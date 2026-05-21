‘Pour La Passe’: Haleon Canada lance une campagne nationale avec Canada Soccer pour célébrer les petits gestes de santé derrière le bien-être des Canadiens

TORONTO, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens se préparent à encourager l’équipe nationale masculine de Canada Soccer cet été, Haleon, l’entreprise de biens de consommation dédiée à l’amélioration de la santé au quotidien, voit au-delà des moments forts pour mettre en lumière le soutien de tous les jours grâce à sa campagne créative nationale, Pour La Passe. À travers cette campagne, Haleon célèbre les petits moments souvent négligés qui rendent possible chaque grande réussite.

Ancrée dans le partenariat pluriannuel entre Haleon Canada et Canada Soccer, Pour La Passe associe le soutien à la santé quotidienne à la performance à tous les niveaux, des routines à la maison jusqu'au terrain de soccer. La campagne met en valeur des athlètes de soccer canadiens à travers les différents moments de la campagne, notamment une nouvelle campagne créative mettant en vedette Richie Laryea, joueur de l'équipe nationale masculine. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance de haut niveau, la campagne est axée sur les produits et les routines quotidiennes qui soutiennent les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Je suis ravi de m’associer à Haleon dans le cadre de la campagne 'Pour La Passe', car elle met en lumière les habitudes quotidiennes qui aident les gens à se sentir au mieux de leur forme », déclare Richie Laryea. « Qu'il s'agisse de maintenir des routines de santé simples ou de pouvoir compter sur des produits de confiance au quotidien, ces petites moments décisifs peuvent faire une grande différence. »

Le programme établit un parallèle entre les passes décisives au soccer qui mènent à un but et le soutien à la santé au quotidien que les produits Haleon apportent aux Canadiens, en les aidant à être présents, à rester actifs et à aller de l'avant. Haleon soutient les Canadiens dans six grandes catégories de santé, avec des marques de premier plan allant d'Advil et Sensodyne à Centrum et Voltaren, se positionnant ainsi comme un système de soutien discret, mais essentiel, au quotidien.

« Chaque but commence par une passe, et c’est également vrai pour la santé au quotidien », a déclaré Patrick Rosettis, directeur général par intérim de Haleon Canada. « La campagne Pour La Passe célèbre la préparation, la récupération et le soutien à la santé quotidienne que nos marques de confiance apportent aux Canadiens. C’est notre façon d’épauler les Canadiens et d’être un partenaire de confiance dans leur parcours de bien-être.»

Alors que l’attention des Canadiens se tourne vers le soccer au cours des prochains mois, Pour La Passe mise sur cet élan culturel, de fierté nationale et d’esprit communautaire. Le programme reflète la façon dont le bien-être se construit aussi en dehors du stade ; dans les routines, la récupération et la préparation qui permettent à chacun de participer pleinement.

Les Canadiens peuvent obtenir du soutien supplémentaire grâce à la plateforme numérique Allez mieux. Vivez mieux. de Haleon Canada, qui propose des économies, des coupons et des conseils de santé visant à rendre les soins du quotidien plus accessibles.

Joindre les Canadiens à l'échelle nationale à travers les médias, la vente au détail et activations expérientielles

La campagne Pour La Passe est déployée dans le cadre d'une stratégie entièrement intégrée comprenant la vidéo en ligne, la télévision connectée, l'affichage extérieur, les partenariats avec des influenceurs, la publicité aux points de vente et le marketing expérientiel. La campagne comprend également des présentoirs personnalisés en magasin et une forte présence chez les principaux détaillants et pharmacies au Canada, ainsi qu'en ligne sur amazon.ca.

Un élément clé du volet expérientiel verra Haleon Canada parcourir le pays en compagnie de la personnalité de la télévision sportive Cabbie Richards. La tournée s'arrêtera dans des communautés diversifiées sur les plans géographique et culturel, créant des moments célébrant la culture du soccer et offrant des conseils pratiques pour aider les Canadiens à rester au sommet de leur forme en tant que partisans tout au long du tournoi.

À propos de Haleon

Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un chef de file mondial en santé grand public, dont la mission est d’améliorer la santé au quotidien, avec humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre six principales catégories : la santé bucco-dentaire ; les vitamines, minéraux et suppléments (VMS) ; le soulagement de la douleur ; la santé respiratoire ; la santé digestive ; ainsi que la santé dermatologique thérapeutique et autres. S’appuyant sur des fondements scientifiques rigoureux, l’innovation et une compréhension approfondie des besoins humains, les marques de Haleon Canada comprennent notamment Advil, Buckley’s, Centrum, Emergen-C, Flonase, NeoCitran, Nexium, Polident, Robitussin, Sensodyne, TUMS, Voltaren, et bien d’autres. Pour en savoir plus sur Haleon et ses marques, visitez Haleon Canada.

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Aaron Short, Nvoy Strategies

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