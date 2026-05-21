Novacium signe une lettre d'intention avec GH Technology pour la fourniture de cellules et batteries Li-Ion GEN4 en Asie

Le marché de l’Asie-Pacifique représente environ 60 % de la demande mondiale en cellules Li-ion cylindriques [1]

HPQ détient une participation de 36,8 % dans Novacium SAS ainsi qu’une licence nord-américaine exclusive sur les technologies de Novacium pour le Canada, les États-Unis et le Mexique, et commercialise les cellules GEN4 sous la marque ENDURA+





MONTRÉAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société technologique spécialisée dans les matériaux avancés et les procédés de nouvelle génération, annonce aujourd’hui que son partenaire technologique français, Novacium SAS, a signé une lettre d’intention (« LOI ») avec GH Technologies Co., Ltd [2]. Cette LOI conclue entre parties sans lien de dépendance a été signée le 15 mai 2026 lors de la 18e édition du China International Battery Fair (« CIBF ») et porte sur la fourniture des cellules lithium-ion GEN4 de Novacium aux formats 18650 et 21700, ainsi que d’autres batteries lithium-ion intégrant la technologie d’anode au silicium GEN4 de Novacium.



Dr Jed Kraiem, Directeur opérationnel de Novacium et

M, Jacques Shen, CEO de GH Technology Co., Ltd à la CIBF 2026.

Cette LOI non contraignante et non exclusive établit un cadre de collaboration de 36 mois pour des activités de prospection commerciale et une éventuelle distribution dans des applications multisectorielles, notamment la mobilité électrique légère, les systèmes embarqués et les équipements électroniques à haute densité énergétique en Asie-Pacifique, une région représentant plus de 57 % de la demande mondiale en cellules lithium-ion cylindriques [1]. L’un des principaux objectifs de cette LOI est d’évaluer les possibilités commerciales potentielles des produits GEN4 de Novacium sur les marchés de l’Asie-Pacifique pendant la durée de l’entente.

« À la suite d’une évaluation approfondie des cellules NOVACIUM GEN4, incluant une capacité rapportée supérieure à 6 600 mAh, une densité énergétique rapportée de 319,9 Wh/kg, ainsi que des certifications internationales incluant IEC 62133, UL 1642 et UN 38.3, [3] GH Technologies a convenu de conclure cette lettre d’intention avec Novacium afin de poursuivre l’évaluation de possibilités d’affaires potentielles sur les marchés de l’Asie-Pacifique », a déclaré M. Jacques Shen, chef de la direction de GH Technologies Co., Ltd.

La conclusion d’une transaction définitive demeure assujettie à la négociation et à la signature d’une convention d’achat et de vente, à la validation technique réussie des cellules par les clients de GH Technologies Co., Ltd. dans leurs applications ciblées, ainsi qu’à l’obtention de toutes les approbations réglementaires applicables.

« La signature de cette LOI lors du CIBF soutient les efforts continus de Novacium visant à évaluer des opportunités commerciales potentielles pour ses technologies de batteries GEN4 en Asie », a déclaré Dr Jed Kraiem, Directeur opérationnel de Novacium SAS. « Les discussions avec GH Technologies reflètent un intérêt pour l’évaluation des cellules GEN4 dans des applications nécessitant des solutions lithium-ion à haute capacité. »

« Cette LOI fournit un cadre permettant à Novacium et à GH Technologies d’évaluer des opportunités d’affaires potentielles liées aux technologies de batteries GEN4 sur les marchés de l’Asie-Pacifique », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. « La participation de 36,8 % de HPQ dans Novacium SAS ainsi que sa licence nord-américaine exclusive donnent à la Société un accès à ces technologies pour le Canada, les États-Unis et le Mexique sous la marque HPQ ENDURA+. »

SOURCES DE RÉFÉRENCE

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3 et Gen4) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

À propos de Novacium SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante créée en 2022 en France. Il s’agit d’une société d’ingénierie et de R&D dédiée aux matériaux pour l’énergie, spécialisée dans le silicium et l’hydrogène. Novacium développe deux technologies : la première concerne un nouveau matériau d’anode à base de silicium permettant d’augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde activité porte sur la génération d’hydrogène, avec le développement d’un système autonome de production d’hydrogène destiné à des applications civiles et militaires, utilisant un alliage breveté à base de silicium et d’aluminium.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novacium.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d’approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d’exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/388cdfa6-5c33-41e8-b68f-8fff9719dc7a