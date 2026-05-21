Top Aces aux commandes de l'équipe industrielle canadienne conçue pour participer au programme de MOIEO de l'Aviation royale canadienne

MONTREAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc. (« Top Aces »), le plus important fournisseur mondial de formation opérationnelle avancée pour les forces aériennes alliées, annonce aujourd’hui qu’elle dirige une équipe entièrement canadienne composée de Raytheon Canada, CogSim et Select Global International (SGI), afin de participer au programme de Modernisation organisationnelle de l’infrastructure d’entraînement opérationnel (MOIEO) de l'Aviation royale canadienne (ARC).

Alors que le Canada se prépare à mettre en service des avions de chasse de cinquième génération, le programme MOIEO représente une capacité stratégique et souveraine essentielle à la modernisation du système d’entraînement opérationnel de l’ARC. Il définira la façon dont le Canada entraîne, teste et exerce sa puissance aérienne de cinquième génération et ses opérations multi-domaines, tout en renforçant la préparation opérationnelle, l’interopérabilité avec ses alliés et le contrôle national à long terme de cette capacité d’entraînement de mission cruciale.

En tant que chef de file, Top Aces a réuni une équipe industrielle canadienne qui allie une expertise inégalée en matière d’entraînement au combat aérien, une expérience éprouvée en intégration de systèmes d’infrastructure d’entraînement opérationnel (IEO), à l’échelle de l’entreprise, et un savoir-faire approfondi en matière d’entraînement en conditions réelles, virtuelles et constructives (RVC) afin de fournir une solution de MOIEO adaptée aux besoins futurs de l’ARC. Conçu comme un centre d’entraînement de calibre mondial, ce programme permettra également l’entraînement conjoint avec nos alliés, contribuant ainsi à la préparation opérationnelle de nos principales alliances de défense.

Une équipe canadienne conçue pour fournir le programme de MOIEO

Top Aces (entrepreneur principal) – Fondée à Montréal par d’anciens pilotes de chasse de l’ARC, Top Aces bénéficie d’une crédibilité opérationnelle reconnue en tant qu’entreprise de défense canadienne. Forte de plus de vingt ans d’expérience, elle offre une formation avancée en combat aérien réel (AdAir) aux Forces armées canadiennes et aux forces aériennes alliées du monde entier. Depuis 2019, Top Aces a réalisé plus de 5 000 sorties d’appui AdAir auprès des flottes alliées de cinquième génération, incluant notamment les appareils F-22 et F-35, démontrant ainsi son expertise en formation opérationnelle, essentielle à la réussite des exercices d’entraînement opérationnel (MOIEO).





(entrepreneur principal) – Fondée à Montréal par d’anciens pilotes de chasse de l’ARC, Top Aces bénéficie d’une crédibilité opérationnelle reconnue en tant qu’entreprise de défense canadienne. Forte de plus de vingt ans d’expérience, elle offre une formation avancée en combat aérien réel (AdAir) aux Forces armées canadiennes et aux forces aériennes alliées du monde entier. Depuis 2019, Top Aces a réalisé plus de 5 000 sorties d’appui AdAir auprès des flottes alliées de cinquième génération, incluant notamment les appareils F-22 et F-35, démontrant ainsi son expertise en formation opérationnelle, essentielle à la réussite des exercices d’entraînement opérationnel (MOIEO). Raytheon Canada (Intégrateur technique principal) – Depuis plus de 70 ans, Raytheon Canada fournit aux Forces armées canadiennes des services essentiels de gestion de programmes à grande échelle, d’intégration de systèmes et de maintien en condition opérationnelle, grâce à une importante main-d’œuvre canadienne habilitée. Forte de son expérience auprès de la Royal Australian Air Force (RAAF), Raytheon offre au programme de MOIEO une expertise éprouvée en matière de mise en œuvre d’IEO à une échelle et une complexité comparable. Raytheon est une entreprise du groupe RTX.





(Intégrateur technique principal) – Depuis plus de 70 ans, Raytheon Canada fournit aux Forces armées canadiennes des services essentiels de gestion de programmes à grande échelle, d’intégration de systèmes et de maintien en condition opérationnelle, grâce à une importante main-d’œuvre canadienne habilitée. Forte de son expérience auprès de la Royal Australian Air Force (RAAF), Raytheon offre au programme de MOIEO une expertise éprouvée en matière de mise en œuvre d’IEO à une échelle et une complexité comparable. Raytheon est une entreprise du groupe RTX. SGI – Une entreprise de défense canadienne spécialisée dans la formation des pilotes de chasse sur simulateur et la formation au sol en appui à l’ARC, composée de pilotes instructeurs chevronnés sur des appareils CF-18 et possédant une vaste expérience opérationnelle et de leadership.





– Une entreprise de défense canadienne spécialisée dans la formation des pilotes de chasse sur simulateur et la formation au sol en appui à l’ARC, composée de pilotes instructeurs chevronnés sur des appareils CF-18 et possédant une vaste expérience opérationnelle et de leadership. CogSim – Une entreprise canadienne fournissant des technologies de modélisation, de simulation et de formation aux missions distribuées de calibre mondial, notamment la simulation de liaison de données tactiques, le pontage RVC et des solutions de formation distribuées basées sur le nuage pour les forces aériennes alliées du monde entier.



L’équipe dirigée par Top Aces réunit la crédibilité opérationnelle, l’expertise en intégration des systèmes et la capacité industrielle canadienne souveraine nécessaires au déploiement du programme de MOIEO à l’échelle de l’entreprise. Elle propose une voie à faible risque et opérationnelle pour moderniser l’infrastructure d’entraînement opérationnel du Canada, tout en renforçant le contrôle national sur les données, la propriété intellectuelle, le maintien en condition opérationnelle et l’évolution à long terme des capacités, conformément aux objectifs de l’industrie de la défense du Canada.

« Le programme de MOIEO est fondamentalement axé sur la préparation opérationnelle et la souveraineté », a déclaré Paul Bouchard, chef de la direction de Top Aces. « Cette équipe réunit l’expérience adéquate, à l’échelle appropriée, et la crédibilité acquise grâce à la mise en œuvre de systèmes d’entraînement opérationnel complexes pour le Canada et ses plus proches alliés. Ensemble, nous sommes prêts à collaborer avec le Canada pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir une capacité d’entraînement moderne qui évolue en fonction des menaces et qui soutient la génération de forces pour les décennies à venir. »

L’équipe dirigée par Top Aces est prête à entamer immédiatement la phase de définition, afin de garantir l’alignement avec les exigences de formation opérationnelle et d’introduction de la future flotte de l’ARC.

À propos de Top Aces

Fondée en 2000 par d'anciens pilotes d’appareils CF-18 de l'Aviation royale canadienne, Top Aces offre une formation de combat avancée en vol réel aux Forces armées canadiennes ainsi qu'aux forces aériennes de l'OTAN et des pays alliés du monde entier. Forte d'un bilan de sécurité exceptionnel de plus de 150 000 heures de vol sans accident, Top Aces exploite la plus grande flotte au monde d'avions de chasse tactiques commerciaux, incluant les seuls appareils F-16 exploités par une société privée. S'appuyant sur un engagement sans faille envers la sécurité, la crédibilité et le réalisme opérationnel, Top Aces dispense une formation essentielle à la mission, fondée sur une expérience concrète, préparant ainsi les forces alliées à opérer contre des menaces sophistiquées de capacité quasi-égales dans un environnement de plus en plus complexe et contesté. L'expérience compte.

Pour en savoir plus, consultez le site www.topaces.com.

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