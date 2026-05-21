Kering : Informations relatives aux modalités de tenue de l’Assemblée générale mixte du 28 mai 2026 et modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Kering - Communiqué - Modalités AG 28 mai 2026 - FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



21 mai 2026

INFORMATIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 MAI 2026

ET MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Les actionnaires de Kering sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra au siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7e, le jeudi 28 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris).

L’Assemblée générale se tiendra en la présence physique des actionnaires et sera également diffusée en direct puis à retrouver en différé sur le site Internet de la Société1 : www.kering.com (rubrique Finance / Informations Actionnaires / Assemblée générale).

L’avis de réunion, comprenant l’ordre du jour de l’Assemblée générale, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’administration, ainsi que la description des modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale et d’exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 20 avril 2026.

L’avis de convocation a été publié au BALO et dans le journal d'annonces légales (service de presse en ligne) « Les Affiches Parisiennes » en date du 11 mai 2026.

Il est rappelé aux actionnaires qu’ils peuvent adresser leurs questions écrites en amont de l’Assemblée générale (de préférence par courriel à l’adresse ag2026@kering.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le jeudi 21 mai 2026. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les documents relatifs à l’Assemblée générale (incluant notamment le Document d’enregistrement universel 2025 et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration) peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de la Société : www.kering.com (rubrique Finance / Informations Actionnaires / Assemblée générale).

Les documents préparatoires relatifs à l’Assemblée générale sont tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires depuis le 11 mai 2026, et consultables depuis la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet de la Société www.kering.com, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com









(1) Sauf raisons techniques rendant impossible ou perturbant gravement cette retransmission.

Pièce jointe