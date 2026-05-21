Groupe d'Alimentation MTY inc. publie le résultat du vote de ses actionnaires tenu lors de son Assemblée Générale Annuelle 2026

MONTRÉAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd’hui le résultat du vote de ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2026 qui fut tenue le mercredi 20 mai 2026 (« l’Assemblée »).

12 897 476 actions ont été votées, représentant 56,47% des actions en circulation. Les résultats des votes sur les propositions énoncées dans la circulaire d’information de la direction datée du 7 avril 2026 sont les suivants :

1. Élection des administrateurs

Chacun des candidats énumérés dans la circulaire d’information a été élu administrateur de la Société. Les résultats pour chaque administrateur sont indiqués ci-dessous :

Candidat # Votes

Pour % Votes

pour # Votes

Contre % Votes

Contre Murat Armutlu 12 514 281 97,60 % 307 788 2,40 % Eric Lefebvre 12 635 352 98,54 % 186 719 1,46 % Stanley Ma 12 629 813 98,50 % 192 257 1,50 % Victor Mandel 12 170 288 94,92 % 651 783 5,08 % Dickie Orr 12 622 822 98,45 % 199 249 1,55 % Claude St-Pierre 12 632 682 98,52 % 189 389 1,48 % Suzan Zalter 12 621 120 98,43 % 200 950 1,57 %





2. Nomination de l’auditeur

Pricewaterhousee Coopers, s.e.n.c.r.l. a été réélu à titre d’auditeur de la Société et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l’auditeur. Les résultats détaillés du vote sont les suivants :

# Votes Pour % Votes

Pour # Votes

Abstention % Votes

Abstention 12 841 690

99,59

%

52 686

0,41

%







3. Vote Consultatif relatif à la rémunération de la haute direction

Les actionnaires ont approuvé la résolution suivante : QUE, sur une base consultative et sans diminuer de quelque façon le rôle et les responsabilités des administrateurs, les actionnaires acceptent l’approche du Conseil relative à la rémunération de la haute direction exposée dans la présente Circulaire d’information. Les résultats détaillés du vote sont les suivants :

# Votes Pour

% Votes

Pour

# Votes

Contre

% Votes

Contre

12 550 837

97,88

%

271 234

2,12

%





Tous les sujets votés lors de l’Assemblée sont discutés en détails dans la Circulaire d’Information de la Société datée du 7 avril 2026. Celle-ci peut être trouvée sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Les résultats finaux du vote pour chaque question votée lors de l’Assemblée sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature “prospective” comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l’industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu’ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s’attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d’opération et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com.

Au nom du Conseil d’administration du Groupe d’Alimentation MTY Inc.

Eric Lefebvre, Président Directeur Général

Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel au ir@mtygroup.com,visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR+ au www.sedarplus.com sous le nom de la Compagnie.