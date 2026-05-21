Air Canada et Aéroplan célèbrent les 20 ans du Programme d’entraide Aéroplan, qui a permis de remettre plus de 1,8 milliard de points à des organismes caritatifs

MONTRÉAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Programme d’entraide Aéroplan fête son 20e anniversaire ce mois-ci. Depuis deux décennies, ce programme permet à des organismes caritatifs canadiens enregistrés de se fixer des objectifs de collecte de fonds et d’échanger les points offerts contre des vols, des séjours hôteliers, des locations de voitures, des articles et plus encore. Les organismes caritatifs utilisent également les points qui leur ont été donnés pour soutenir leurs activités de collecte de fonds, notamment en offrant des prix sous la forme de voyages ou d’articles obtenus grâce à ces points.





« Depuis 2006, les membres Aéroplan ont remis plus de 1,8 milliard de points à 1 554 organismes caritatifs, pour aider ces derniers à financer des voyages importants, à se procurer des biens essentiels et à mettre sur pied des initiatives de développement communautaire, a déclaré Craig Landry, vice-président général et chef de l’Innovation d’Air Canada, et président d’Aéroplan. L’influence considérable de ce programme illustre toute la force du don collectif. Alors que nous célébrons les 20 ans du Programme d’entraide Aéroplan, nous restons déterminés à aider les organismes caritatifs à accroître leur champ d’action et leur portée. »

Aujourd’hui, plus d’une centaine d’organismes caritatifs actifs participent au programme, avec le soutien de 11 organisations partenaires, dont trois partenaires de la première heure qui y contribuent depuis 2006 : la Fondation Air Canada, Médecins Sans Frontières et la Fondation Stephen-Lewis.

Voici quelques points saillants du programme au cours des 20 dernières années :

le programme a été lancé en 2006, donnant naissance à l’une des premières plateformes de dons caritatifs basées sur un programme de fidélité au Canada;

à ce jour, plus de 1,8 milliard de points ont été remis à 1 554 organismes caritatifs;

le programme est soutenu par 11 organisations partenaires, dont trois partenaires de la première heure et toujours actifs aujourd’hui;

plus d’une centaine d’organismes caritatifs actifs bénéficient actuellement de dons de points Aéroplan;

la Semaine du jumelage des points, lancée en 2010, permet aux membres de doubler leur contribution, puisqu’Aéroplan égale chaque point donné, jusqu’à concurrence de 500 000 points par campagne; plus de 350 millions de points ont été donnés lors des Semaines du jumelage des points depuis leur création.







Aéroplan a prévu plusieurs Semaines du jumelage des points Aéroplan d’ici la fin de l’année 2026, pour permettre à ses membres d’élargir leur contribution :

War Child Canada : du 25 au 31 mai 2026

Indspire : du 15 au 21 juin 2026

Welcoming Initiative for Newcomers (WIN) : du 6 au 12 juillet 2026

Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes : du 27 juillet au 2 août 2026

Deuxième Récolte : du 7 au 13 septembre 2026

Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada : du 5 au 11 octobre 2026

Rainbow Railroad : du 9 au 15 novembre 2026

Give A Mile : du 7 au 13 décembre 2026





Les organismes caritatifs souhaitant participer au programme peuvent présenter leur demande ici. Pour plus d’information, consultez la FAQ du Programme d’entraide Aéroplan.

À propos de la Fondation Air Canada



Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à différents partenaires du programme, dont 15 hôpitaux pédiatriques du pays, Hope Air et la Fondation David Foster. Tous les points donnés permettent à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2024.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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