,8 0,0 Dont Prépayés 3,7 3,7 0,0 Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 1,7 1,7 0,0 NOMBRE TOTAL ABONNÉS POLOGNE 15,7 15,6 0,0

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 mars 2026 et au 31 mars 2025.

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Var (%) Chiffre d’affaires consolidé 2 608 2 535 +2,9%12 Chiffre d’affaires Services13 2 404 2 341 +2,7%14 Chiffre d’affaires Équipements 205 194 +5,2% Chiffre d’affaires France 1 654 1 634 +1,2%15 Services12 1 552 1 546 +0,4%16 Equipements 101 87 +16,3% Chiffre d’affaires Italie 331 298 +11,2% Services 328 295 +11,0% Equipements 3 2 +27,7% Chiffre d’affaires Pologne17 626 607 +3,1% Services 526 503 +4,7% Equipements 100 105 -4,5%

Principaux indicateurs financiers du 1er trimestre 2026

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 2 608 2 535 +2,9% France 1 654 1 634 +1,2% Italie 331 298 +11,2% Pologne 626 607 +3,1% Eliminations -2 -4 -40,5% EBITDAaL d’affaires consolidé 942 931 +1,2% France 543 578 -6,1% Italie 111 89 +25,3% Pologne 287 264 +8,9% Capex Groupe18 351 428 -18,1% France 240 306 -21,7% Italie 53 66 -20,2% Pologne 59 56 +3,6% OFCF 591 503 +17,6% France 304 272 +11,5% Italie 59 23 +156,5% dont activité mobile 19 59 39 +53,3% Pologne 229 207 +10,4% EFCF ajusté des éléments exceptionnels 416 216 +92,5% Résultat net ajusté des activités poursuivies 92 66 +38,9% 31/03/2026 31/12/2025 Endettement net20 8 956 9 430 EBITDAaL 4 053 4 042 Ratio d’endettement 2,2x 2,3x

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.



ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.



ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l’abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.



Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné. Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.



EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/ actions.



EFCF : Equity Free Cash-Flow (avant dividendes payés aux actionnaires de la société mère et opérations de financement).



FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l’utilisateur.



Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.



Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.



Nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou TV, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.



Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.



Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.



Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.



Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.



Taux d’adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d’abonnés FTTH et le nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit.





1 OFCF : Free Cash-Flow Opérationnel (EBITDAaL diminué des investissements hors fréquences)

2 EFCF : Equity Free Cash-Flow (avant dividendes payés aux actionnaires de la société mère et opérations de financement)

3 Estimations internes parmi les 4 grands opérateurs télécoms italiens.

4 Croissance publiée du chiffre d’affaires Groupe au T1 2026: +2,9%. Croissance publiée du chiffre d’affaires Services : +2,7%.

5 Taux de croissance ajustés d’une cession d’actifs liés au co-financement de la Fibre en zones très denses et impactant le chiffre d’affaires « Autres services ». La croissance publiée au T1 2026 du chiffre d’affaire services est de +0,4%, et +1,2% y compris vente d’équipements.

6 +11,2% y compris ventes d’équipements.

7 Ajustements liés à la plus-value enregistrée au T1 2025 dans le cadre de la cession de 50% d’OpCore et à la plus-value enregistrée au T1 2026 par Tele2 liée à la mise en place du partenariat 50/50 avec GCI portant sur les tours dans les pays baltes et qui impacte positivement la contribution de Freya au résultat des sociétés mises en équivalence.

8 Hors ajustements, l’EFCF diminue de 40,0% - l’EFCF du 1er trimestre 2025 incorporait 440 millions d’euros de produits de cession des 50% d’OpCore.

9 Le levier financier correspond au ratio d’endettement (dettes nettes divisées par l’EBITDAaL des 12 derniers mois).

10 Le levier financier d’iliad holding correspond à l’endettement financier net ajusté (somme des encours en principal de dette moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) divisée par l’EBITDAaL ajusté (EBITDAaL + ajustements permis sous la notice d'offre aux inverstisseurs des obligations émises par iliad Holding (Offering Memorandum)).

11 Voir glossaire pour définitions.

12 croissance organique de 3,3%

13 Nets des éliminations intragroupe (chiffre d’affaires Services Groupe) / intersegments (chiffre d’affaires Services France).

14 croissance organique de 3,1%

15 croissance organique de 1,6%

16 croissance organique de 0,8%

17 EUR/PLN de 4,235 au T1 2026 et 4,20148 au T1 2025

18 Hors fréquences

19 Estimations internes

20 La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

À propos du Groupe iliad

www.iliad.fr



Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2026, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2026 plus de 13,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin mars 2026 15,7 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.

Retrouvez ce communiqué de presse ainsi que le rapport financier trimestriel du Groupe iliad sur notre site www.iliad.fr dans la section Investisseurs >Groupe iliad > Résultats financiers







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