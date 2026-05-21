L’EC-Council publie le rapport « Certified CISO Hall of Fame 2025 Report » qui définit l’essor du rôle des responsables de la cybersécurité à l’ère de l’IA

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’EC-Council , créateur de la certification mondialement reconnue Certified Ethical Hacker (CEH) et pionnier de la formation en cybersécurité et du développement des responsables de la cybersécurité, a publié son rapport phare Certified CISO Hall of Fame 2025 Report . Cette étude mondiale de référence met en lumière l’évolution du rôle des responsables de la cybersécurité à un moment où l’intelligence artificielle, la pression réglementaire et les risques pesant sur les entreprises redéfinissent les priorités des conseils d’administration dans le monde entier.

Le rapport distingue 50 responsables de la cybersécurité issus d’organisations parmi les plus influentes au monde, telles que Microsoft, Google, Amazon Web Services, Citibank, PwC, KPMG, Accenture et World Bank Group. Il confirme ainsi l’influence croissante du programme CCISO de certification des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) de l’EC-Council dans la formation de la prochaine génération de dirigeants de la cybersécurité des entreprises.

S’appuyant sur les enseignements tirés de l’expérience de 346 RSSI certifiés dans plus de 87 pays, ce rapport figure parmi les études les plus complètes du secteur, consacrées exclusivement au rôle stratégique des responsables de la cybersécurité. Les conclusions révèlent que les organisations attendent désormais des RSSI non plus seulement une supervision technique, mais aussi un leadership stratégique à l’échelle de l’entreprise, une gouvernance mature, une stratégie de résilience, une responsabilité financière et une influence au niveau du conseil d’administration.

Au cœur de cette transformation se trouve l’intelligence artificielle. Selon le rapport, 3 répondants sur 4 estiment que la capacité à répondre aux menaces liées à l’IA constitue la compétence la plus essentielle d’un responsable de la cybersécurité à l’horizon 2028, tandis que 80 % confirment que leurs organisations intègrent déjà des opérations de cybersécurité basées sur l’IA ou sont en pleine transition vers celles-ci. Ces résultats témoignent d’un basculement décisif du secteur, qui abandonne la gestion réactive de la sécurité au profit de modèles de défense prédictifs et pilotés par le renseignement.



Le rapport révèle également les points suivants :

100 % des répondants recommandent la certification CCISO comme étape clé du parcours de formation des futurs responsables de la cybersécurité

98 % ont déclaré avoir davantage confiance en leur capacité à prendre des décisions de cybersécurité alignées sur les enjeux métier après avoir obtenu la certification

97 % ont affirmé que le programme avait amélioré leur capacité à communiquer avec les conseils d’administration et les équipes dirigeantes

Près de 9 professionnels sur 10 ont reconnu que la certification CCISO les avait aidés à passer de fonctions techniques à des postes de direction exécutive

3 répondants sur 4 ont fait état d’une promotion ou d’une augmentation de salaire suite à l’obtention de leur certification



Alors que la cyber-résilience s’impose de plus en plus comme une priorité stratégique pour les conseils d’administration, le rapport positionne la certification CCISO parmi les certifications de référence pour les responsables de la cybersécurité, conçues pour combler le fossé grandissant entre simple expertise technique et compétences de direction d’entreprise.

« Le rôle de responsable de la cybersécurité ne se limite plus à la gestion des infrastructures ou à la réponse aux incidents », a déclaré Jay Bavisi, président du groupe EC-Council. « Aujourd’hui, les organisations ont besoin de dirigeants capables d’aligner la cybersécurité sur les priorités commerciales, de communiquer les risques pour l’entreprise au niveau du conseil d’administration, de gérer de manière responsable les technologies émergentes et l’IA, et de garantir la résilience au sein d’écosystèmes numériques de plus en plus complexes. Alors que l’intelligence artificielle transforme rapidement les opérations des entreprises et les environnements de menaces, le rôle du RSSI s’impose progressivement comme l’une des fonctions de direction les plus critiques dans les entreprises modernes. Les conclusions du rapport « Certified CISO Hall of Fame 2025 Report » témoignent d’une profonde mutation mondiale dans la définition du rôle du responsable de la cybersécurité. »

Contrairement aux certifications techniques traditionnelles, la certification CCISO est spécifiquement conçue pour les professionnels expérimentés de la cybersécurité évoluant à des fonctions de direction et de stratégie. Ce programme met l’accent sur la gouvernance, la gestion des risques d’entreprise, la stratégie de sécurité, le contrôle financier, la conformité, la communication auprès des dirigeants ainsi que sur la prise de décision organisationnelle, permettant ainsi aux responsables de la cybersécurité d’opérer efficacement au sein des environnements d’entreprise modernes.

Reconnue par les référentiels 8140/8570 du Département de la Défense des États-Unis, la certification CCISO est délivrée par un organisme de certification accrédité par l’ANAB, conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 17024. Cette certification continue de gagner du terrain auprès des entreprises du Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations militaires, des institutions financières, des établissements de santé, des entreprises énergétiques et des secteurs d’infrastructures critiques à l’échelle mondiale.

Le rapport souligne également l’influence croissante de la gestion stratégique de la cybersécurité sur la confiance des investisseurs, la continuité des opérations, la préparation réglementaire, la confiance des entreprises ainsi que la croissance à long terme des entreprises à mesure que celles-ci évoluent dans un contexte de menaces alimentées par l’IA.

« Les RSSI de demain ne seront pas jugés uniquement sur leurs compétences techniques en matière de protection des infrastructures et des systèmes », a ajouté Bavisi. « Ils seront aussi évalués sur leur capacité à gérer efficacement les risques liés à l’IA, à renforcer la résilience de l’entreprise, à encadrer les technologies émergentes et à instaurer la confiance au sein de l’ensemble de l’organisation. »

Le rapport complet Certified CISO Hall of Fame 2025 Report est disponible sur le site Internet officiel de l’EC-Council.

À propos de l’EC-Council :

leader dans la formation en cybersécurité, l’EC-Council est le créateur du programme Certified Ethical Hacker (CEH). Fondé en 2001, l’EC-Council a pour mission de fournir des formations et des certifications de haute qualité aux professionnels de la cybersécurité afin de protéger les organisations contre les cybermenaces. L’EC-Council propose plus de 200 certifications et diplômes dans divers domaines de la cybersécurité, notamment la criminalistique, l’analyse de sécurité, la veille sur les menaces et la sécurité de l’information.

Organisme accrédité ISO/IEC 17024, l’EC-Council a certifié plus de 400 000 professionnels dans le monde entier et compte des clients allant des agences gouvernementales aux entreprises du Fortune 100. L’EC-Council est la référence en matière de certification en cybersécurité. Il est plébiscité aux États-Unis par le ministère de la Défense, l’US Army, l’US Navy, l’US Air Force, ainsi que par les principales entreprises mondiales.

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