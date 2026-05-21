C2R2 et eCampusOntario annoncent un partenariat stratégique visant à élargir l'accès aux possibilités de perfectionnement professionnel à travers le Canada

HAMILTON, Ontario, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) et eCampusOntario ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui renforcera la collaboration entre les établissements d’enseignement postsecondaire et élargira l’accès aux possibilités de formation professionnelle pour les apprenants partout au Canada.

Ce partenariat reflète un engagement commun à améliorer la coordination entre les établissements d’enseignement afin d’améliorer l’accès à des possibilités d’apprentissage flexibles et de haute qualité qui répondent aux besoins en constante évolution du marché du travail. En harmonisant les efforts nationaux et provinciaux, C2R2 et eCampusOntario favoriseront un écosystème d’enseignement postsecondaire plus connecté et plus accessible.

Dans le cadre de cette collaboration, C2R2 travaillera avec eCampusOntario pour intégrer les programmes de ses établissements membres à Compétences emploi Canada, la plateforme nationale canadienne de perfectionnement des compétences, conçue pour mettre en relation les apprenants et les employeurs grâce à des formations courtes et axées sur les compétences. Cela permettra une plus large diffusion des programmes proposés par les établissements C2R2 et améliorera l’accès pour les apprenants cherchant à perfectionner leurs compétences.

« C2R2 s'engage à travailler en collaboration avec des partenaires à travers le Canada pour renforcer l'accès à l'éducation et soutenir le développement de la main-d'œuvre », a déclaré Cebert Adamson, vice-président des affaires académiques au Mohawk College et coprésident du comité directeur de C2R2. « Ce partenariat avec eCampusOntario représente une étape importante pour améliorer la visibilité et l'accessibilité des programmes proposés par nos établissements membres, tout en soutenant une approche pancanadienne plus coordonnée du développement des compétences. »

eCampusOntario, un organisme à but non lucratif soutenu par la province, joue un rôle clé dans la promotion de l’apprentissage numérique et de la collaboration au sein du secteur postsecondaire de l’Ontario. Grâce à ce partenariat, eCampusOntario étendra son infrastructure collaborative afin de favoriser un engagement interinstitutionnel plus large et un meilleur accès aux possibilités de formation.

« eCampusOntario est ravi de s’associer à C2R2 pour favoriser une plus grande collaboration entre les établissements et les juridictions », a déclaré Robert Luke, PDG d’eCampusOntario. « En travaillant ensemble, nous améliorons les parcours des apprenants et renforçons les liens entre les prestataires de formation et les employeurs, contribuant ainsi à un système éducatif plus réactif et plus inclusif. »

Ce partenariat comprend une intégration coordonnée, des formations et un soutien continu pour faciliter la participation des établissements, ainsi que l’utilisation de données et de métadonnées standardisées afin d’améliorer la visibilité des programmes et leur harmonisation sur les informations du marché du travail.

Cette initiative souligne l’importance de la collaboration pour promouvoir un accès équitable à l’éducation et soutient les efforts plus larges visant à constituer une main-d’œuvre qualifiée, adaptable et résiliente.

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) sont une coalition de collèges, de cégeps et d’écoles polytechniques étroitement coordonnées à travers le Canada, qui ont pris un engagement ferme en faveur de la durabilité. Les membres de la coalition se sont unis pour former une force motrice, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. L’administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College à Hamilton.

À propos d’eCampusOntario

eCampusOntario est un organisme à but non lucratif financé par le ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité, qui soutient l’innovation, la collaboration et l’éducation axée sur le numérique dans les collèges, les universités et les instituts autochtones bénéficiant d’une aide publique en Ontario. Il fournit au secteur des plateformes, des programmes et des services visant à promouvoir la participation numérique dans l’enseignement postsecondaire, en reliant les établissements d’enseignement postsecondaire et les apprenants de l’Ontario à l’avenir de l’apprentissage et du travail.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Sean Coffey

Directeur, communication

Mohawk College

905-575-2127

sean.coffey@mohawkcollege.ca

Jason Northway-Frank

Gestionnaire principal, Gouvernance et relations publiques

eCampusOntario

647-719-0555

jnorthway-frank@ecampusontario.ca