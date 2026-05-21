Gestion de placements Mawer Ltée annonce des mises à jour sur les fonds en date du 27 mai 2026

CALGARY, Alberta, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (« Mawer ») a annoncé aujourd’hui deux mises à jour qui toucheront sa gamme de fonds mutuels à compter du 27 mai 2026.

La série A devient la série F

Les fonds de la série A de Mawer seront renommés série F afin de mieux correspondre aux conventions de l’industrie. Les fonds de série A comportent généralement des commissions de suivi intégrées; ainsi, le passage à la série F reflète plus fidèlement leur structure de frais actuelle. Les codes de fonds et toutes les autres caractéristiques, y compris les modalités, conditions et frais, demeureront inchangés.

Réduction des frais de gestion

Dans le cadre de son engagement à offrir des solutions concurrentielles, Mawer réduit les frais de gestion applicables aux parts de série F (anciennement série A) pour deux de ses fonds à revenu fixe :



Fonds canadien d'obligations Mawer, série F : de 0,60 % à 0,35 %

Fonds marché monétaire canadien Mawer, série F : de 0,40 % à 0,25 %

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Fondée en 1974, Mawer est une société de gestion de placements indépendante qui gère des actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et individuels dans toutes les principales catégories. Pour plus d’information, visitez www.mawer.com.

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