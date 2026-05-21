Taiga augmente sa production et commence les livraisons des nouvelles motomarines électriques Orca WX3 aux clients d’Amérique du Nord et d’Europe

Taiga a réussi la montée en cadence de la production des nouvelles Orca au T1 suivant l’écoulement complet de son modèle Orca P2

Début des livraisons clients de la nouvelle motomarine électrique Orca WX3 avant la saison estivale 2026

Taiga réalise les premières livraisons de motomarines électriques produites en série en Europe alors que la demande croît pour des loisirs nautiques sans essence et à plus faibles coûts d’exploitation









MONTRÉAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taiga a annoncé aujourd’hui le début des livraisons clients de sa nouvelle motomarine électrique Orca WX3, marquant une nouvelle étape importante après avoir complété la production et la livraison de sa série de modèles Orca P2 2026. Taiga a accéléré sa production de motomarines au premier trimestre et poursuit maintenant sa montée en cadence afin de répondre à la demande pour la saison estivale 2026.

À la suite d’investissements réalisés en 2025 dans son réseau de distribution et dans le développement de ses équipes à l’international, Taiga a commencé les premières livraisons de motomarines électriques produites en série sur le continent européen. Il s’agit d’une étape importante pour l’entreprise et pour l’industrie marine dans son ensemble, alors que l’adoption d’une électrification abordable continue de progresser à l’échelle internationale dans le segment des motomarines à plus grand volume.

La nouvelle Orca WX3 entre en livraisons clients conformément au calendrier prévu après son dévoilement en septembre 2025. Ce nouveau modèle trois places a été conçu pour rendre la motomarine électrique plus accessible grâce à une plateforme multisegment polyvalente conçue pour les grandes aventures et les sports nautiques en famille, tout en offrant des fonctionnalités de connectivité inédites dans l’industrie pour une conduite plus sécuritaire ainsi que des capacités de recharge bidirectionnelle.

« La nouvelle Orca WX3 est incroyablement amusante, silencieuse et représente une avancée significative vers une navigation électrique plus accessible », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction de Taiga. « La rapidité avec laquelle nous avons réussi à l’amener en production est le résultat du travail acharné de l’équipe Taiga et de nos partenaires. »

Pour les amateurs qui n’ont pas encore eu l’occasion d’essayer l’expérience de conduite électrique, la tournée estivale Orca WX3 de Taiga débutera en juin dans plusieurs destinations nautiques et riveraines clés en Amérique du Nord et en Europe. Plus de détails et les réservations pour essayer les véhicules électriques sont disponibles sur Taiga Motors.





À propos de Taiga Motors

Taiga Motors est une entreprise canadienne de véhicules électriques hors route qui se consacre à accélérer l’électrification des motoneiges et des motomarines. Basée à Montréal, au Québec, la plateforme de groupe motopropulseur électrique de Taiga a fait ses preuves dans plus de 150 opérations commerciales en Amérique du Nord et en Europe, avec plus d’un million de kilomètres de données terrain accumulées sur trois ans. L’entreprise a été conçue pour transformer la façon dont les gens accèdent au plein air.

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Kate Wilson: kate.wilson@taigamotors.com

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