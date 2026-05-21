Nanobiotix annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext: NANO – NASDAQ: NBTX – « Nanobiotix » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd'hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sera temporairement suspendu, à sa demande, à compter de l’ouverture du marché à 9h00 (CEST). Cette suspension intervient dans le cadre de l’offre précédemment annoncée composée (i) d’une offre au public de ses American Depositary Shares (« ADS »), chaque ADS représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,03 euros (une « Action Ordinaire »), aux Etats-Unis d’Amérique (l’« Offre ADS ») et (ii) une offre (a) d’Actions Ordinaires et (b) de bons de souscriptions d’actions pré-financés (pre-funded warrants) permettant de souscrire à des Actions Ordinaires, exclusivement à des « investisseurs qualifiés » en Europe (y compris en France) au sens de l’article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, et dans certains autres pays (à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique et du Canada) (l’« Offre Internationale » et, ensemble avec l’Offre ADS, l’« Offre Globale »), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l’annonce des modalités définitives de l’Offre Globale.

Cette suspension sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée par la Société. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre le 21 mai 2026, aux alentours de 15h30 (heure de Paris) / 9h30 (heure de New York).

A propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de l’entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext à Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Contacts

Nanobiotix



Communications Department

Brandon Owens

VP, Communications

+1 (617) 852-4835

contact@nanobiotix.com







Investor Relations Department

Joanne Choi

VP, Investor Relations (US)

+1 (713) 609-3150







Ricky Bhajun

Director, Investor Relations (EU)







investors@nanobiotix.com



Media Relations France – HARDY

Caroline Hardy

+33 06 70 33 49 50

carolinehardy@outlook.fr Global – uncapped Communications

Becky Lauer

+1 (646) 286-0057

uncappednanobiotix@uncappedcommunications.com





Avertissement

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des valeurs mobilières de la Société, dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement des titres concernés ou autre qualification en vertu de la règlementation boursière d’un tel pays ou d’une telle juridiction.

Pièce jointe