Nordic Climate Group ernennt Bertolt Gärtner zum CEO für Deutschland





Nordic Climate Group hat Bertolt Gärtner zum CEO für Deutschland ernannt und unterstreicht damit den Eintritt der Gruppe in den deutschen Markt. Deutschland zählt zu den wichtigsten Märkten Europas für Kälte-, Heizungs- und energieeffiziente Gebäudetechnik, getrieben durch steigende Energiekosten, Modernisierungsbedarf sowie den Wandel hin zu nachhaltigeren Technologien und Kältemitteln.

Bertolt verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung dezentraler technischer Serviceorganisationen in Deutschland. Zuletzt war er CEO von Norva24 Deutschland, wo er das Unternehmen durch organisches Wachstum und Akquisitionen von einer regionalen Plattform zu einer marktführenden Organisation ausbaute. Unter seiner Führung expandierte das Unternehmen erfolgreich in ganz Deutschland und etablierte eine starke Marktposition.

„Das Modell von Nordic Climate Group basiert darauf, starke lokale Unternehmen mit hoher technischer Kompetenz, unternehmerischem Denken und langfristigen Kundenbeziehungen zusammenzubringen. Die Unternehmen behalten ihre lokalen Marken und ihre eigenständige Führung bei und profitieren gleichzeitig von gemeinsamem Know-how, Zusammenarbeit und der Stärke einer größeren Gruppe. Bertolt bringt umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Organisationen in einem solchen Umfeld mit. Das wird von großem Wert sein, wenn wir Nordic Climate Group in Deutschland aufbauen und weiterentwickeln“, sagt Fredrik Gren, President und Group CEO von Nordic Climate Group.

In seiner neuen Rolle wird Bertolt den Aufbau von Nordic Climate Group in Deutschland leiten, mit Fokus auf die Entwicklung einer starken regionalen Organisation, basierend auf lokalem Unternehmertum und technischer Expertise.

„Was mich an Nordic Climate Group überzeugt hat, ist die Kombination aus Unternehmertum, technischer Kompetenz und langfristiger Ambition. Deutschland ist ein großer und hochspezialisierter Markt, und ich sehe großes Potenzial darin, gemeinsam mit lokalen Unternehmen und Managementteams eine dezentrale Gruppe aufzubauen. Ich freue mich darauf, Nordic Climate Group in Deutschland mit aufzubauen“, sagt Bertolt Gärtner, CEO von Nordic Climate Group Deutschland.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Fredrik Gren, President and Group CEO von Nordic Climate Group

fredrik.gren@nordicclimategroup.se | +46 70 511 64 99

Bertolt Gärtner, CEO von Nordic Climate Group Germany

bertolt.gaertner@gmx.de | +49 177 68 48 593

Über Nordic Climate Group:

Nordic Climate Group ist die Heimat von Experten für nachhaltige Kälte- und Heiztechnik mit Fokus auf energieeffiziente Installationen. Local winners. Global impact.

Die Gruppe wurde 2021 gegründet und ist mit mehr als 100 lokalen Standorten und über 2.300 Mitarbeitenden in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich und Irland tätig. Der Gesamtumsatz beträgt rund 600 Millionen Euro. Eigentümer sind Unternehmer, Mitarbeitende und Altor Fund V.